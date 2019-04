Resultado Boca Juniors x Independiente del Valle na Copa Libertadores 2016 (2-3)

Valeu, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana a todos! Até mais na VAVEL Brasil!

2-3.

GOOOL de Boca (Pavon) Boca 2 Independiente del Valle 3 pic.twitter.com/JQYcSZPAjv — LaMitadMas1 (@lamitadmas1) 15 de julio de 2016

1-3.

A Boca Juniors no le sale nada. Increíble error que los elimina de la Copa Libertadores.https://t.co/WdETpo5c5b — FutMomento (@FutMomentoC) 15 de julio de 2016

1-2.

1-1

1-0.

Muito obrigado pela audiência e permaneça em contato com nosso site, com mais de Libertadores da América, outras competições pelo mundo e o melhor dos Jogos Olímpicos Rio 2016! Siga-nos no Twitter e no Facebook.

Del Valle surpreende, derrota Boca Juniors na Bombonera e vai à final da Libertadores

Portanto, contada a história da passagem do Independiente del Valle à final da Libertadores, a primeira em sua terceira participação na Copa. Estaremos juntos com mais pela VAVEL Brasil! Com especiais para contar também a decisão entre Atlético Nacional e Independiente del Valle! Fiquem conosco!

Pablo Repetto está há quatro anos à frente do Del Valle e comemora demais o acesso à final da Libertadores. Grande momento ao futebol sul-americano! Grande momento ao Equador, hoje líder das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa da Rússia 2018!

Libertadores desde 1991 não tinha uma final sem brasileiros e argentinos, quando foi disputada entre Olimpia e Colo Colo. Atlético Nacional e Independiente del Valle tentarão o caneco neste ano.

"Ninguém imaginava que esta equipe poderia ir à final, mas conseguimos e vamos desfrutar disso", comenta Azcona, goleiro do Del Valle.

Del Valle chega pela primeira vez na final da Libertadores da América! Jamais venceu o título equatoriano e tentará o sul-americano na edição da Libertadores 2016!

Boca Juniors 2-3 Independiente del Valle

49' FINAAAAAAAAAAAL DE PARTIDA! INDEPENDIENTE DEL VALLE NA FINAL! GIGANTESCO! COLOSSAL! MEMORÁVEL! DEL VALLE TENTARÁ O TÍTULO DA AMÉRICA!

48' PRA FORAAAAAAAAA! Finalização de dentro da área do Boca vai por cima!

47' Faltam dois minutos. Del Valle em sua primeira final de Libertadores da América!

Pavón tenta na individualidade e carimba as redes em belo chute. Não vale dois, mas acerta um chute que arranca aplausos dos remanescentes da classificação do Del Valle.

45' GOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! PAVÓN! GOLAÇO DE FORA DA ÁREA! DESCONTA! 3 A 2!

45' +4. Vamos aos 49 minutos e Boca troca passes.

44' Instantes finais na Bombonera.

41' Pavón tenta uma repetição da jogada anterior, mas a bola se perde na linha de fundo.

40' UUUUH! Pavón arranca contra a marcação, chega ao fundo, sem ângulo e manda uma bomba que viaja até a linha lateral.

39' Independiente del Valle jogará a final contra o Atlético Nacional. Jogo de ida no Equador e volta na Colômbia, em Medellín.

38' Fabra investe pela esquerda, não consegue e Del Valle ganha falta para cobrar na sequência do lance.

37' Boca Juniors estava invicto na Libertadores antes de enfrentar Del Valle. Sofre duas derrotas na competição na semifinal. Inacreditável a história que desenha Del Valle!

36' Lodeiro cabeceia na área e Mina chuta para cima, afastando.

35' Falta para o Del Valle na área de defesa. Ganha tempo Azcona.

34' Benedetto conduz pelo meio, toca para Tevez e o chute vai sobre a marcação mais uma vez!

32' SALVA-SE O DEL VALLE! ES-PE-TA-CU-LAR! Zaga tira sobre a linha nos lances!

32' Torcida que permanece, contra a chuva, contra a adversidade histórica no placar, ainda canta.

30' Junior Sornoza cobra direto para fora, quando buscava o ângulo.

29' É FALTA! Del Valle faz a roda no campo de ataque. Angulo foi derrubado pela direita.

28' Troca passes o Del Valle, com a organização que o credencia à final. Com méritos, um gigante nesta edição!

26' Lodeiro finaliza e Mina corta, desta vez com o pé, tranquilo, válido.

26' Começam a deixar a Bombonera os torcedores do Boca.

24' DEEEEEEEEFEEEEEEEEEENDEEEEEEEEU AZCONA! DEFENDE FIRME! PEGA FIRME A PENALIDADE! PERDEU LODEIRO!

23' PÊNALTI! LODEIRO CRAVA EM TOQUE DE BRAÇO DE MINA!

22' Agregado de 5 a 2 ao Del Valle, senhoras e senhores. Quem diria?!?

20' CADÊ A FORÇA, JARA? Abre espaço pelo meio e chuta fraco, tranquilo para Azcona dominar.

20' Levantamento na área, toque de cabeça e defesa de Azcona.

19' Falta para o Boca Juniors pelo meio.

15' Boca troca passes no campo adversário, mas com dificuldades de criar.

13' Passa à direita! Sornoza traz pelo meio, libera Cabezas na esquerda e o chute cruzado se vai à linha de fundo.

11' Finalização do Boca fica na marcação do Del Valle, bem postado neste momento.

10' PRA FORAAAAAAAAA! MAS PASSOU TIRANDO TINTA! Cobrança por baixo da barreira, canto direito de Orion e bola na linha de fundo.

10' Falta para Sornoza cobrar. É frontal.

9' Troca o Boca Juniors: Sai Cubas e entra Benedetto.

Falha de Orión em chutão para o ataque e a ilusão pinta de vez ao Del Valle! Julio Angulo encontra as redes na saída do arqueiro. 3 a 1 na Bombonera. Vantagem fica gigante aos equatorianos!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DEL VALLEEEEEEEEEEEEEEEEEE! JULIO ANGULO FAZ 3 A 1! PRA CLASSIFICAR! IMPRESSIONANTE, SENHORAS E SENHORES!

Sornoza acredita na jogada, descola a bola para Cabezas e o jogador volta a decidir! Chuta na saída de Orion para enfiar uma virada na Bombonera! 2 a 1 aos equatorianos!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DEL VALLEEEEEEEEEEE! VIRADA EM GOL DE CABEZAS!

3' POR CIMA! Defesa do Del Valle rebate como um jogo de pinball e Pavón chuta de fora da área acima do travessão.

2' Pavón manda pela linha de fundo, mas com desvio e é escanteio dessa vez.

2' Bola cruzada da direita e Caicedo corta a primeira.

1' UUUUUH! Tevez para Fabra e o chute vai desviado na defesa!

0' VAMOS AO SEGUNDO TEMPO! BOLA ROLANDO!

No momento, Del Valle avança à final com o empate por 1 a 1. Boca Juniors precisa de um gol para levar aos pênaltis. Precisa de dois para avançar no tempo normal.

Etapa inicial movimentada na Bombonera. Boca Juniors iniciou com tudo e pressionou até o gol de Pavón, aproveitando cruzamento para escorar de carrinho às redes: 1 a 0. Na sequência, as tentativas de ampliação foram rechaçadas pela defesa. O Del Valle conseguiu respirar por volta dos 20 minutos e empatou. Luis Caicedo se recuperou de falha no gol do Boca e igualou as coisas em escanteio, com chute no ângulo: 1 a 1. Os mandantes retomaram o meio de campo, mas as finalizações criadas pararam em Azcona ou no travessão. Del Valle tem o contra-ataque para aliviar a pressão do Boca. Um grande primeiro tempo presenciado nesta volta da semifinal.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! BOCA JUNIORS 1-1 DEL VALLE!

46' Mina afasta em cabeçada na área. Zagueiros xeneizes permanecem rondando.

45' Escanteio pela direita com Jara na bola.

45' +2 minutos. Vamos aos 47' de partida.

44' Boca em cima dos lances no final de primeiro tempo. Vai subir os acréscimos.

43' QUASEEEEEE! Tevez faz fintas, chuta pelo meio e Azcona rebate na pequena área! Defesa tira para escanteio!

43' AZCONA! Na sequência do lance, Pérez chuta pelo meio e o goleiro cai para firme defesa.

42' NO TRAVESSÃO! GRANDE CHANCE DO BOCA NA FINALIZAÇÃO DE DENTRO DA ÁREA!

41' CARTÃO AMARELO! Fabra mata o contra-golpe equatoriano e recebe a advertência.

40' Escanteio ao Boca pela direita. Lodeiro vai cobrar.

40' Impedimento de José Angulo. Primeiro do Del Valle no jogo.

39' 9 faltas cometidas por Del Valle e 6 por Boca Juniors.

38' DERRUBADO AZCONA! Levantamento de Lodeiro como um escanteio de calças curtas e o arqueiro é tocado no alto. Falta para Del Valle cobrar.

38' FALTA! Tellechea derruba adversário do Boca.

36' AGORA SIM! Sai o lateral-esquerdo Ayala e entra em campo Tellechea.

36' Falta de José Angulo quando deixava a área para buscar jogo pelo meio.

35' Ayala sairia de campo, mas técnico Repette recua na modificação.

34' ESPAAAALMA AZCONA! Jara avança pelo meio, ganha campo e chuta com uma pedrada para Azcona espalmar.

34' Boca Juniors não aproveita cruzamento.

33' FALTAAAA! Ayala derruba Jara a dois passos da área. Vem bola para dentro da cozinha equatoriana!

32' Boca a dentro do campo adversário neste momento. 1 a 1 não interessa aos mandantes.

31' PASSAAAAAAA POR TODO MUNDO! Insaurralde é quem desvia e a bola sai desgovernada pelo outro lado, pela linha de fundo.

31' Zuqui carimba a marcação e tem escanteio o Boca!

30' BLOQUEADO! Pavón recebe lançamento na área, gira para o arremate e três chegam para fechar a porta!

29' Lodeiro faz o passe à frente para infiltração de Pavón, o autor do gol xeneize não alcança e Azcona defende firme!

28' Sornoza cobra e a defesa do Boca rebate de cabeça para afastar.

27' FALTA! Cabezas tenta o drible pela esquerda e toma um rapa por baixo. Vem bola na área xeneize.

26' Boca Juniors tenta voltar à pressão! Precisa de dois gols para vaga no tempo normal.

O zagueirão Caicedo pega sobra do escanteio da esquerda e, no centro da área, coloca no ângulo de Orión! Golaço e 1 a 1!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE DEL VALLE! LUIS CAICEDO SE RECUPERA NO JOGO E EMPATA!

24' DEFENDEEEEU ORION! Sornoza recebe na grande área, chuta quase sem ângulo e Orion tira com a perna!

23' Opa! Lançamento para Tevez, que tromba com Mina, cai e árbitro manda seguir.

22' Metade do primeiro tempo e domínio xeneize, à vontade na partida. Del Valle precisa de um gol para classificar.

20' Del Valle escapa pela primeira vez pela direita de ataque e Angulo não consegue girar na grande área. Era marcado por três defensores.

20' Boca Juniors tem o controle, troca passes e, quando erra, sobe a marcação para recuperar no lance seguinte.

18' Fair play do Boca é disfarçado, com jogador lançando a bola no fundo de campo, pela lateral. Mandantes queriam já subir a marcação no lance.

16' AZCONAAA! Pérez pega a sobra de lance em que Boca até pediu pênalti, chuta e o goleiro cai no canto direito para catar firme!

15' CARTÃO AMARELO! Luis Caicedo por falta no meio de campo.

13' AZCONAAAAA! Lodeiro recebe na esquerda da área, chuta cruzado, meio chute e meio cruzamento, com Azcona dando um tapa para salvar! Falta sobre a defesa do Del Valle na sequência.

12' Sornoza tenta acionar Cabezas na quina esquerda da área e a zaga rebate para cortar.

11' Lançamento do Boca é longo demais e a bola se perde na linha de fundo. Tem o controle a equipe xeneize.

8' QUASE, TEVEZ! Escorregão do defensor Ayala, roubada de bola, toque para Tevez, que deixa a bola passar, perde o ângulo e o gol. Defesa se recuperou!

7' Falta de Lodeiro no campo de ataque. Cercou e derrubou o zagueiro adversário.

6' José Angulo arrisca, a bola desvia e sai em escanteio. Sai de trás o Del Valle pela primeira vez na Bombonera.

6' Cruzamento na área do Del Valle e Azcona fica com a bola na pequena área.

5' Resultado de 1 a 0 já serve para o Boca Juniors. No lance, Caicedo, retornando ao Del Valle, falha. Pavón, decisivo novamente, marca!

IMPRESSIONANTE A PRESSÃO MANDANTE! Cruzamento da esquerda e PAVÓN chega no carrinho para rolar a bola às redes. No contrapé de Azcona e o tento nasce logo cedo! 1 a 0 para o Boca Juniors!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOCAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

2' AZCONAAAA! Levantamento na reta do gol, o arqueiro se enrosca com Díaz, mas consegue a firme defesa. Árbitro marca falta no goleiro.

1' Falta sobre Carlitos Tevez. É frontal e favorece ao Boca.

0' Mina chuta a bola contra Lodeiro e ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta aos visitantes.

0' BOLA ROLANDO! COMEÇA A VOLTA DA SEMIFINAL! É LIBERTADORES!

Saída de bola é do Del Valle na Bombonera.

Boca Juniors posicionado à esquerda das cabines. Camisa azul escura para o time de Carlitos Tevez.

VEM AO GRAMADO O BOCA JUNIORS, 10 VEZES FINALISTA, SEIS VEZES CAMPEÃO! Foguetório, balões e papel picado recepcionam os 11 que buscam a Libertadores desta vez.

EEEEEENTRA EM CAMPO A EQUIPE EQUATORIANA!

Equipes no vestiário e voltam em definitivo para o campo de jogo. Só uma delas estará na final da Libertadores da América 2016. Jogo de ida foi 2 a 1 para o Del Valle.

En el banco esperan:



23.Sara

3.Silva

26.Magallán

17.Meli

9.Benedetto

19.Bou

25.Chávez. — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 15, 2016

Bombonera lotada. Azul e amarelo tingem as cores das tribunas com faixas e adereços. É a tentativa de empurrar o Boca à 11ª final.

Hace frío en Buenos Aires. Goleiros aquecem com agasalhos.

São 26 participações do Boca Juniors contra apenas três do Del Valle. Dez finais contra nenhuma.

Aquecimento dos goleiros sendo efetuado. Impressionante como já se desenha o clima no estádio, com os torcedores ignorando as condições climáticas ruins.

Del Valle sem surpresas para o enfrentamento. Zagueiro Caicedo e lateral-esquerdo Ayala voltam e precisam cumprir função defensiva no momento decisivo para os equatorianos.

Independiente del Valle no papel também: Azcona; Núñez, Caicedo, Mina e Ayala; Orejuela, Rizzotto; Cabezas, Junior Sornoza e Julio Angulo; José Angulo.

Boca Juniors confirmado: Orión; Jara, Diaz, Insaurralde e Fabra; Zuqui, Cubas, Pérez, Lodeiro; Pavón e Tevez.

Em Buenos Aires, no momento, são 12 graus e há chances de chover durante a partida. Ontem à noite, durante Atlético Nacional x São Paulo, na Colômbia, a chuva também se fez presente na Libertadores.

O árbitro tem 40 anos e é Fifa desde 2011. Um nome de experiência para mediar as ações do jogo.

Arbitragem uruguaia para o confronto desta noite: Daniel Fedorczuk, auxiliado por Miguel Nievas e Mauricio Espinoza.

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes para o duelo decisivo pela semifinal da Libertadores da América.

Independiente del Valle na Libertadotes 2016: 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

Boca Juniors na Libertadores 2016: 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota (exatamente para o Del Valle).

Caso o Independiente del Valle passe à final, será a primeira decisão sem clubes argentinos ou brasileiros desde 1991, quando se enfrentaram Olimpia do Paraguai e Colo-Colo do Chile.

O técnico Repetto não pretende repetir o time, pois regressam o zagueiro Caicedo e o lateral-esquerdo Ayala, suspensos na partida de ida, no Equador.

Uma das esperanças dos equatorianos é contar com jogadas pelos flancos do campo, onde o Boca Juniors apresentou falhas na partida de ida. A virada no placar foi construída com a colaboração dos laterais xeneizes.

Meia Junior Sornoza, seis gols nesta Libertadores e um dos pilares do Del Valle para chegar até às semifinais. Salvou o time diante do Pumas, quando perdia por 2 a 0 e conseguiu o tento que levou a decisão aos pênaltis.

Destaque da meia cancha do Del Valle (Getty Images)

Informação é de que Jorge Macedo, diretor de futebol do Fluminense está em Buenos Aires para observar meia Junior Sornoza, do Independiente del Valle. O Flu torce pela eliminação da equipe equatoriana, o que aceleraria os negócios para contar com o meio-campista.

Guillermo Schelotto conversou com a imprensa sobre o que espera de seus comandados para ir à final da Copa: “A única coisa que não podemos fazer é nos desesperar, pois temos noventa minutos para construirmos uma vitória que nos levará para a decisão. O Independiente del Valle vem para jogar por uma bola, pois não vão se arriscar. Portanto, só não podemos dar para eles essa bola que tanto esperam. Se jogarmos com equilíbrio vamos atingir o nosso objetivo e estaremos na final”, analisou.

O provável Boca Juniors a campo é: Orión, Jara, Diaz, Insaurralde, Fabra; Perez, Cubas, Zuqui, Pavón, Tevez e Lodeiro. Equipe do técnico Guillermo Schelotto.

Siga a VAVEL Brasil no Twitter e no Facebook. Saiba tudo dos campeonatos pelo mundo, de outras modalidades e dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Boca Juniors x Independiente del Valle: Carlitos Tévez. Ele tem 23 partidas no ano, com 9 gols e 4 assistências. Firma dupla com Lodeiro para dividir a responsabilidade na Copa Libertadores. É jogador que fortalece demais o setor de ligação entre o meio e o ataque efetivo dos xeneizes.

Carlitos Tevez, 57 gols com a camisa do Boca Juniors (Divulgação / C.A.Boca Juniors)

O Atlético Nacional possui a melhor campanha da fase de grupos, quando não tomou conhecimento de Peñarol, Huracán e Sporting Cristal. Por isso, decidirá em seu estádio, o Atanasio Girardot, independente de quem passar do confronto entre Boca e Del Valle.

Na outra semifinal, o São Paulo não conseguiu reverter a desvantagem diante do Atlético Nacional nesta quarta-feira (13) e está eliminado da Copa Libertadores. O Atlético Nacional chega em sua terceira decisão. Venceu o Olímpia em 1989 e perdeu para o Grêmio em 1995.

Comparativo de atletas de Boca Juniors e Independiente del Valle: juventude x experiência

Diferenças gritantes na média de idade de Boca Juniors e Independiente del Valle marcam esta semifinal. De um lado, a juventude equatoriana e, do outro, a experiência do Boca Juniors.

Carlitos Tévez: o craque que retornou da Europa para levar o Boca Juniors ao topo da América

Do lado do Boca Juniors, grande esperança depositada no delantero Carlitos Tévez. Após grande passagem por clubes europeus, o atacante voltou às origens e defende a camisa que tanto ama, a camisa xeneize.

Leia mais: Independiente Del Valle vence Boca Juniors de virada e dá primeiro passo rumo à final http://bit.ly/29CPSbY

Após passar pela pré-Libertadores, o Del Valle superou as expectativas e avançou em um grupo com Atlético-MG e Colo-Colo, como segundo colocado. No mata-mata, passou pelo atual campeão River Plate e pelo Pumas, em pleno México, nas penalidades.

Leia mais: campanha do Independiente del Valle na Libertadores 2016

Acostumado a superar dificuldades, o Del Valle passou por drama desde a pré-Libertadores, quando eliminou Guaraní do Paraguai, mesma equipe que tirou o Corinthians da Libertadores passada e foi até a fase semifinal.

O técnico do Del Valle, Pablo Repetto falou da postura que espera da equipe na partida. Falou em não recuar e esperar somente o Boca propor a iniciativa. "Precisamos atacar se quisermos a classificação, pois temos que marcar gols. Se acreditarmos que vamos passar pelos noventa minutos no nosso campo esperando o Boca Juniors nos agredir vamos dar um passo para a derrota".

O Del Valle está apenas em sua terceira participação na Libertadores e jamais foi tão longe.

O Boca Juniors já disputou 10 finais. Foi campeão em seis e possui quatro vices. Na última final, foi derrotado para o Corinthians, em 2012.

De um lado, a juventude do Independiente del Valle: na camisa e nos jogadores em campo. Do outro lado, a experiência e a conhecida força do Club Atlético Boca Juniors: da camisa, da torcida e dos cascudos jogadores em campo, como o craque argentino Carlitos Tévez.

O Boca Juniors necessita vencer por 1 a 0 ou dois gols de diferença para avançar a mais uma final. A equipe busca que o clube seja o maior campeão da história da Libertadores. Detentor de seis conquistas, o hepta empatará com o Independiente de Avellaneda.

O Independiente del Valle joga por um empate na Bombonera para sagrar-se finalista pela primeira vez.

No jogo de ida, o Del Valle foi valente em casa e arrancou a vitória por 2 a 1. Pablo Pérez marcou o gol inicial do confronto, mas José Angulo e Cabezas marcaram os tentos dos equatorianos, em virada sensacional sobre a representação xeneize.

Olá ao amigo, à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Boca Juniors x Independiente del Valle, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América! A partida inicia às 21h45, na Bombonera, em Buenos Aires.