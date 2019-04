Shandong Luneng anuncia atacante italiano Graziano Pellè

A torcida do Shandong Luneng parece que finalmente tem motivos para comemorar. Após finalmente vencer uma partida na Super Liga Chinesa depois de dez jogos, e acertar a contratação do atacante senegalês Papiss Cissé, a equipe anunciou mais uma compra de peso para tirar o clube da zona de rebaixamento da competição e fortalecer o elenco para a disputa da Liga dos Campeões da Ásia: o atacante italiano Graziano Pellè.

Pellè completa 31 anos no próximo dia 15 e estava junto com a seleção de seu país na disputa da Eurocopa, na França. O atacante estava no Southampton desde 2014, quando foi contratado por 11 milhões de euros junto ao Feyenoord. Pellè ainda tem passagens pelos italianos Parma, Lecce, Catania, Crotone, Cesena e Sampdoria, além do AZ Alkmaar.

O Shandong Luneng gastou 15,25 milhões de euros para contratar o atacante italiano, que assinou contrato até o final de 2018. Junto com a transferência de Papiss Cissé, o clube chinês gastou 21,1 milhões euros pelos dois atacantes, primeiros reforços do alemão Felix Magath no comando da equipe.

As duas novas contratações do décimo-quinto colocado na Super Liga Chinesa põe em dúvida a continuidade dos estrangeiros que lá estavam na equipe. Os brasileiros Gil, Diego Tardelli e o argentino Walter Montillo ainda têm contrato com o Shandong, mas o clube já possui a quantidade de estrangeiros permitido pela Federação Chinesa de Futebol.

Na quarta-feira (13 de julho), o Shandong Luneng joga pela 21ª rodada da Super Liga Chinesa, que foi antecipada. O time recebe o Shijiazhuang Ever Bright em duelo direto pela fuga do rebaixamento. O Shijiazhuang é o décimo-quarto colocado, um ponto a frente do time de Felix Magath.