Paris Saint-Germain e Lyon se enfrentam pela SuperCopa da França

Neste sábado (6), Paris Saint Germain e Olympique Lyonnais duelam pela Supercopa da França, torneio que é disputado pelos vencedores da Ligue 1 e da Copa da França. Assim como nas cinco últimas edições da competição, o jogo será disputado fora do território francês. Dessa vez, a partida será disputada na Áustria, na cidade de Klagenfurt, no Estádio Wörthersee, às 15h45min. Como o PSG venceu ambas as competições, o Lyon, vice-campeão francês, foi escolhido para ser o adversário do time parisiense.

PSG busca primeiro título de uma nova era

Campeão das duas últimas edições do torneio, quando derrotou na final, respectivamente, Guingamp e Lyon, o PSG tentará levantar a sua quarta taça consecutiva do torneio. Apesar de ter mantido a base da equipe campeã francesa na temporada passada, o time da capital francesa teve algumas modificações em seu elenco. Zlatan Ibrahimovic, uma das grandes estrelas do PSG, não renovou o seu contrato e se transferiu para o Manchester United. O comando técnico dos parisienses também não ficou imune a mudanças. Após mais uma campanha decepcionante na Liga dos Campeões, Laurent Blanc foi demitido e deu lugar ao espanhol Unai Emery, tricampeão da Liga Europa com o Sevilha.

Sob o comando de Emery, o PSG conseguiu 100% de aproveitamento durante a pré-temporada. Contando os jogos da Internacional Champions Cup contra Leicester, Real Madrid e Inter de Milão, e o amistoso com o West Bromwich, o time da capital francesa fez 12 gols e sofreu apenas 3. A respeito da disputa da Supercopa da França, Unai Emery destacou a importância do Paris Saint Germain iniciar a temporada conquistando um título.

“Para o Paris Saint Germain qualquer conquista é importante, ainda mais a de uma Supercopa. Sabemos que vamos encontrar dificuldades por ser começo de trabalho, mas precisamos tentar ao máximo, o que é o que se espera de nós”, disse Emery.

Lyon consegue mantém a base do time vice-campeão francês

O Lyon também encerrou pré-temporáda invicto. Porém, ao contrário do seu rival na Supercopa da França, não teve 100% de aproveitamento. Em quatro jogos disputados, empatou com o modesto FC Bourg-Peronnas e venceu o Sporting, o Benfica e o Zenit. Os comandados de Bruno Genésio marcaram oito gols e sofreram cinco.

Outro ponto positivo para o Lyon nessa temporada é a manutenção da equipe vice-campeã da Ligue 1, apesar da saída do zagueiro Samuel Umtiti, que se transferiu para o Barcelona. No entanto, a equipe francesa ainda corre o risco de perder o atacante Alexandre Lacazette, assediado por vários clubes europeus, inclusive pelo seu rival na decisão da Supercopa da França.

Sobre o jogo de sábado, Bruno Genésio declarou que o PSG é favorito para conquistar a taça da Supercopa devido a tudo o que conquistou na França na temporada passada. Genésio ainda frisou que, apesar do favoritismo do time parisiense, o Lyon entrará em campo bastante determinado e consciente de que o título da Supercopa da França seria bom para dar confiança ao time no restante da temporada.

O Lyon é a equipe que mais vezes conquistou a Supercopa da França, levantando oito vezes o troféu. Já o PSG sagrou-se campeão do torneio em cinco oportunidades.