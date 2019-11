Resultado Leicester City x Manchester United pela Supercopa da Inglaterra (1x2)

14:00 Obrigado a todos que curtiram este grande jogo com a VAVEL Brasil! Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos esportes na VAVEL e da grande cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016!

13:57 Com gols de Lingard e Ibrahimovic, o Manchester United bate o Leicester e abre a temporada com título.

49' FIM DE JOGO! UNITED É CAMPEÃO DA COMMUNITY SHIELD!

49' Jogo passa dos acréscimos, mas é escanteio para o Leicester.

48' Confusão na área do United e De Gea fica com a bola.

48' Mata havia entrado no lugar de Lingard.

47' Mhkitaryan entra no lugar de Juan Mata.

46' Escanteio para o Leicester!

45' Mhkitaryan vem aí!

42' Schneiderlin entra no lugar de Rooney.

40' Mahrez recebe na direita e Rojo corta bem.

39' Mahrez bate escanteio e Ibra corta.

38' Valencia cruza e Ibra ganha de Huth para desempatar o jogo.

38' GOOOOOOOOL! Do United! Ibrahimovic!!!

36' Musa recebe de Vardy de cabeça e finaliza por cima do gol de De Gea.

35' Schulpp entra no lugar de Fuchs.

33' Ibra recebe de Rooney dentro da pequena área, mas bate fraco e zaga corta.

32' Herrrea lança Valencia, mas Schmeichel corta para lateral.

29' Vardy entra forte em Mata e recebe amarelo.

27' 89.845: Este é o público presente em Wembley.

26' De Gea defende cobrança de falta sem sustos.

25' Bailly atropela Vardy e recebe amarelo.

24' Martial sai para a entrada de Rashford.

24' Rojo entra no lugar de Luke Shaw.

23' Rooney recebe de Fellaini, e da entrada da área bate no meio do gol de Schmeichel.

22' Grey puxa contra-ataque e Valencia corta.

21' Torcida aplaude no minuto 66, pelo título mundial da Inglaterra.

19' Rashford é orientado por Mourinho e deve entrar na partida.

17' No Leicester entram Mendy e Hernandez, saem King e Simpson.

17' Mata entra no lugar do meia inglês.

16' Lingard sente e jogo é parado.

15' Ander Herrera entra no lugar de Carrick.

14' Bailly faz falta em Musa.

13' Árbitro marca falta após subida de Fellaini.

11' Grey recebe de Musa e finaliza no meio do gol de De Gea.

10' Bola é cruzada e Ibra não consegue finalizar.

9' Volante derruba Lingard e é advertido.

9' Amarelo para King!

8' Rooney recebe de Shaw e bate para fora.

6' Fellaini falha, atrasa mal e deixa Vardy sozinho para marcar.

6' GOOOOOL! Vardy empata para o Leicester!

5' Leicester chega perigosamente, porém não consegue finalizar.

4' Martial faz boa jogada, cruza na área, Ibra segura e passa para Rooney, que não consegue finalizar.

3' Musa é lançado, mas Bailly vai bem e corta.

2' Ibra é acionado, mas encontra-se em posição irregular.

1' Albrighton sai para a entrada de Gray.

0' Começa o segundo tempo em Wembley!

13:05 Musa entra no lugar de Okazaki.

12:49 Com gol de Lingard, o Manchester United vai vencendo por 1 a 0.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO EM WEMBLEY!

44' Albrighton tenta, mas bola sai em tiro de meta.

41' Leicester toca bola.

37' King cabeceia após escanteio e bola sai.

35' United chega bem pela esquerda, mas defesa corta.

31' Camisa 14 faz fila e bate na saída de Schmeichel para abrir o placar em Wembley.

31' GOOOOOL DO UNITED! E um lindo gol de Lingard!

28' Leicester domina ações do jogo.

26' Fuchs finaliza para fora após rebote de escanteio.

25' Vardy recebe bem na área e Bailly tira.

23' Lingard recebe na frente, mas árbitro marca toque de mão.

19' NA TRAVE!! Após cobrança de escanteio, Okazaki aparece e cabeceia na trave!

18' Okazaki recebe de Vardy e bate perigosamente, à direita de De Gea.

17' Lingard é lançadao, mas defesa vai bem e bola sai em tiro de meta.

15' Após subida de Ibra, Fellaini finaliza e goleiro segura em dois tempos.

14' Equipes não conseguem chegar ao gol adversário.

11' Rooney cabeceia após cruzamento de Shaw e Schmeichel segura.

10' Impedimento marcado no ataque do United.

9' Martial entra na área e bate de esquerda para fora.

8' Drinkwater tenta lançamento para Vardy.

5' United tenta chegar com Martial

4' Vardy faz boa jogada, entra na área e Blind corta.

1' United toca bola.

0' Vardy toca para trás e o jogo é iniciado!

12:02 Wembley está lotado!

11:58 Hino da Inglaterra é cantado em Wembley.

11:55 Equipes já encontram-se no gramado do Wembley.

11:44 Após grande novela, na manhã desse sábado o Manchester United anunciou o retorno do francês Paul Pogba.

Enquanto o United vem a campo com a seguinte escalação:

11:28 O Leicester vem a campo com a seguinte escalação: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan (c), Fuchs, Mahrez, King, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Vardy.

11:27 Equipes definidas para a partida!

O palco da partida será o Estádio de Wembley:

Do outro lado, Mourinho falou um pouco sobre o que acha dos seus adversários: "Eu acho que vai ser uma temporada diferente para eles, mas eu acho que eles podem lidar com a situação. Eles têm uma experiência nova, jogando a Liga dos Campeões, onde vai ter um mínimo de seis jogos grandes, o que muda o perfil de sua temporada e sua metodologia de treinamento".

O técnico Claudio Ranieiri falou sobre a partida e a importância de começar a temporada com título: "Este jogo não é um amistoso. Vamos dar o nosso máximo e sei que o Manchester United também dará. Ambas as equipes querem vencer. Todos os técnicos e os jogadores querem jogar no Estádio de Wembley. É um dos mais famosos estádios do mundo. Nós manteremos respeito por todos, mas queremos vencer todos".

FIQUE DE OLHO: Zlatan Ibrahimovic - O atacante sueco chega a Old Trafford para ser uma das principais peças do time de Mourinho.

FIQUE DE OLHO: Jamie Vardy - Após fazer grande temporada e rejeitar o Arsenal, o atacante inglês continuará sendo peça fundamental no esquema de Ranieri.

Confira os gols do último encontro entre os times:

O último confronto entre as duas equipes ocorreu no início de maio, no Old Trafford, e terminou empatada por 1 a 1, com gols de Martial e Morgan.

Os Foxes são os atuais campeões ingleses, enquanto os Red Devils venceram a FA Cup na última temporada.

A partida marca a abertura da temporada na Inglaterra, visto que a Premier League terá início no próximo fim de semana. Na última quarta-feira (3), o Leicester City foi derrotado pelo Barcelona por 4 a 2, enquanto o United empatou com o Everton em 0 a 0.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Leicester City e Manchester United, partida que será realizada às 12h (Brasília) em Wembley e que é válida pela Community Shield 2016, a Supercopa da Inglaterra.