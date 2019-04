Com passagem pela Inter de Milão, atacante nigeriano Victor Obinna é anunciado no Darmstadt

Nesta sexta-feira (5) o Darmstadt anunciou o atacante nigeriano Victor Obinna de 29 anos que atuou a ultima temporada pelo Duisburg. O jogador já vinha treinando com o clube nesta pré-temporada e assinou por duas temporadas com os lírios, que desembolsaram entorno de 500 mil euros (cerca de 1,7 milhões de reais).

Obinna é um jogador rodado e passou por clubes como Chievo Verona, Internazionale, West Ham e Lokomotiv Moscou antes de seguir para o Duisburg por onde ficou uma temporada, mas não conseguiu evitar o rebaixamento de sua equipe para terceira divisão. Só que nos últimos anos vem sofrendo com lesões que vem o atrapalhando.

Para o treinador do clube, Norbert Meier, que elogiou a contratação do jogador em definitivo, é uma lacuna preenchida com a chegada do atleta: “Estávamos buscando um atacante por conta das perdas que tivemos nesta atual janela e precisávamos repor jogadores para aquela posição e o Obinna já vinha treinando conosco e mostrou muita disposição nos amistosos. Além de ser um jogador experiente será muito útil para nossa equipe nesta temporada que vai começar e sua contratação veio na hora certa“.

O então novo reforço do clube ficou feliz por ser contratado pelo clube: “Fiquei muito feliz de ter acertado contrato com o Darmstadt e já vinha treinando com eles nesta pré-temporada e agora faço parte do grupo. Será uma satisfação de jogar a Bundesliga que é uma grande liga e lutarei pelo meu espaço jogando pelo clube e espero manter a regularidade de jogos“.

Obina é o sexto reforço do clube para esta temporada que já trouxe os goleiros Heuer Fernandes e Michael Esser, os zagueiros Immanuel Höhn e Artem Fedetsky e o meia-atacante Mirko Antonio Colak. A equipe está em fase final de pré-temporada e vem fazendo uma série de amistosos antes de começar a temporada da Bundesliga no qual o clube inicia jogando contra o Colônia no dia 27 deste mês, antes entra em campo pela primeira fase da DFB Pokal onde enfrenta o Bremer que disputa as divisões inferiores do futebol alemão.