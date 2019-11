Menino que consolou torcedor francês após decisão da Euro disse a ele que 'era só um jogo'

O mundo parou pra ver a final da Eurocopa no último domingo (10), entre a anfitriã do torneio França e Portugal. Após o apito final, apenas os Lusos poderam comemorar a vitória, que seria tão importante por ser a primeira da sua história, enquanto que os Gaulêses sofreram com o duro revés jogando em casa, para a sua torcida. O restante do mundo, porém, não participou da festa ou da tristeza, mas ao final da partida, todos que puderam ver um vídeo de um garotinho português consolando um francês que chorava após o apito final, se emocionaram. Mathis, de 10 anos, disse nesta terça-fera (12) o que falou ao consolado.

O coração de uma criança é certamente algo que toca muitas pessoas, muito por sua pureza e inocência. A cena, porém, só prova toda essa afirmação. Em breve conversa com as mídias do mundo, Mathis revelou que falou ao rapaz francês que "era apenas um jogo" na tentativa de amenizar um pouco a dor do companheiro que conhecera. "Não gosto de ver as pessoas chorando, mesmo sabendo como ele se sente no momento", disse a criança explicando o gesto pelo qual, junto aos seus pais, foram muito elogiados.

Viralizado na internet de domingo pra segunda-feira, o material mostra o garoto se aproximando de um francês que chorava a derrota de sua seleção. Com uma camisa de Portugal, Mathis aparece no vídeo tocando na mão do rapaz que vestia a camisa dos Bleus e proferiu as supracitadas palavras. Em seguida, o homem solta alguns sorriso antes de abraça-lo. Depois do gesto, ele apertou a mão do menino repetidas vezes pra em seguida levar o dedão da mão direita algumas outras, fazendo um sinal conhecido universalmente por ser um agradecimento também. No final, mais um abraço e eles se separam.

Confira abaixo o momento: