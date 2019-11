Guia VAVEL da Scottish Premier League 2016/2017

Quando Rangers e Hamilton se enfrentarem no Ibrox Stadium, no próximo sábado (6), se iniciará a 121ª edição da Scottish Premiership – ou Scottish Premier League - de maneira oficial na temporada de 2016/2017, terminando apenas no dia 21 de maio do ano que vem. Contando com 12 clubes, o campeonato irá ser marcado pelo retorno dos Light Blues, buscando tirar a coroa de pentacampeão do rival Celtic que, por sua vez, quer manter a hegemonia e garantir o sexto título consecutivo. Além dos dois, o Aberdeen deve continuar na briga pelo título na Escócia, confirmando um favoritismo triplo que não existia desde a década de 1980. Na parte de baixo, contudo, Motherwell, Kilmarnock, Patrick Thistle e Hamilton não querem ver seus nomes nas duas últimas posições em maio de 2017.

Dos clubes ainda existentes que têm títulos nacionais, apenas Dumbarton, Dundee United e Hibernian não disputarão a primeira divisão, tendo agora os 101 títulos somados de Celtic e Rangers. Contudo, esse ano contará com a força do recém-campeão da Copa da Liga Ross County, da grandeza do Aberdeen e da ascensão rápida do Hearts, que quer continuar sua vida na parte dos três primeiros da tabela.

A VAVEL Brasil irá trazer para você, leitor apaixonado pela liga ou curioso pelo futebol alternativo, cobertura cheia e total da segunda principal liga do Reino Unido. E em semana de Old Firm – que serão três primeiramente, podendo se estender a quatro -, cobertura especial do maior clássico do mundo.

Celtic e Aberdeen ganharão mais um na disputa pelo título: o multicampeão Rangers

Na disputa pelo caneco desde 2014, Celtic e Aberdeen agora irão receber o clube que mais vezes venceu o campeonato. 54 vezes campeão, o Rangers chega no seu retorno investindo bastante no time que disputará o ano do clube, trazendo nomes como Niko Kranjcar e Joey Barton. Todo esse investimento deve valer ao final da temporada, ou os Teddy Bears não irão brigar pelo título já no primeiro ano de retorno? É claro que a equipe teve problemas nos últimos anos com clubes da primeira divisão, mas já os superou no ano passado. Acompanharemos aqui na VAVEL!

Nenhum clube fora da dupla Old Firm venceu a SPL desde 1985

Alguns campeonatos nacionais são criticados pela desigualdade entre alguns clubes seletos, tendo eles até dominados seus respectivos países em algum momento de sua história. Isso, porém, acontece e de maneira mais forte na Escócia. Isso se prova no fato de que a última vez que um clube sem ser Celtic e Rangers venceu a SPL foi só em 1985, com o Aberdeen de Alex Ferguson. Dos 120 campeoantos escoceses até hoje, 101 foram conquistados pela dupla Old Firm, sendo ao todo nove clubes diferentes vencendo entre si 19. O Aberdeen vai chegando cada ano mais perto de quebrar a hegemonia mais uma vez, mas a diferença para os times de Glasgow é ainda grande.

Parada de Inverno é destaque para o meio da temporada

Pela primeira vez desde 2001 a Scottish Premier League terá parada no inverno. Isso acontece muito por causa do calendário versátil e inovador da Copa da Liga nacional, iniciando já em julho com uma fase de grupos. Isso ajudou os organizadores a programar um calendário que parasse no dia 31 de dezembro e retornando apenas no dia 28 de janeiro. Esse winter break foi instalado pela primeira vez em 1998/99, mas parou dois anos depois, nunca mais tendo retornado. Até agora.

