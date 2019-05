Unai Emery celebra vitórias em pré-temporada do PSG: "Ganhar é importante para a confiança"

Na madrugada deste domingo (31), no StubHub Center, em Carson, o Paris Saint-Germain goleou o Leicester City em sua última partida de pré-temporada, válida pela fase norte-americana da International Champions Cup 2016. O placar de 4 a 0 foi construído com gols de Edinson Cavani, Ikone, Lucas Moura e Edouard.

Com três vitórias em três jogos, o PSG ainda não comemorou o título da International Champions Cup deste ano. Os franceses terão que torcer por um tropeço do Barcelona nos próximos dois jogos. Os espanhóis encaram o próprio Leicester e o Liverpool. Cabe ao Paris se preparar para o próximo confronto, no sábado (6), contra o Lyon, às 15h45, pela SuperCopa da França.

O técnico Unai Emery falou sobre o período de treinamentos e os amistosos realizados nos Estados Unidos. Ele está contente com os resultados: “Jogamos três partidas contra o Inter, Real Madrid e Leicester, que são grandes equipes. Estou muito feliz pelos jogadores, feliz com os resultados, mesmo que isso não seja realmente muito importante.”

“Ganhar é importante para a confiança, para crescer, para criar uma equipe. Foi realizado um bom trabalho tático, psicológico e físico. Propusemos o jogo. Estou muito feliz com relação aos quatro jogos realizados durante a pré-temporada”, disse o treinador após a partida em entrevista coletiva.

Sobre o inicio a temporada europeia e a formação do elenco nessa pré-temporada, Emery comentou: “A temporada começa na próxima semana com um jogo muito importante. Jogamos com a experiência, apesar do fato de que temos escalado vários jovens jogadores. Com recrutas, dará uma boa equipe.”

O brasileiro Lucas, autor do terceiro gol do Paris Saint-Germain e capitão no segundo tempo, também falou sobre o período nos EUA: “Jogamos três jogos e vencemos as três. Estou feliz com a vitória hoje à noite e por ter marcado. Estamos no caminho certo, temos de continuar a fazê-lo porque acho que podemos conseguir grandes coisas nesta temporada. Nós mostramos muita vontade nesses três jogos e marcamos muitos gols. A temporada vai começar agora, e estamos bem preparados.”