Resultado Manchester United x Manchester City pela Premier League 2016/17 (1-2)

10:37 Ficamos por aqui com mais uma transmissão pela VAVEL Brasil! Acompanhe toda a repercussão da partida no site. Um grande abraço!

10:26 No primeiro embate entre os gigantes Guardiola e Mourinho, o catalão leva vantagem. Em grande primeiro tempo, os Citizens construíram boa vantagem, enquanto United responde na segunda etapa, mas não tem mesmo aproveitamento do rival.

10:24 Em grande jogo, City derrota seu rival no Old Trafford e continua com 100% de aproveitamento no campeonato.

50' ACABA A PARTIDA EM OLD TRAFFORD.

50' Ibra disputa com Bravo e bola fica perto da linha de gol.

49' Fernandinho derruba Herrera e recebe amarelo.

?48' Vem bola na área do City.

48' Pogba faz falta em Bravo e jogo é parado.

47' Depois de rebote, Ibra bate de fora e bola sai à direita.

46' Fellaini desvia e Ibra bate mal.

45' 5 minutos de acréscimos.

45' Zabaleta entra no lugar de De Bruyne.

43' De Bruyne evolui, entra na área, mas bate para fora.

42' Ibra escora na área e Rooney quase marca.

40' Fernandinho dá bela caneta, mas Bailly recupera jogada.

37' Rooney dá forte entrada em Bravo e recebe amarelo.

35' Martial entra no lugar de Luke Shaw.

35' Nolito recebe de De Bruyne, mas bate mal.

33' Martial vem aí!

33' De Bruyne bate por cima!

32' Fernandinho é derrubado por Rooney na entrada da área do United.

30' David Silva e De Bruyne tabelam e espanhol bate perigosamente, por cima do gol de De Gea.

29' NA TRAVEEE! Em contra-ataque rápido, Sané acha De Bruyne na área, que vira e bate na trave.

27' Meia belga cruza novamente para Fernando e De Gea faz mais uma boa defesa

27' De Bruyne entra na área e Fellaini corta mais uma vez para escanteio.

26' DE GEAAA! Fernando finaliza após cobrança de escanteio e espanhol faz grande defesa.

26' Rashford é lançado, bate e bola desvia em Ibra, que encontrava-se impedido.

25' Gol anulado do United!

22' Sané bate mascado e De Gea segura.

22' De Bruyne cruza bola e Rooney desvia.

21' Blind lança, Fellaini desvia e Ibra bate novamente por cima.

20' Pogba sofre falta no meio de campo.

17' Rooney arrisca de longe e bola sai à direita de Bravo.

15' De Bruyne entra na área e bate desequilibrado, sem problemas para De Gea.

14' Sané entra no lugar de Sterling.

12' Valencia cruza da direita, bola desvia e Rooney pede toque de mão.

12' City puxa contra-ataque, Nolito recebe e bate prensado.

11' Torcedores do United reclamam de pênalti do goleiro chileno.

10' Bravo falha novamente e quase Rooney alcança bola.

8' United começa a segunda etapa em melhor forma.

7' Guardiola tira Iheanacho para a entrada do volante brasileiro.

6' Fellaini usa braço e também recebe amarelo.

6' Fernando entrará na equipe do City.

5' Ibrahimovic derruba Otamendi e é amarelado.

3' Rooney derruba Otamendi na lateral esquerda.

3' Ibra recebe bola de Rooney e finaliza por cima do gol de Bravo.

2' Saem Lingard e Mhkitaryan.

1' No United entram Herrera e Rashford.

0' Recomeça a partida em Old Trafford.

9:21 Em Old Trafford, o time de Guardiola teve o grande domínio da partida, chegando aos 2 a 0 com tranquilidade. No entanto, Bravo falhou, Ibra não desperdiçou e colocou o United novamente na partida, ainda perdendo uma outra oportunidade no último minuto do primeiro tempo

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA NO OLD TRAFFORD.

47' Mais uma confusão na defesa do City, Lingard passa para Ibra, que finaliza fraco e perde oportunidade de empatar partida.

45' Ibra á lançado por Rooney, mas Bravo segura firme cabeçada.

45' Bailly faz falta em David Silva e recebe amarelo.

44' Iheanacho é lançado, mas encontrava-se impedido.

43' Nolito cruza da esquerda e bola fica com De Gea, sem problemas.

42' Rooney cruza, Bravo se atrapalha com Stones e sueco não desperdiça, diminuindo a vantagem do City.

41' GOOOOOL DO UNITED! Ibra diminui para os Red Devils.

40' Valencia coloca bola entre as pernas de Kolarov e é derrubado por David Silva, que recebe amarelo.

37' Posse de bola retorna aos 70% para a equipe visitante.

36' Gol do City conta com mais uma falha de Blind, que não está bem na partida.

35' De Bruyne faz mais uma ótima jogada, finaliza na trave e no rebote Iheanacho coloca a bola para dentro do gol.

35' GOOOOOL DO CITY!

33' Shaw cruza da esquerda, mas bola fica com Bravo.

31' Sterling bate prensado.

31' Pogba tenta jogada, mas Otamendi corta bem.

30' Bola sobra e Sagna finaliza por cima do gol de De Gea.

27' Mhkitaryan é lançado por Blind, corta Bravo, mas encontrava-se impedido.

26' Ibra ganha bola no ataque, mas passa bola mal.

25' Após disputa de bola, Rooney dá forte entrada em Fernandinho.

24' Mhkitaryan é lançado na direita, cruza e Fernando desvia.

23' Nolito lança Sterling, que é cortado pela defesa.

22' Rooney se desentende com Guardiola.

21' City segue com o domínio da partida.

18' Pogba puxa contra-ataque, passa para Ibra e zaga corta para escanteio.

14' Kolarov lança, Iheanacho desvia e De Bruyne ganha de Blind e finaliza sem dar chances para De Gea.

14' GOOOOL DO CITY!

13' Lingard se atrapalha e bola sai em lateral.

12' Fellaini ganha bola no meio de campo, lança Ibra, que finaliza prensado.

10' Iheanacho entra na área, mas Valencia recupera bola.

10' O City já tem 70% de posse de bola.

9' Kolarov cobra por cima, sem perigo para De Gea.

8' De Bruyne se adianta a Bailly e é derrubado pelo zagueiro.

7' Em rápido contra-ataque, Rooney acha Mhkitaryan, que passa para Pogba finalizar perigosamente.

6' City começa melhor a partida, pressionando o rival.

5' Nolito faz jogada pela esquerda e tenta passe cruzado, que é cortado por Blind.

3' De Bruyne joga em Bailly e é escanteio para os Citizens.

2' De Bruyne cruza perigosamente e bola sai.

2' Times disputam a bola no meio de campo.

0' Iheanacho dá o toque inicial e a partida começa!

8:29 Mou e Pep se cumprimentam à beira do gramado.

8:28 Equipes já estão no gramado, partida começa em dois minutos.

8:24 Até o momento apenas três times tem 100% de aproveitamento no campeonato, sendo esses United, City e Chelsea.

8:20 No embate entre os dois, Pep leva vantagem. Em 16 confrontos, o espanhol venceu sete, enquanto o português triunfou três vezes e seis jogos terminaram empatados.

8:19 O clássico marcará o reencontro entre Mourinho e Guardiola, após mais de três anos, sendo o primeiro pela Premier League.

7:48 Em sua chegada ao Old Trafford, Rooney falou à Sky Sports: "É um jogo enorme para a cidade e um bom jogo para vemcer. Temos que jogar o nosso jogo, o City virá com o deles e nós temos que manter o nosso plano e espero que isso nos leve ao longo do jogo".

7:43 Confira a escalação do City:

7:41 Enquanto Guardiola escala seu time sem novidades e sim o esperado por grande parcela da imprensa. Porém, mostra-se um time extremamente ofensivo, mesmo sem Agüero e com apenas Fernandinho como volante.

7:39 O time inicial do United é o seguinte:

7:38 Mourinho surpreende na escalação e logo no clássico promove a entrada de Mhkitaryan no time titular, assim como Lingard, que recuperado de lesão entra na vaga de Martial.

7:36 Os times já estão definidos para a partida.

7:35 Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em pouco menos de uma hora o dérbi de Manchester terá início no Old Trafford e você acompanhará tudo aqui!

O palco da grande partida será Old Trafford, o Teatro dos Sonhos:

Do outro lado, Guardiola falou sobre a possibilidade de Raheem Sterling, eleito melhor jogador do mês de agosto da PL, atuar em posição similar a de Agüero: "Eu acho que ele pode jogar como um atacante se precisarmos. Se você precisa de um atacante para os cruzamentos, não. Se você precisa de um atacante para se deslocar entre as linhas, movimentos por trás das costas de quatro, ele pode fazer isso".

O também polêmico Ibrahimovic falou, à MUTV: “Para mim, os grandes jogos são estimulantes. Pois são aqueles que todos gostam de falar sobre. Já disputei vários clássicos, vivenciei o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), Inter e Milan, Ajax e Feyenoord, e PSG e Marselha. E de todos que já joguei, este era o que mais me faltava”.

Mourinho não deixa seu tradicional jeito. Em sua entrevista pré-jogo o técnico português afirmou estar apenas preocupado com sua equipe, além de dizer que espera atitude de seus comandados: “Minha mensagem para os jogadores é de mostrar nossa identidade, porque isso é sobre o que somos. Nós temos feito isso em todos os jogos. Nós somos mais importantes que o nosso oponente, o jeito que jogamos é mais importante do que o modo que o nosso oponente joga. Temos que estar focados em nós mesmo. A maneira que eu quero que eles alcancem os limites, assim como fizeram contra o Hull. Aquela partida estava num nível tão complicado, que eles chegaram ao limite decidindo a vitória nos últimos segundos. É isso que quero do Manchester United”.

FIQUE DE OLHO: Nolito - O espanhol chegou ao City marcando gols e na ausência de Agüero torna-se a referência na equipe de Guardiola. Deverá travar interessante disputa com Bailly.

Foto: Michael Steele/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Anthony Martial - O francês não começou a temporada tão bem, mas sempre é peça perigosa no lado esquerdo do ataque e o clássico diante do City pode ser sua virada para o decorrer da temporada.

Foto: Stu Forster/Getty Images

Confira o gol da vitória dos Diabos Vermelhos:

O último confronto entre os Red Devils e os Citizens ocorreu no último dia 20, com vitória do United por 1 a 0, em pleno Etihad Stadium, com gol do jovem Rashford.

Os dois clubes estão invictos na competição nacional. Na última rodada, o United visitou o Hull City e o derrotou por 1 a 0, com gol nos momentos finais, marcado por Rashford. Já o City recebeu a equipe de West Ham no Etihad e venceu sem maiores problemas por 3 a 1.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre o dérbi da cidade de Manchester, partida que será realizada entre United e City, às 8h30 (Brasília), no Estádio de Old Trafford e que é válida pela 4ª rodada daPremier League 2016/17.