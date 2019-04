Com pouco espaço no Atlético de Madrid, argentino Luciano Vietto é emprestado ao Sevilla

Parece que o Sevilla realmente quer sair da sua "zona de conforto" e aspirar coisas maiores na temporada que está por vir. Sem dúvida o time que mais se movimentou na janela do futebol espanhol até agora, os rojiblancos anunciaram mais um importante e grande reforço para a temporada 2016/17. Trata-se do jovem atacante argentino Luciano Vietto, que chega de empréstimo de um ano do Atlético de Madrid.

A negociação já era antiga entre Atlético e Sevilla. O grande impasse nesse meio era o Barcelona, que queria contar com o jogador no seu elenco. Porém, tendo em vista que também teria pouco tempo em campo no clube culé, Vietto preferiu partir para o atual tricampeão da Uefa Europa League, onde com certeza terá mais oportunidades.

Oriundo da base do Racing, onde ficou entre 2011 e 2014, Vietto ainda é uma grande promessa do futebol argentino. Ele foi vendido ao Villarreal, onde ficou na temporada 2014/15, sendo a grande revelação do Campeonato Espanhol daquela temporada. Após se destacar no Submarino Amarelo, ele foi contratado pelo Atlético para brigar pela titularidade, mas jogou pouco e quando jogou, não rendeu.

Agora ele tenta reencontrar a boa fase no Sevilla, onde já começou a treinar com os novos companheiros, que estão em pré-temporada na Alemanha. Vale lembrar que o Sevilla duela neste sábado (30), às 11h, contra o St. Pauli.

Vietto (centro) já treina com os novos companheiros (Foto: Divulgação/Sevilla FC)

Caminho contrário?

Quem pode fazer o caminho contrário de Vietto é Kevin Gameiro. O francês, que fez uma grande temporada 2015/16, sendo destaque em mais um título de Europa League do Sevilla, onde marcou 29 gols em 52 jogos, tem um forte assédio do Atléti, que conversa com o Sevilla para contratar o atleta. Porém, os rojiblancos estão fazendo jogo difícil e a negociação ainda está bem aberta. Mas a ida de Vietto para o Sevilla pode servir como uma "moeda de troca" por Gameiro, só que apenas os próximos dias confirmarão ou não isto.