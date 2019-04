Bayern de Munique e Real Madrid medem forças pela Champions Cup

Pela Internacional Champions Cup, Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentarão nessa quarta-feira (3), às 20h30 (de Brasília), em East Rutherford, distrito de Nova Jersey. Dando continuidade a pré-temporada, o duelo entre bávaros e merengues será realizado no MetLife Stadium, a casa do New York Jets e do New York Giants, da NFL.

O embate entre Bayern e Real é promissor, já que duas potências do futebol mundial estarão frente a frente e apesar de ser uma partida amigável, em hipótese alguma deixará de ser um jogo atraente. Além de ser uma projeção do que será a temporada de ambos os clubes, jogos como esse são uma oportunidade valiosa de aproximar fãs espalhados pelo mundo às entidades.

Embora seja apenas um torneio amistoso, atualmente a Champions Cup é considerada a principal competição de pré-temporada dos clubes europeus, pois reúne os maiores times do continente e os proporcionam bons testes durante o período de preparação. Na edição 2016, participam 16 clubes da Europa e da Austrália.

Bayern fará último teste em solo americano

Após enfrentar Milan e Internazionale, o desfecho da proveitosa e badalada turnê pelos Estados Unidos será diante do adversário espanhol. Nas vésperas do confronto diante do Real Madrid, o elenco do Bayern realizou um forte treinamento na Red Bull Arena, a casa do New York Red Bull, clube da Major League Soccer.

O Bayern ainda não contará com importantes atletas do plantel como Robert Lewandowski, Kingsley Coman e Renato Sanches, que ainda estão de férias. Além disso, os lesionados Arjen Robben e Douglas Costa continuam sendo desfalques, enquanto os defensores Holger Badstuber e Jérôme Boateng seguem em processo de recuperação. Sendo assim, o confronto será mais uma oportunidade para os jovens jogadores do elenco, já que Carlo Ancelotti deve escalar um time misto.

Certamente o período em solo americano foi benéfico aos bávaros, não apenas dentro, mas também fora de campo. Carlo Ancelotti conseguiu desenvolver seu trabalho, implantar sua filosofia de jogo e conhecer melhor a equipe que comandará, visando obviamente um bom desempenho na temporada que está prestes a começar. Outro ponto positivo foi a execução de diversas ações de marketing e a concretização de novas parcerias.

Real Madrid busca desfecho positivo

Os merengues obtiveram a maior conquista na história da International Champions Cup, quando venceram as finais sobre os chineses e australianos na última temporada. Os troféus deste duplo prestígio são orgulhosamente exibidos pelo clube no Santiago Bernabeu, juntamente com os da Uefa Champions League de 2014 e 2016.

Apesar do feito, o início da equipe na atual edição da Champions Cup não foi como o esperado, já que perderam o primeiro teste diante do Paris Saint-Germain. Posteriormente, o Real Madrid enfrentou o Chelsea e apesar do susto, saíram de campo com a vitória. Se tratando de pré-temporada, o resultado obviamente não é o mais importante, pois o período é reservado exatamente para as equipes se ajustarem e minimizarem os erros.

Com uma equipe recheada de atletas revelados nas categorias de base, a principal referência do Real Madrid diante do Bayern será o atacante francês, Karim Benzema. Devido as férias, os merengues ainda não contarão com Cristiano Ronaldo, Pepe, Gareth Bale, Luka Modric e Toni Kroos.