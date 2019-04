Mainz 05 contrata jovem atacante Jannik Mause por quatro temporadas

Nesta terça-feira (30), o Mainz 05 anunciou o jovem atacante Jannik Mause de 18 anos que atuava pelo Colônia. O contrato do jogador é válido por quatro temporadas e os valores não foram divulgados pelo clube.

Mause começou atuando pelos bodes, mas nunca atuou pelo time profissional no qual estava desde 2015. Agora vem para ter mais oportunidades na nova equipe e brigará pelo seu espaço no novo clube.

O diretor esportivo Rouven Schröder disse que o jogador é para o futuro: “Contratamos ele pensando no futuro e mostrou ser um jogador de personalidade e vai atuar pelo time sub-19 para desenvolver. Não queremos queimar etapas e vamos trabalhar com Mause aos poucos, e tem tudo para ser um grande jogador. Ainda tem muito a aprender e o jogador está ciente do que quer pela frente. A nossa filosofia é de trabalhar com jovens jogadores e soltar aos poucos para não comprometer sua carreira”.

E o novo reforço deu sua palavra e disse o que espera jogando pelo novo clube: “Agradeço pela oportunidade que o Mainz está me dando, venho para começar um novo trabalho e atuando no time de base. Não estou pronto para jogar no time profissional e vou trabalhar aos poucos para que tudo de certo. Sou muito jovem e tenho muito a aprender aqui. Espero que no futuro próximo eu esteja atuando no time de cima e vou preparar para que isso aconteça de forma natural”.

O clube tem essa politica de trabalhar com jovens jogadores e por isso que contrata pensando em longo prazo. Na atual temporada trouxe jogadores como José Rodriguez, Levin Öztunali, Jean-Philippe Gbamin e Gerrit Holtmann.

Na Bundesliga começou a temporada perdendo para o Borussia Dortmund por 2 a 1 e mesmo com a derrota mostrou uma boa impressão e vai fazer de tudo para brigar por vaga em competições europeias. O próximo jogo será na Opel Arena contra o Hoffenheim no próximo dia (11/9).