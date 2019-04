Vitolo renova com Sevilla até 2020 e encerra rumores sobre sua saída

A torcida do Sevilla acordou com uma grande notícia neste sábado (20). A equipe rojiblanca anunciou a renovação contratual do capitão e principal jogador da equipe, Vitolo, até 2020. Ele adicionou mais um ano no seu contrato com os atuais tricampeões da Uefa Europa League, tendo em vista que seu antigo contrato ia ate junho de 2019.

Dias atrás, quando sua equipe encarou o Real Madrid pela Supercopa da Europa, ele deixou bem claro que queria seguir no clube, ainda mais após rumores de uma possível saída para o Atlético de Madrid: "Me sinto incrivelmente bem aqui. As pessoas, as pessoas de verdade, querem que eu continue aqui. Minha intenção é seguir no Sevilla", disse o meia de 26 anos.

Oriundo da base do Las Palmas, Vitolo é jogador do Sevilla desde 2013, e desde lá vem conquistando títulos com o uniforme da equipe sevillista, além de grandes feitos. Em quatro anos de Sevilla, Vitolo já conquistou três vezes a Uefa Europa League, além de ter sido vice-campeão da Copa do Rei (2015/16), Supercopa da Espanha (2016) e Supercopa da Europa (2014, 2015 e 2016).

Além disso, o meia virou um dos grandes pilares do sucesso rojiblanco, sendo um dos jogadores mais regulares. A confiança em seu futebol é tão grande, que Jorge Sampaoli deu a faixa de capitão para Vitolo, o único remanescente do grande quarteto que fazia com Kevin Gameiro, Éver Banega, Grzegorz Krychowiak.

Vitolo irá "comemorar" sua renovação com o Sevilla neste sábado, quando sua equipe estreia no Campeonato Espanhol 2016/17 contra o Espanyol em casa.