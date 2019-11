Resultado Tottenham x Liverpool pela Premier League (1-1)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil! Convido a todos para continuar conosco, acompanhando todas as notícias do mundo dos esportes. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima!

A Premier League para para a data Fifa e volta no dia 10 de setembro. O Tottenham viaja para enfrentar o Stoke e o Liverpool recebe o Leicester.

O empate dá ao Tottenham a quinta posição com cinco pontos ganhos. O Liverpool sobe para oitavo, com quatro pontos. Vale lembrar que toda a rodada ainda tá pra acontecer.

90+3' FIM DE PAPO NO WHITE HART LANE! O Tottenham conseguiu buscar o empate no segundo tempo, depois do Liverpool sair na frente na primeira etapa. Um ponto conquistado para cada time em um jogo bem movimentado.

90+3' CARTÃO AMARELO PARA MATIP!

90+2' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Lallana. Entra: Stewart.

90+2' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Eriksen. Entra: Winks.

90+1' Lallana chega recebendo de Firmino, mas bate desviado na marcação. Escanteio.

90' Mais três minutos de acréscimos.

89' Wijnaldum recebe passe de Firmino depois de boa jogada do brasileiro, bate para o gol, a bola desvia no oponente e fica mais fácil para Vorm fazer a defesa.

88' Wanyama consegue chute de fora, mas manda pelo lado do gol.

87' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Mané. Entra: Sturridge.

85' CARTÃO AMARELO PARA HENDERSON!

84' Escanteio cobrado e Alderweireld cabeceia, porém por cima do gol.

82' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Kane. Entra: Onomah.

79' Jogo começa a ter ares mais nervosos no final.

77' CARTÃO AMARELO PARA ALLI!

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO LIVERPOOL!!! DANNY ROSE É O NOME DELE!! PARA EMPATAR TUDO! A bola viaja na área, desvia na entrada da pequena área, chega nos pés do lateral que bate com força para empatar tudo.

68' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Coutinho. Entra: Origi.

64' MIGNOLEEEET!!! Na cobrança do escanteio, Alderweireld ganha na cabeçada e o goleiro do Liverpool faz a defesa no reflexo.

64' Lamela cobra falta da lateral e Mignolet desvia para escanteio.

63' CARTÃO AMARELO PARA LOVREN!

62' UUUHHHH!! Cruzamento para a área e Eriksen chuta da entrada da área, mas manda pra longe.

55' Impedimento no Liverpool, impede o que seria o gol de Mané.

52' Cruzamento para a área e Matip cabeceia para o gol, porém acaba passando por cima do gol, raspando no travessão.

51' CARTÃO AMARELO PARA VERTONGHEN! Por falta em Mané.

50' Eriksen arrisca chute de fora da área, mas a bola passa à direita do gol adversário.

46' Firmino encontra Wijnaldum, que ajeita para o pé direito e chuta colocado por cima do gol.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Liverpool dá a saída.

Para a segunda etapa, Pochettino deve mudar isso, enquanto que Klopp deve tentar, taticamente, manter o placar. A pressão alta vem dando certo até aqui para os Reds.

Apesar de um equilíbrio ter sido mais exposto que uma superioridade de alguém, o Liverpool conseguiu se sentir mais à vontade, sair mais para o jogo e tentar mais jogadas de perigo. O Tottenham bem que tentou, mas não conseguiu realizar o mesmo que o adversário.

45+3' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' Mané tenta passe longo, mas Alderweireld, providencial, tira.

45' CARTÃO AMARELO PARA COUTINHO! Por atrasar o jogo.

45' Mais três minutos!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO LIVERPOOL!!!!! MILNER É O NOME DELE! Bola para um lado, goleiro para o outro. Simples e fatal: 1 a 0 para os visitantes.

41' PÊNALTI PARA O LIVERPOOL!!! Firmino aparece pela esquerda e carrega pela lateral. Na frente do Lamela, o argentino acaba tocando no brasileiro, de leve, mas o suficieinte para derrubar.

38' Aos poucos a partida vai ficando mais pegada, física.

36' Tottenham aparece mais no campo de ataque, mas ainda sem conseguir levar perigo.

32' CARTÃO AMARELO PARA MANÉ! Por falta em Alli.

30' Na sequência da jogada, Alli recebe na área e chuta, mas a zaga aparece na frente pra tirar.

29' Mané tenta passe em profundidade para Wijnaldum, mas a zaga afasta.

26' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM! Sai: Walker. Entra: Janssen.

25' VORM DE NOVO! Coutinho aparece de novo recebendo na área e chuta, mas o goleiro defende novamente.

24' Liverpool troca passes pelo campo de defesa, buscando rapidamente ir ao ataque.

22' Em outra bola recuperada no campo de ataque, Coutinho chute desviado para escanteio.

21' Denovo Mané corre em direção ao gol com bola longa, Vorm sai da área para tirar dali.

19' Passe para Walker, mas o lateral acaba não conseguindo dominar.

18' Bola longa para Mané e Vorm se apresenta para tirar a bola do pé do atacante adversário.

17' Coutinho arrisca chute de primeira, mas manda pra fora.

13' UUUUUUUUUHHHHHHHH!!! Liverpool aparece em jogada rápida, Mané tenta chute dentro da área, mas a bola acaba desviando. Na sequência, Coutinho estava impedido.

12' Em jogada rápida, a bola sobra pra Alli na entrada da área, que chuta, mas pega mal na bola.

10' Esticada de um lado, e esticada do outro: Tottenham tenta investida pelo alto e longa, mas é forte demais.

9' Passagem do Coutinho pelo meio é forte demais.

7' Jogo fica um pouco menos intenso agora, com as equipes trocando passes quando tem a bola.

5' MIGNOLEEET!! Se Vorm defende de um lado, Mignolet defende do outro! Eriksen cobrou falta próximo da área na lateral e obrigou o goleiro belga a mandar pra lateral.

4' VORM SENSACIONAL!!! Liverpool consegue roubada de bola na pressão alta, Firmino recebe na área, toca para Coutinho, livre, do lado, que chuta e vê o goleiro fazer uma defesa fundamental.

2' Equipe da casa troca passes em frente a área sob forte marcação e acaba não conseguindo prosseguir.

1' Rose recebe pela esquerda e tenta cruzamento, mas a bola bate no adversário e volta. Tottenham reclamou de toque de mão.

0' ROLA A BOLA EM WHITE HART LANE! O Tottenham dá a saída.

As equipes vêm ao gramado para começar o confronto!

O Liverpool, visitante da vez, apresente a seguinte escalação: Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Coutinho.

Donos da casa, o Tottenham vem a campo com: Vorm; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Wanyama, Lamela, Alli, Eriksen; Kane.

A poucos minutos de iniciar o confronto, as duas equipes anunciaram suas escalações.

O jogo está marcado para começar 8h30, horário de Brasília, e será disputado no White Hart Lane.

O goleiro do Liverpool, Simon Mignolet, tentou fazer uma análisa de comparação da última vez que os Reds visitaram os Spurs, tendo como fator principal de uma mudança de postura desde então o seu treinador, Jürgen Klopp. "Desde que ele chegou, muitas coisas mudaram, da forma como ele quis mudar muitas coisas no clube. Nos deu novas orientações táticas, uma motivação ainda melhor do que tivemos outrora. No ano passado, aprendemos coisas passo a passo e agora é uma ideia totalmente diferente do que foi contra o Tottenham", comentou.

Sabendo da qualidade que o adversário possui, o treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino tentou dar uma prévia do que será o embate. "Certamente vai ser um jogo muito difícil contra um time muito bom. O Liverpool será um dos times mais difíceis para se jogar contra, mas todos os jogos da Premier League são assim, tal como todos os oponentes", disse o argentino.

Essa rodada, porém, será a última antes da primeira data Fifa da temporada europeia. Essa pode ser uma boa oportunidade para assumir uma posição de respeita durante a parada e trabalhar aspectos que precisam ser melhoras para, na volta, mostra mais força na manutenção do posto.

Jürgen Klopp teve a primeira chance de montar um time de acordo com os seus gostos pessoais, técnicos e táticos, tentando aperfeiçoar um time que caiu de certa forma bem nas mãos do alemão, visto a final da Europa League na temporada passada. A busca pela constitências dos Reds durante toda a temporada também será um fator em disputa desde já.

O time londrino quer buscar um aproveitamento melhor que o da temporada passada, na qual lutou diretamente pelo título com o Leicester, mas acabou deixando escapar inclusive a vice-liderança da Premier League. A volta para a Champions League irá ajudar o clube a se organizar para uma época melhor, que se mostra cada vez mais difícil.

Já o Liverpool viajou para enfrentar o recém-promovido Burnley e acabou perdendo o embate por 2 a 0, apesar de ter dominado os aspectos estatísticos da partida e ter arriscado mais chances que o adversário. A eficiência se provou superior na ocasião. O revés deu a 11ª posição ao clube, caindo alguns lugares na classificação da Premier League.

Na última rodada, o Tottenham bateu o Crystal Palace pelo placar mínimo, com gol do recém-contratado Victor Wanyama. O triunfo acabou redendo aos Spurs a atual sétima posição desde de flertar com a parte debaixo da tabela com um ponto conquistado na primeira rodada, contra o Everton fora de casa, resultado comemorado pelo treinador Mauricio Pochettino.

Com situações bem parecidas ainda no começo do campeonato, os times querem buscar uma consolidação cedo na tabela e tentar se manter numa condição ainda melhor que na última temporada. O Tottenham ocupa agora a sétima posição na tabela com quatro pontos ganhos, se mantendo invicto até aqui. O Liverpool, por outro lado, aparece em 11º com três pontos ganhos - uma vitória e uma derrota.

Tottenham e Liverpool se enfrentam pela terceira rodada da Premier League, protagonizando o segundo clássico até aqui da competição - o primeiro foi entre Arsenal e Liverpool, na primeira rodada, quando os Reds venceram por 4 a 3 no Emirates. O jogo será às 8h30, horário de Brasília, no White Hart Lane, em Londres.

