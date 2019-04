Montella aprova atuação do Milan após vitória sobre Bordeaux em amistoso

No último sábado (16), o Milan realizou um amistoso de pré-temporada contra o Bordeaux e saiu vencedor por 2 a 1. O espanhol Suso anotou os dois gols rossoneros e Malcom ex-Corinthians, descontou para os franceses.

Na primeira etapa, os comandados de Vincenzo Montella já conseguiram mostrar nesse duelo algumas melhoras em relação a última temporada. O time procura sempre sair jogando desde a sua meta, sem chutões ou lançamentos, além disso, houveram mais triangulações no meio de campo e ataque do Diavolo.

O primeiro gol saiu com 28 minutos, após uma marcação sob pressão do ataque do Milan, Poli recuperou a bola de um defensor e tocou para Suso, o meia-atacante espanhol driblou um marcador e tocou de perna direita para o fundo das redes. Dez minutos mais tarde, Menez fez desarme no meio de campo e lançou Bonaventura, o meia italiano limpou a marcação e só rolou para Suso chutar de canhota e marcar o seu segundo gol.

A segunda etapa teve seu panorama levemente alterado, já que o Milan fez diversas alterações e ficou praticamente com o time da base, exceção feita com: Gabriel, José Mauri e Luiz Adriano. Com isso, o Bordeaux cresceu na partida e diminuiu o placar com Malcom que recebeu dentro da área e girou batendo pro gol, sem chances para o goleiro ex-Cruzeiro. No mais, o Diavolo conseguiu administrar o resultado e venceu pela primeira vez sob o comando do novo treinador.

Ao final da partida, Montella mostrou-se bem satisfeito com o seu time, ressaltando claro que foi somente o primeiro jogo e que a equipe ainda pode evoluir bastante antes do início da temporada: "Seguramente estou contente, os rapazes mostraram vontade de colocar em prática aquilo que está sendo treinado. A atitude também foi a correta e isso ajudou muito. Foi somente a primeira partida, o ritmo deverá aumentar, a velocidade do jogo, sobretudo na construção, mas estamos no início e eu vi boas margens de melhora", afirmou o treinador de 42 anos.

Por fim, explicou como pretende escalar Bonaventura, que atuou toda a temporada passada como um meia-atacante pela esquerda e no amistoso, atuou no meio de campo: "Bonaventura? Ele é mais um meia de ligação do que um jogador de meio-campo, está assimiliando os mecanismos dessa nova posição, mas veremos onde ele irá atuar. Ele tem as características para jogar em ambas as posições e a vontade e entusiasmo deixa tudo mais simples", salientou.