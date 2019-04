Ex-Bolton, jovem zagueiro inglês Rob Holding é confirmado no Arsenal

Nessa sexta-feira (22), o Arsenal confirmou a contratação do terceiro reforço para a temporada 2016/17, o ex-zagueiro do Bolton, Rob Holding. Após as chegadas do suíço Granit Xhaka e do japonês Takuma Asano, o defensor chega a Londres por £ 2 milhões (aproximadamente R$ 10 milhões).

O zagueiro é jovem, tem apenas 20 anos e integra a seleção sub-21 da Inglaterra. Logo após subir para os profissionais tornou-se titular do Bolton, onde disputou 30 jogos, conquistando o prêmio de melhor jogador da equipe. O time da capital inglesa mostrou satisfação pela contratação do defensor: “Rob é um jogador versátil e dá segurança ao sistema defensivo. Estamos ansiosos em tê-lo na nossa equipe”, escreveu em seu site.

Holding declarou ao site oficial do clube ser a realização de um sonho atuar pelo time londrino: “É um sonho de criança [jogar no Arsenal]. Não vejo a hora de poder atuar”. Já o site do lime londrino elogiou novamente o jovem zagueiro. “Para a sua idade, ele é extremamente confiante com a bola e olha para manter a posse, ao invés da clássica mentalidade defensiva. Essa maturidade, compostura e desejo de manter a bola sugere que ele vai ser um ajuste perfeito para jogo baseado em posse do Arsenal”, sugerindo que seu estilo de jogo encaixa no do Arsenal.

Complementando: "Ao jogar como zagueiro, também não é incomum ver segurar com antecedência a bola e dirigir até a metade da oposição. Este traço em seu próprio arsenal poderia ser eficaz como a sua não incomum qualidade para ver a oposição enquanto nós temos a bola, por isso em algumas ocasiões, o desejo da Holding a ser envolvido poderia oferecer outro caminho na formação de um ataque. No entanto, este consequentemente vem em um risco de ser apanhado. Em um campeonato com um padrão tão alto, ritmo rápido e finalizadores clínicos, Holding vai ter que trabalhar em seu calendário e leitura de jogo para ajudar a reduzir as chances de um contra-ataque".