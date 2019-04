Hertha é eficiente, derrota Ingolstadt fora de casa e assume vice-liderança na Bundesliga

Neste sábado (10), Ingolstadt e Hertha Berlin se enfrentaram pela 2ª rodada da Bundesliga 2016/17 no Audi-Sportpark em Ingolstadt. Os Schnazer queriam a primeira vitória diante do seu torcedor contra uma equipe que buscava o segundo triunfo seguido na temporada e apostava em seu conjunto para conseguir mais uma vitória.

O duelo foi equilibrado, os visitantes foram mais eficientes e venceram pelo placar de 2 a 0, com gols de Ibisevic e Schieber. Com o resultado, a equipe da capital somou 6 pontos e está na segunda colocação. Já os Schanzer estão em 14º, com apenas um ponto.

A próxima partida do Ingolstadt será fora de casa contra o Bayern de Munique na Allianz Arena no Derby da Baviera no próximo sábado (17). Enquanto o Hertha Berlin recebe o Schalke 04 no estádio Olímpico no próximo domingo (18).

Ibisevic marca no começo da partida e deixa sua equipe em vantagem

O time da casa tomou a iniciativa da partida e logo aos 2 minutos. Morales arriscou ao gol, mas Jarstein fez a defesa no arremate fraco do jogador do time da casa.

Só que aos 8 minutos, os visitantes abriram o marcador após uma roubada de bola na intermediária. Haraguchi tocou para Ibisevic, o atacante bósnio se livrou de Nyland e mandou para as redes, deixando os berlinenses em vantagem.

A equipe da capital teve outra oportunidade aos 16 minutos com Darida: o volante tcheco arriscou ao gol, mas Nyland estava atento e fez a defesa.

Os mandantes até que tentaram e na cobrança de falta colocada por Gross na área, a bola viajou à área e Jarstein conseguiu evitar afastando para escanteio. Por pouco não conseguiram o empate: Levels levantou na cozinha e a bola chegou até Lezcano. O atacante paraguaio arriscou em cima de Jarstein, que fez grande defesa. No rebote Leckie arriscou para o meio da e Brooks afastou.

No fim da primeira etapa Ibisevic teve outra chance de ampliar e mandou em cima do goleiro Nyland que estava atento e o goleiro noruguês vinha fazendo grande partida com boas defesas que evitou um placar maior ao time adversário que foi mais eficiente em suas conclusões.

Schieber marca no fim e decreta segundo triunfo do Hertha no campeonato

Na etapa final, os mandantes quase conseguiram empatar a partida em cobrança de escanteio batido por Gross a bola chegou a cabeça de Matip que mandou em cima de Jarstein.

O time de Berlin respondeu da mesma forma. Weiser mandou na cabeça de Ibisevic e obrigou Nyland a fazer grande defesa no reflexo, o que evitou o que seria o segundo dos visitantes no começo da segunda etapa.

Depois, os Schnazer tiveram uma boa oportunidade. Gross tocou para Leckie, o jogador australiano cruzou na medida para Hinterseer arriscar em cima de Jarstein, que fez boa defesa. Em seguida, foi a vez de Leckie arrematar, mas o goleiro norueguês defendeu bem.

Só que aos 40 minutos, os visitantes ampliaram o marcador com outra participação de Haraguchi. Ele levantou a bola na cabeça de Schieber, o atacante tinha acabado de entrar e foi feliz para escorar para as redes, marcando seu segundo gol no campeonato. Foi o segundo triunfo seguido do time da capital na competição e lidera ao lado do Bayern de Munique.