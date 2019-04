Miller marca no fim, Rangers conquista segunda vitória seguida e lidera Scottish Premiership

Nesse sábado (20) o Ibrox Stadium foi palco do duelo entre Rangers e Motherwell pela terceira rodada da Scottish Premiership 2016/2017. E num duelo muito disputado e extremamente franco os dois times buscaram a vitória mas no fim o Rangers fez valer o fator casa vencendo por 2 a 1 com gols de Forrester e Kenny Miller para os Light Blues com Scott McDonald fazendo o dos Wells.

Com a vitória o time de Glasgow alcançou sete pontos na tabela e está na liderança do campeonato (lembrando que o Celtic com seis, tem um jogo a menos). Já o Motherwell tem apenas três pontos e está em nono lugar na tabela de classificação.

Na próxima rodada o Rangers abre os trabalhos na sexta-feira (26) contra o Kilmarnock às 15h45, já o Motherwell joga na tradicional rodada de sábado (27) às 11h contra o Dundee, fora de casa.

O jogo começou com os times se estudando bastante nos primeiros minutos e ninguém necessariamente tomando as rédeas da partida. A primeira chance apareceu aos 10 minutos para o Motherwell quando Marvin Johnson recebeu a bola na entrada da área e finalizou ao lado do gol, a resposta do time da casa veio aos 13 quando Forrester arrematou de longe mandando por cima do gol.

Aos 17 minutos Forrester teve nova chance e mais uma vez finalizou bem mas a pelota passou a direita do gol, dois minutos depois Scott McDonald abriu o placar após receber bom passe de Marvin Johnson ele bateu firme para fazer 1 a 0 para os visitantes. Os Gers voltaram a carga aos 24 minutos com Danny Wilson que finalizou de canhota pra fora assustando o arqueiro rival.

Depois disso a partida entrou num certo limbo, com o Rangers tentando criar oportunidades mas sem tanta qualidade para tal e o time do Fir Park apenas administrando a vantagem conseguida e os times foram para o intervalo com o placar em 1 a 0 para os Wells.

Na volta para o segundo tempo mais uma vez Forrester teve uma chance aos quatro minutos porém mais uma vez mandou por cima da meta, três minutos depois os visitantes voltaram a incomodar novamente com McDonald que forçou o goleiro do Rangers a evitar o segundo gol fazendo boa defesa no centro do gol.

Aos 19 minutos veio o empate dos Gers com Forrester que chutou de fora da área para finalmente vencer a defesa do Motherwell e empatar o cotejo. O jogo deu novamente uma esfriada mas aos 34 minutos Marvin Johnson forçando Foderingham a mandar a bola para escanteio.

Aos 37 Joe Dodoo teve uma chance para a virada, invadindo a área e cortando a marcação porém ele mandou pra fora raspando a trave. Com 42 minutos Niko Kranjcar arrematou de fora da área tentando surpreender o goleiro adversário porém a bola foi por cima do gol. Porém quando o jogo já parecia decidido Kenny Miller recebeu no meio da área e arrematou de perna direita para o fundo das redes virando o placar aos 46 minutos do segundo tempo e garantindo a vitória dos Gers por 2 a 1.