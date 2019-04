Recuperado, Luke Shaw volta aos gramados e mostra confiança: "Estou olhando para frente"

O Manchester United fez seu primeiro jogo da temporada nesse sábado, em amistoso diante do Wigan. A partida terminou com vitória dos Red Devils por 2 a 0, com gols de Will Keane e Andreas Pereira, e marcou a volta do lateral Luke Shaw aos gramados, após grave lesão no joelho sofrida ainda em setembro do ano passado, na estreia da fase de grupos da Uefa Champions League, diante do PSV Eindhoven.

Shaw deu uma breve entrevista ao site oficial do clube, falando um pouco sobre sua volta aos gramados, antes do confronto contra o time do Wigan. “É uma sensação muito boa. Eu acho que no último par de semanas, tenho treinado muito duro e todo mundo está ansioso para o jogo de amanhã [sábado], e é claro que estou bem”, disse o lateral inglês à MUTV.

Luke demonstrou que está determinado em concentrar-se em um futuro melhor, mais positivo, depois de um período tão difícil: “Eu não sei realmente como descrevê-lo, foram realmente difíceis os últimos oito ou nove meses até que eu saí do campo de treinamento e desde então eu não olhei para trás. De agora em diante eu só vou olhar para a frente e continuar a fazer o que eu fiz no ano passado desde o início”.

O lateral agradeceu a todos que te apoiaram desde sua lesão, o clube, sua família e seus amigos, os dois últimos de forma principal. “Todo mundo ajudou do clube e de fora do clube. Minha família e amigos desempenhou um papel enorme na mesma. Obviamente eu disse isso antes, mas aqui é um grande 'obrigado' para a equipe aqui que cuidou de mim muito bem enfim voltei ao campo”, agradeceu Shaw.

O camisa 23 do United ainda falou sobre o novo técnico do time, José Mourinho, mostrando boa impressão do português: “Tem sido muito bom, agradável. Ele tem um monte de exercícios diferentes, o treinamento que estamos fazendo é uma espécie de trabalho sobre como vamos estar jogando. Tudo é agradável e divertido, mas ao mesmo tempo é tático por isso sabemos o que temos de fazer”, elogiou Luke.