Resultado Borussia Dortmund x Manchester City pela Champions Cup 2016 (1-1)

Neste mês de agosto, o Borussia Dortmund começa a disputar a DFB Pokal e a Bundesliga. O Manchester City inicia a briga pelo título da Premier League.

Encerrada a fase chinesa da International Champions Cup 2016, as equipes retornam aos seus respectivos países, onde disputam amistosos mais domésticos com o objetivo de preparar o grupo para os torneios nacionais.

BORUSSIA DORTMUND ERROU GOL GOL GOL GOL GOL ERROU ERROU MANCHESTER CITY ERROU GOL GOL GOL GOL GOL ERROU GOL

Mikel Merino com a responsabilidade.. e GUNN defende! Manchester City vence o Borussia Dortmund nas penalidades máximas por 6 a 5 e a Champions Cup na China está encerrada!

Angelino na bola. Gol do City! 5-6

Larsen bate e Gunn defende!

Sterling bateu.. e Bürki defendeu! (Que adiantada do goleiro alemão, hein!)

Marco Hober, no ângulo! 5-5

Nolito, gol do City! 4-5

Pulisic, autor do gol de empate, foi para a cobrança e... gol! A bola bateu no braço de Gunn e entrou. 4-4

"Kun" Agüero... gol do City! 3-4

Burnic converte a cobrança. 3-3

David Silva bate colocado e faz. 2-3

Gonzalo Castro bate no meio do gol. Arriscou, mas acertou. 2-2

Fernandinho é o jogador da vez. Bola dentro! 1-2

Kagawa na cobrança. Gol! 1-1

É a vez de Adarabioyo. Escorregou mas fez! 0-1

Passlack na bola... Gunn defendeu também! Segue 0 a 0.

Aleix García cobra e Bürki defende!

Vamos às penalidades! Manchester City começa.

FIM DE JOGO!

Borussia Dortmund e Manchester City ficam no empate. Vamos às penalidades máximas.

95' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORUSSIA DORTMUND! Leitner cobra escanteio rapidamente e aciona Kagawa. O meia aciona Pulisic. O jogador bate entre as pernas de Gunn e empata no último lance da partida.

95' Escanteio para o Borussia Dortmund. Última chance para o empate.

Após bela troca de passes entre Gonzalo Castro e Leitner, Kagawa recebeu e avançou dentro da área. Na hora de finalizar, foi calçado por Fernandinho, mas a arbitragem nada marcou. Elenco e torcida do Borussia Dortmund ficaram na bronca.

Cinco minutos de acréscimo

84' Alterações Manchester City. Saem Bony e Yaya Touré, entram Nolito e Sterling.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY! Bela troca de passes entre David Silva e Aleix García. O camisa 21 deixou Kun Agüero sozinho, com o gol aberto, e o argentino apenas completou para abrir o placar na China.

77' Alteração Manchester City. Sai Kolarov e entra Angelino.

75' QUASE BORUSSIA DORTMUND! Kagawa toca para Marco Hober e deixa Gonzalo Castro sozinho. Livre, o jogador avançou e tocou na saída do goleiro Gunn, que conseguiu desviar e evitar o gol aurinegro. Ainda assim, a arbitragem não viu o toque e deu tiro de meta.

71' Recomeça a partida.

68' Parada técnica.

67' Bony é acionado mais uma vez e arrisca. A bola sobe e assusta o goleiro Bürki.

Alterações no Borussia Dortmund!

Saem Adrián Ramos, Sahin e Bartra. Entram Marco Hober, Larsen e Burnic.

61' Bony arriscou com a perna esquerda e Bürki se esticou para fazer a defesa parcial. Bartra afastou o perigo.

60' Fernandinho deu belo lançamento para David Silva, mas a arbitragem anulou a finalização do meia espanhol ao alegar impedimento do jogador.

SEGUNDO TEMPO COMEÇOU!

Alterações no Manchester City!

Saem Iheanacho, Caballero, Jesús Navas, Fernando, Kolarov, Otamendi, Zelph, Zinchenko e Clichy. Entram Bony, Gunn, Denayer, Aleix García, Maffeo, Yaya Touré, Agüero e David Silva.

Alterações no Borussia Dortmund!

Saem Sokratis Papastathopoulos, Schmelzer, Ginter, Emre Mor, Rode e Ousmane Dembélé. Entram Sven Bender, Passlack, Mikel Merino, Pulisic, Gonzalo Castro e Kagawa.

Fim de primeiro tempo em Shenzhen!

O equilíbrio predomina e as equipes ficam no zero.

45' Bürki! O goleiro alemão salva o Borussia Dortmund após finalização de Iheanacho.

29' CARTÃO AMARELO! Fernandinho, do Manchester City.

26' Jogo recomeça

24' Hora da parada técnica.

11' Iheanacho venceu Sokratis Papastathopoulos e bate fraco na meia-lua. Bürki defende tranquilamente.

9' Jesús Navas avançou e Delph bateu cruzado. A bola passou no canto direito defendido por Bürki.

9' Caballero foi acionado em recuo e escorregou. Goleiro apresenta muitas falhas no começo de jogo.

8' Caballero sai mal, Emre Mor fica com a sobra e bate colocado. A bola passou perto.

7' Linda jogada trabalhada na entrada da área. Adrián Ramos tocou para Rode e o volante achou Schmelzer. O lateral finalizou e Caballero defendeu.

4' Otamendi vacilou, Dembélé ficou com a sobra, mas a defesa do Manchester City se redimiu e evitou a abertura do placar.

3' Delph jogou na área e a defesa se antecipou a Zinchenko para cortar e anular o perigo.

2' Schmelzer recebeu e desceu em velocidade pela lateral esquerda. Após cruzamento rasteiro, Caballero sai do gol para fazer primeira defesa da partida.

COMEÇA O JOGO!

Equipes com uniformes tradicionais. Borussia Dortmund com camisa amarela e detalhes pretos, calções pretos, meias aurinegras. Manchester City todo de azul claro.

Aurinegros e azuis no gramado do Shenzhen Universiade Sports Centre!

O confronto entre Borussia Dortmund x Manchester City encerra a fase chinesa da International Champions Cup 2016.

MANCHESTER CITY DEFINIDO! Caballero; Clichy, Otamendi, Adarabioyo e Kolarov; Fernando, Fernandinho e Delph; Jesús Navas, Zinchenko e Iheanacho. Técnico: Josep Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND ESCALADO! Bürki; Ginter, Sokratis Papastathopoulos, Bartra e Schmelzer; Rode, Sahin, Emre Mor, Leitner e Ousmane Dembélé; Adrián Ramos. Técnico: Thomas Tuchel.

O duelo será realizado no Shenzhen Universiade Sports Centre, em Shenzhen, ao norte de Hong Kong. Instalado em um dos principais centros financeiros, urbanos, culturais e administrativos da China atual, o estádio tem capacidade para receber 60.334 torcedores.

Dois reforços foram anunciados na atual janela de transferências. O volante alemão Ilkay Gündogan, ex-Borussia Dortmund, e o atacante espanhol Nolito, ex-Celta de Vigo, fazem parte do elenco. Será o primeiro encontro de Gündogan com o agora ex-clube.

A contratação mais badalada do Manchester City está no banco de reservas. Após conquistar três torneios consecutivos da Bundesliga, Josep Guardiola tenta reconduzir os Citizens à glória em todo o Reino Unido e, consequentemente, um inédito título europeu.

Os reforços foram pontuais: o zagueiro Marc Bartra, o volante Sebastian Rode e os meias Ousmane Dembélé, Emre Mor, Raphaël Guerreiro e Mario Götze, além do atacante André Schürrle. Também, o meia Jakub "Kuba" Blaszczykowski retorna ao Borussia Dortmund após atuar na Fiorentina por empréstimo.

Na temporada passada, o Borussia Dortmund conquistou dois vice-campeonatos: a Bundesliga e a DFB Pokal. Com a manutenção da comissão técnica, liderada por Thomas Tuchel, o time tenta conquistar títulos expressivos na temporada prestes a começar.

A International Champions Cup serve como um torneio de apresentação dos reforços e pode animar os torcedores ao verem as novas caras nos clubes aos quais são adeptos.

Por outro lado, a estreia do Manchester City ainda não aconteceu. No aguardado primeiro dérbi de Manchester fora da Inglaterra, as fortes chuvas em Pequim impediram a realização do jogo. Seria o primeiro embate entre Josep Guardiola x José Mourinho à frente de City e United, respectivamente.

No primeiro confronto, o Borussia Dortmund mostrou consistência e apontou um bom desempenho na temporada por causa de parte dos reforços contratados e goleou o Manchester United por 4 a 1. Gonzalo Castro (duas vezes), Aubameyang e Ousmane Dembélé assinalaram os gols aurinegros, enquanto Mkhitaryan descontou para os Red Devils.

A International Champions Cup é o maior torneio de pré-temporada do mundo. Ao todo, clubes dos continentes europeu e asiático disputam a competição amistosa. O duelo desta manhã encerra a fase chinesa do torneio.

