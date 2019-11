Pelo terceiro ano seguido na Europa League, técnico do Saint-Étienne busca chegar às oitavas

O tradicional Saint-Étienne conseguiu a classificação à fase de grupos da Uefa Europa League após eliminar o Beitar Jerusalem no playoff. Nesta quinta-feira (25), o time francês empatou em 0 a 0 com os israelenses e asseguraram a vaga, pois venceram o primeiro jogo por 2 a 1.

Após o sorteio desta sexta-feira (26), o Saint-Étienne caiu no Grupo C, com Anderlecht (Bélgica), Mainz (Alemanha) e Qabala (Azerbaijão). Vale ressaltar que o Qabala eliminou o também francês Lille, na terceira fase de classificação da Europa League. O inicio da fase de grupos será dia 15 de setembro.

Christophe Galtier, treinador do Saint-Étienne, comentou a classificação após o empate sem gols com o Beitar Jerusalem: “É muito gratificante se classificar pelo terceiro ano seguido à fase de grupos da Europa League. É um objetivo que eu tinha claramente definido com o grupo, o clube e com nossos torcedores. Estou muito satisfeito por isso. Nós chegamos com um espírito perfeito.”

No fim do primeiro tempo, o goleiro Stéphane Ruffier foi expulso e o técnico teve que tirar um jogador de linha para colocar o reserva. No lance, o camisa 16 chutou o atacante Shechter. Galtier comentou: “A expulsão de Ruffier foi um fato importante, mas eu acho que Jessy Moulin entrou muito bem no jogo. Ele mostrou uma enorme inteligência na gestão da situação. Eu espero que Ruffier não seja punido severamente, mas não estou preocupado com a presença de Moulin no gol.”

Galtier projetou e traçou o novo objetivo da equipe dentro da competição: “O objetivo é ir mais longe. Temos que fazer uma campanha melhor do que nas temporadas anteriores. Eu quero um grupo ambicioso, porque temos uma força de trabalho e qualidade. Estou orgulhoso desta qualificação, mas eu não estou sozinho. Eu trabalho com uma comissão técnica, médica e de desempenho.”



ASSE 0-0 Beitar Jérusalem: le résumé vidéo por ASSE