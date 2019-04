Champions Cup 2016: De volta à UCL, Tottenham vai em busca de vôos mais altos na temporada

A frustração de ver o seu rival te ultrapassar na última rodada da competição foi notória nos discurssos de Mauricio Pochettino após o término da temporada 2015/16 da Premier League. Uma goleada dura e inesperada sofrida diante do rebaixado Newcastle por 5 a 1 fez com que o Tottenham terminasse mais uma temporada atrás do seu grande rival, Arsenal. Apesar disso, uma grande campanha na última temporada com o acréscimo de alguns bons reforços fazem o torcedor do Tottenham sonhar com vôos ainda mais altos -- com o terceiro lugar na última época, o time está de volta à Uefa Champions League. Terceiro colocado da última Premier League, o Tottenham terá dois fortes adversários em sua pré-temporada. Disputando a International Champions Cup, os Spurs prometem interessantes duelos preparatórios para a próxima época contra Juventus e Atlético de Madrid -- o torneio amistoso será disputado na Oceania.

Apesar do aumento das receitas de televisão para os clubes da Premier League, o Tottenham não possui o mesmo poderio financeiro de clubes como Manchester United e Chelsea. Apesar disso, a equipe mostrou-se atenta em buscar novos talentos que mostraram muito valor em seus clubes por um valor relativamente baixo. Um exemplo disso é o jovem Dele Alli, que veio a custo baixo do Milton Keynes Dons e tem sido peça fundamental do clube, e o artilheiro Harry Kane, que apesar de ser cria do clube, rodou por vários clubes ingleses como Leicester e Norwich City.

A equipe conta com uma espinha dorsal que é considerada uma das melhores da Inglaterra que é formada por Lloris, Alderweireld, Alli e Kane. O goleiro francês, capitão de sua seleção, demonstrou-se muitas vezes insatisfeito com o clube, ameaçando inclusive deixa-lo por conta de campanhas abaixo do esperado. Hoje essa situação mudou e Lloris mostra que pode ser um grande líder. Já Alderweireld demonstrou-se uma excelente aquisição, visto que o Tottenham já teve muitos problemas no sistema defensivo. Uma das principais jogadas do time é exatamente seus lançamentos longos encontrando Dele Alli que chegava na área como um elemento surpresa. Lá na frente está Harry Kane, que apesar de ter feito uma Eurocopa muito abaixo do esperado, mostrou que pode ser letal dentro da área e foi o artilheiro da última Premier League com 25 gols.

Mas, enquanto os principais destaques da equipe estão de fora após a disputa da Eurocopa, quem terá destaque no time na International Champions Cup é a principal contratação do clube para a temporada: o atacante holandês Vincent Janssen, artilheiro da última Eredivisie e que estava no AZ Alkmaar da Holanda. O jogador de 22 anos fez incriveis 27 gols em 34 jogos na última Eredivisie e estava sendo assediado por muitos clubes de primeiro escalão na Europa. Agora a pergunta entre os torcedores do Tottenham seria: será que ele e Harry Kane podem atuar juntos? Mauricio Pochettino terá de quebrar a sua cabeça para arrumar espaço para ambos.

O treinador, aliás, tem apenas 44 anos e é considerado um dos mais promissores dessa nova geração. Ele, que é argentino, iniciou sua carreira como jogador no Newells Old Boys, passando por PSG, Bordeaux e Espanyol, clube que encerrou sua carreira como jogador e iniciou a sua como técnico em 2009. Em 2012, chamou a atenção do então recém promovido a Premier League, Southampton e surpreendeu levando o time a boas campanhas na Premier League. Hoje no Tottenham, Pochettino vive a melhor fase da sua carreira e conseguiu levar o time a um terceiro lugar da Premier League, conseguindo uma vaga para a próxima Champions League. Sua relação com a torcida e com os jogadores é de extremo profissionalismo e amizade, o que tem gerado bons frutos ao time de Londres.

Tabela - Champions Cup

26/07 - Juventus x Tottenham (7h)

29/07 - Tottenham x Atlético de Madrid (7h)