Alavés anúncia empréstimo do jovem meia Marcos Llorente junto ao Real Madrid

Marcos Llorente é o novo jogador do Deportivo Alavés. O meio-campista promissor chega do Real Madrid por empréstimo para a próxima temporada. No Madrid o atleta já fazia a pré-temporada sob o comando de Zinedine Zidane.



O novo jogador albiazul se destaca pela sua técnica, visão de jogo e capacidade de organização do meio-campo. Marcos, que já estreou pela primeira equipe do Real pela La Liga e a Copa do Rei, estava sendo destacado na pré-temporada do clube merengue. Agora, no Alavés o atleta terá a oportunidade de oferecer ao clube o seu melhor futebol e continuar progredindo como atleta.



Marcos ingressou na base do Madrid em 2008 e foi avançando pelas categorias até estrear pelo primeiro time, no Santiago Bernabéu, em uma partida contra o Levante pela La Liga. Pela Copa do Rei, atuou na partida contra o Cádiz. Ainda com a camisa do Real, conquistou a Copa do Rei juvenil (2013), a Copa dos Campeões juvenil (2014) e fez parte do grupo vencedor da Uefa Champions League 2015-16. Pela seleção espanhola sub-19 atuou em quatro ocasiões.



Llorente, que tem 21 anos e é natural de Madrid, tem vivido o futebol desde o berço. Llorente é filho do ex-jogador Paco Llorente, neto e sobrinho-neto das lendas do Real Madrid Ramón Grosso e Paco Gento. Com esses antecedentes, sua profissão já estava decidida desde pequeno.