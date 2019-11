Resultado Celtic x Rangers pela Scottish Premiership (5-1)

Ficamos por aqui com mais uma transmissão em tempo real na VAVEL Brasil! Continue conosco para as repercussões deste jogo, além de mais sobre futebol escocês e do esporte mundial. Obrigado a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima!

Na próxima semana, o Celtic visita Inverness CT, no próximo domingo (18), enquanto que o Rangers recebe o Ross County no sábado (17). Ambos jogos às 11h.

Com 12 pontos, Celtic abre quatro para o Rangers, segundo colocado que ainda pode perder o posto com o decorrer da rodada.

90+3' FIM DE PAPO NO CELTIC PARK! O Celtic goleia o rival Rangers por 5 a 1 e abre vantagem na liderança, tendo ainda um jogo a menos. Além disso, o 100% de aproveitamento se mantém em Lennoxtown.

90+2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO CELTIC!!! Stuart Armstrong recebe no meio da área e apenas bate no contrapé do goleiro, para fechar o placar em 5 a 1.

90' Mais três minutos de acréscimos!

88' Com o resultado final já definido, torcedores da casa comemoram muito nas arquibancadas.

83' CARTÃO AMARELO PARA DEMBÉLÉ!

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO CELTIC!! É O DO HAT-TRICK DE MOUSSA DEMBÉLÉ! Atacante recebeu cruzamento na medida de Lustig, dominou e bateu na saída de Foderingham. É o primeiro hat-trick desde 1966 no Old Firm.

80' CARTÃO AMARELO PARA ROBERTS!

79' Roberts arrisca de fora, mas bola sai à esquerda de Foderingham.

78' Dembélé recebe pela esquerda e chuta, mas goleiro defende para escanteio.

77' Membro da comissão técnica do Rangers, David Weir foi expulso da área técnica.

74' SEGUNDO CARTÃO AMARELO PARA SENDEROS! Está expulso de campo.

73' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Brown. Entra: McGregor.

72' Armstrong aparece pelo meio e chuta forte de fora, mas Foderingham defende. Na sobra, Sinclair tentou aproveitar a sobra, mas estava impedido.

71' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Kiernan. Entra: Forrester.

69' Patrick Roberts faz boa jogada, mas a zaga consegue roubar.

67' CARTÃO AMARELO PARA KIERNAN!

64' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Forrest. Entra: Roberts.

63' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Miller. Entra: Waghorn.

62' CARTÃO AMARELO PARA SENDEROS!

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO CELTIC!!! SCOTT SINCLAIR MARCA O SEU!!! Camisa 11 recebe passe de Dembélé e apenas tem o trabalho de tirar do goleiro, fazendo o terceiro dos donos da casa.

56' Garner e Bitton se chocam forte e ficam no chão. Imediatamente o atendimento médico acontece.

54' Forrest recebe na direita e arrisca chute com esquerda, mas Foderingham faz a defesa.

53' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Rogic. Entra: Armstrong.

51' UUUUUUUUHHHHHH! McKay recebe na esquerda, ajeita para a perna direita e chuta, mas a bola foi para fora.

49' Tentativa de jogada com Dembélé, mas zaga consegue tomar.

48' CARTÃO AMARELO PARA TOURÉ!

45' ROLA A BOLA NO CELTIC PARK! Celtic dá a saída.

45' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Kranjcar. Entra: Halliday.

Jogando em casa, os Hoops consegue controlar mais a partida. Sem Griffiths, porém, o time vai dando conta do resultado com Dembélé, que marcou os dois no jogo. Rangers, em jogada do perigoso Tavernier, conseguiu um gol no fim, dando vida aos Light Blues.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Celtic impõe maior intensidade e consegue dois de vantagem, mas Rangers responde no fim com gol que diminui a diferença.

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO RANGERS!!! OS LIGHT BLUES RESPONDEM LOGO EM SEGUIDA!!! Tavernier cruza para a área e Miller consegue cabecear para a área, por cima, tirando de De Vries. Garner só completou para o gol, diminuindo.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO CELTIC!!! MOUSSA DEMBÉLÉ NOVAMENTE PARA OS HOOPS!!! Atacante recebeu na área em lançamento longo, domina, tira da marcação e chuta de três dedos, mandando pro gol e ampliando a vantagem.

41' Boa jogada do Rangers na entrada da área, mas Miller não acertou o último passe.

40' Cruzamento para a área, mas Tavernier afasta.

37' Dembélé tenta encontrar Forrest pelo meio, mas zaga intercepta.

35' Rangers tenta chute de fora com Kranjcar, mas bola bate na marcação.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO CELTIC!!! MOUSSA DEMBÉLÉ, DE CABEÇA!!! Na cobrança do escanteio, o atacante subiu mais que todo mundo para ganhar por cima e mandar pro fundo das redes.

32' Rogic acha Sinclair na área que tenta driblar goleiro, mas fica sem ângulo. Chuta, mas Foderingham faz a defesa para escanteio.

30' Tierney recebe de Sinclair e consegue devolver para o inglês por elevação, mas não havia ninguém pro cruzamento do camisa 11.

28' CARTÃO AMARELO PARA KRANJCAR! Por falta em Rogic.

25' Kenny Miller tenta roubada de bola em Sviatchenko, mas o zagueiro consegue sair melhor.

21' Rangers, além da cabeçada com Kiernan e o chute de Kranjcar, ainda não conseguiu fazer muito na partida.

19' Rogic arremata de fora, mas manda muito por cima da meta.

18' Lustig tenta chute, mas bola explode na marcação.

17' Celtic agora é quem toca, mas próximo à área do Rangers.

16' Rangers, cercado pelo Celtic, tenta sair jogando. Barton quase marca um gol contra ao tocar para Foderingham, mas o goleiro conseguiu chegar e continuar os toques.

15' Kranjcar recebe pelo meio e arrisca o chute, mas manda muito por cima.

14' Brown toma bola e corre em direção da área, com espaço, mas, no fim, Tavernier rouba.

13' Rangers consegue diminuir o ritmo do jogo, ficando mais tempo com a bola no pé.

12' Sinclair faz boa jogada individual pela esquerda, mas a zaga consegue tirar para escanteio.

11' Equipe do Ibrox continua com a bola nos pés.

10' Rangers agora consegue trocar passes com mais calma.

?9' Cruzamento do Rangers em cobrança de escanteio, mas Kiernan não consegue cabecear para o gol, mandando para longe.

8' CARTÃO AMARELO PARA BITTON! Por falta em Windass.

7' Rogic tenta dois chutes, mas o primeiro explode na zaga e o segundo vai para fora.

6' Sinclair leva a bola da esquerda para a direita, abre espaço e chuta, mas bola explode na marcação.

5' Nas arquibancadas, a torcida não deixa que a intensidade se perca com o tempo.

4' Rangers tenta sair rápido, mas Miller se atrapalha com a bola.

3' Forrest procura Dembélé na área, mas o atacante não consegue finalizar depois do domínio. Zaga afasta.

2' Como esperado no Old Firm, jogadores mostram muita vontade em cada dividida.

1' Já com a bola nos pés, Celtic consegue trocar passes na defesa.

0' ROLA A BOLA NO CELTIC PARK! O Rangers dá a saída.

Os jogadores vêm ao gramado! Falta pouco!

No lado do Rangers, o último contratado, Senderos, irá estrear no clássico. Além disso, Waghorn continua de fora do time, mas está no banco de reservas. Wallace se recuperou a tempo.

A escalação do Celtic confirmou e Leigh Griffiths não estará presente por ter uma lesão muscular.

O Rangers, visitante, apresenta o seguinte time: Foderingham; Tavernier, Senderos, Kiernan, Wallace; Kranjcar, Barton, Windass, Garner, McKay; Miller.

Os donos da casa vêm a campo com: De Vries; Lustig, Touré, Sviatchenko, Tierney; Bitton, Brown; Forrest, Rogic, Sinclair; Dembélé.

As equipes já foram anunciadas pelos clubes!

O homem do apito será Willie Collum. O escocês já apitou dois Old Firms, distribuindo 11 cartões amarelos e nenhum vermelho entre os dois, que foram marcados por erros importantes que acabou tirando pontos de um dos dois lados.

O palco do confronto será o Celtic Park, no leste de Glasgow. Com capacidade para pouco mais de 60,000 espectadores, deverá estar lotado para o primeiro dos três (que podem vir a ser quatro) Old Firms da temporada.

FIQUE DE OLHO! James Tavernier, lateral do Rangers. Em um time que tem Kenny Miller no ataque, Kranjcar e Barton no meio de campo e Wallace no setor defensivo, é o lateral-direito que rouba a cena para si. O inglês foi o jogador mais importante na campanha do Rangers do ano passado na Championship, marcando gols decisivos e muitos deles para alguém de sua posição. A força ofensiva é o que se sobrepõe nos atributos de James.

FIQUE DE OLHO! Leigh Griffiths, atacante do Celtic. Dono de mais de 40 gols na temporada passada, Griffiths carrega para essa temporada a missão de ser ainda melhor, visto os maiores desafios que apareceram na temporada de 2016/2017. Grande agilidade, poder de decisão, finalização e ousadia, em certos momentos, marcam o atleta.

Do outro lado de Glasgow, Mark Warburton fez uma breve comparação com a vitória do Rangers sobre o Celtic no último Old Firm. "Na temporada passada estávamos com atmosfera dividida, com 50% de cada lado no estádio. Dessa vez não será assim, um dos times terá um peso maior vindo das arquibancadas e isso pode fazer toda a diferença", falou.

Na entrevista coletiva pré-jogo, os dois treinadores foram aos microfones em seus respectivos locais de imprensa e, em Lennoxtown, o centro de treinamento do Celtic, Brendan Rodgers afirmou que quer que os jogadores aproveitem a atmosfera, quer que haja uma. "É preciso que tenha uma atmosfera em jogos como esses, mas também precisa-se ter a cabeça fria para pensar taticamente", explicou o norte-irlandês.

Sempre que os dois entram em campo, espera-se muita disputa física, provocação e gols. Muitos gols. A dupla Old Firm costuma sempre marcar muitos gols em suas partidas versus o outro.

Celtic e Rangers possuem uma rivalidade secular, já. A dominação dos dois na Escócia ajuda a engradecer o papel de cada um no cenário mundial do esporte, mas o ódio que o clássico impõe vem também de fora das quarto linhas, com as divergências ideológicas e relogiosas entre as torcidas desde sempre.

A resposta do Celtic para o retorno do Rangers, porém, foi a contratação de Brendan Rodgers. O norte-irlandês não titubeou em escolher os Hoops para comandar, visto que, segundo ele, é o trabalho dos sonhos uma vez que é torcedor do time. A ideia era o retorno para a UCL e o objetivo inicial já foi conquistado.

Por outro lado, o Celtic vem reinando na Escócia desde que o rival foi para as divisões inferiores. É o atual pentacampeão nacional e essa temporada conquistou o retorno à fase de grupos da Champions League depois de dois anos fora do posto. Lidera o campeonato com um ponto de diferença e um jogo a menos.

A nova filosofia dentro e fora de campo implantada por Mark Warburton vem fazendo uma diferença para o estabelecimento do Rangers na primeira divisão e, aos poucos, vai conquistando o seu espaço novamente. A equipe ocupa a segunda posição na tabela com oito pontos, um a menos que o rival Celtic, que tem um jogo a menos também.

Na temporada passada, porém, nenhuma surpresa ou problemas no caminho ao acesso. O Hibernian bem que colocou uma disputa até a metade da época, mas os Teddy Bears deslancharam e se garantiram na Premiership com o título da segunda divisão, com rodadas de antecedência.

Chegando na Championship em 2014/2015, a expectativa para o retorno ao final do ano para a Premiership era visível. Contudo, depois de campanha avassaladora do Hearts, o clube de Glasgow teve que tentar o acesso pelos playoffs. Foi até a final, quando perdeu para o Motherwell no agregado, adiando o retorno.

Em 2012/2013, os Light Blues venceram a quarta divisão como esperado, além de ter folga na ocasião. No ano seguinte, mais uma vitória, com recorde de pontuação pela League One, a terceira divisão, marcando mais de 100 pontos em 38 partidas.

Em 2012, o Rangers foi declarado à falência, tendo assim que ser recriado sob o nome de The Rangers FC, começando na quarta divisão do futebol escocês, começando uma escalada rumo ao topo novamente.

Bom dia, torcedores e leitores do portal VAVEL Brasil! Acompanhe agora o primeiro Old Firm pela Premiership desde 2012! Celtic x Rangers se enfrentam, às 8h, no Celtic Park, em Glasgow, pela quinta rodada da Scottish Premier League. Fique conosco!