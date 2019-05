Lazio acerta contratação do lateral-esquerdo Jordan Lukaku

A Lazio anunciou na tarde desta sexta-feira (22) a contratação do garoto Jordan Lukaku. O lateral-esquerdo realizou exames médicos nesta manhã na capital italiana e foi anunciado nas redes sociais do clube logo em seguida. A negociação envolveu cinco milhões de euros com um possível bônus de um milhão por temporada caso Jordan demonstre um bom desempenho em sua primeira temporada.

"Meu italiano não é muito bom agora, mas em dois ou três meses espero ser capaz de conversas com a imprensa normalmente. Tudo o que posso dizer agora é que estou muito animado e muito empolgado para me juntar à este clube. Farei o possível para ajudar a equipe dentro de campo e espero ter grandes feitos aqui. Forza Lazio!", revelou Jordan em entrevista à Mediaset Premium.

Pretendido por Arsenal, Everton e Tottenham, o irmão mais novo do centroavante Romelu Lukaku estava no Oostende da Bélgica, mas ganhou notoriedade no cenário europeu após a boa campanha da Seleção Belga na última Eurocopa, ao chegar às quartas de finais da competição, onde foi eliminada por País de Gales.

Jordan Lukaku tem 21 anos e foi revaldo pelo KFC Wintam. Convocado para à Seleção Belga desde o sub-15, o lateral obteve passagens apagadas pelo Anderlecht de 2006 à 2014. Neste período, Jordan acabou sendo cedido por empréstimo ao Oostende, para onde acabou indo definitivamente após o término de seu contrato. Na última temporada, Jordan disputou 64 partidas e anotou 3 tentos. Na Eurocopa da França neste ano, o lateral participou de todas as cinco partidas da sua seleção até a eliminação nas quartas de finais da competição.

Longe das competições européias na próxima temporada, Jordan é mais um dos reforços do clube para a disputa da Serie A e da Copa Itália. Disputando amistosos de pré-temporada, a Lazio encara o combinado da cidade de Auronzo di Cadore no próximo sábado (23), ainda sem o reforço belga. Nas próximas semanas, a equipe biancazzurri ainda enfrenta o Perugia, Hamburgo e Hannover, além da disputa do troféu "Cinco Viollinos" diante do Sporting Lisboa.