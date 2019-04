Augsburg fecha contratação do meia-atacante Jonathan Schmid, ex-Freiburg

Nesta sexta-feira (26) o Augsburg anunciou o meia-atacante francês Jonathan Schmid que atuava pelo Hoffenheim. O clube bávaro desembolsou o valor entorno de 2,5 milhões de euros (cerca de 9 milhões de reais) por um contrato de quatro temporadas.

Schmid ganhou destaque atuando pelo Freiburg, por onde fez parte da sua carreira, o jogador esteve na campanha no qual o clube conseguiu a vaga pela primeira vez a fase de grupos da Uefa Europa League, mas a equipe não passou da 1ª fase naquela oportunidade. Depois seguiu para o Hoffenheim só que sua passagem pelo clube foi bem discreta.

Para o diretor esportivo do clube Stefan Reuter é um jogador dinâmico e técnico: “Contratamos um jogador que tem muita técnica e dinamismo dentro de campo, além de ser um ponta de lança que gosta de buscar o jogo. Estávamos a procura de um jogador com essas características e o Schmid tem essas qualidades. Foi um reforço que chegou no momento exato ao clube e as vésperas do fechamento da janela que está se aproximando do fim”.

O novo reforço deu sua palavra em sua chegada à equipe: “Chego para conquistar meu espaço na equipe, mas preciso trabalhar nesta temporada para que as oportunidades apareçam. Tive outras propostas, mas optei pelo Augsburg que fez a oferta melhor para mim. Espero que agora tenha uma sequencia de jogos e ajudar minha nova equipe na temporada que está apenas no inicio”.

A meta do clube nesta temporada é permanecer na elite e na temporada passada se salvou do rebaixamento nos últimos jogos. Os bávaros já deram a largada nesta temporada e começaram vencendo na 1ª fase da DFB Pokal, quando enfrentaram o Ravensburg por 2 a 0. Agora o clube terá as atenções para Bundesliga quando recebe neste sábado (27) na WWK Arena o Wolfsburg às 10h30.