Andreas Pereira espera ser útil ao United após gol na estreia de Mourinho

Após duas temporadas sendo constantemente deixado de lado por Louis Van Gaal - com apenas doze aparições pelo time profissional, o brasileiro Andreas Pereira aproveitou sua primeira chance sob comando de José Mourinho no Manchester United, marcando o segundo gol da vitória por 2 a 0 diante do Wigan neste sábado (16), no primeiro amistoso da temporada 2016/17.

Pereira aproveitou sobra de bola na grande área, e com o pé direito, finalizou de primeira no ângulo do arqueiro adversário. O lance foi aplaudido por Mou, que elogiou bastante o jovem brasileiro. "Estou muito feliz de ter marcado neste jogo, e não foi um gol qualquer", afirmou Andreas.

Atuando fora de sua posição, o brasileiro substituiu Michael Carrick e jogou um pouco mais recuado - dentre a defesa e o front-four. "Posso jogar em outras posições mas gostei bastante dessa nova função", disse. "Creio que foi bastante importante para mim, enfim ter alguns minutos de jogo para mostrar ao treinador e ao time que posso ajudá-los. Fico feliz por poder ajudar", complementou.

Andreas fez sua estreia pela equipe profissional em 2014, na esquecível eliminação por 4 a 0 para o MK Dons na Capital One Cup. O brasileiro é um dos únicos quatro jogadores envolvidos no fatídico jogo de agosto daquele ano, que ainda continuam jogando pelos Red Devils - junto com De Gea, Januzaj e James Wilson.

Enquanto os dois últimos supracitados passaram a última temporada emprestados para outros clubes, Pereira permaneceu no United para sua segunda temporada sob o comando de Van Gaal - foram apenas dois jogos começando como titular e nove substituições. Em setembro de 2015, Andreas marcou um belo gol de falta diante do Ipswich Town, na vitória por 3 a 0 pela terceira fase da Capital One Cup. O brasileiro descreveu o embate como uma 'noite incrível'.

Porém, o jovem de 20 anos permaneceu desvalorizado pelo restante da temporada 2015/16, e sua última aparição com tempo suficiente de jogo foi diante do Midjtylland pela Uefa Europa League, em fevereiro, partida que marcou a estreia de Marcus Rashford. Após três meses sem atuar em nenhuma partida, Pereira está determinado a retornar ao quadro dos jogadores titulares, e a mudança de treinador é a oportunidade perfeita para o brasileiro demonstrar o seu valor. "Quero mostrar ao treinador, às pessoas envolvidas no clube e aos jogadores que posso ajudar nesta temporada. É muito importante para mim. Quero mostrar durante os treinamentos e continuar trabalhando firme", finalizou Andreas Pereira.