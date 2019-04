Lateral Caner Erkin é apresentado na Inter e declara: "Merecemos estar na UCL"

A Internazionale segue movimentando o mercado de transferências visando a próxima temporada. Mais de um mês após ter sido anunciado oficialmente pelo clube, Caner Erkin finalmente foi apresentado pelo clube após a disputa da Eurocopa pela Seleção Turca nesta segunda-feira (11). O ex-atleta do Fenerbahce atuará em Milão nas próximas três temporadas e deve receber em torno de € 2 milhões por temporada.

Na coletiva de imprensa, Caner Erkin falou sobre as expectativas para sua primeira temporada com o manto nerazzurri e sobre a relação com Roberto Mancini, com quem rivalizou enquanto o treinador esteve no Galatasaray e que afirma ter sido um fator chave para a escolhar de atuar na Inter.

"Vai ser um grande desafio para mim e estou muito feliz de chegar aqui. Eu vim para um clube muito grande, confio no meu futebol e espero ser útil por muitas e muitas temporadas. Tenho absoluta certeza que merecemos disputar a Uefa Champions League, vamos trabalhar forte para voltar à esta competição. Estamos focados no grupo que está sendo formado, não queremos pensar no que os rivais estão fazendo", afirmou.

"Conheci Roberto Mancini quando ele esteve na Turquia, os jogadores que trabalharam com ele sempre o elogiaram. Estou ancioso para conversar com ele e ver seu estilo de trabalho. Obviamente sua presença foi muito importante para que eu escolhasse atuar por aqui, conheço muito sua história e sei que é um treinador vencedor e que fará de tudo para alcançarmos os pontos mais altos nesta próxima temporada", concluiu.



Erkin tem 27 anos de idade e iniciou sua carreira no Manisaspor da Turquia. Após duas temporadas pelo CSKA Moscou, o lateral retornou à sua terra natal para defender as cores do Galatasaray, contudo, Erkin passou apenas uma temporada no clube. Em seguida, se transferiu ao rival Fenerbahçe na temporada 2010/11. Atuando pelo Fener, Erkin entrou em campo por 157 oportunidades e marcou nove gols. Pela Seleção Turca, tem 47 jogos e dois gols.