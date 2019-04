CR7 marca no retorno aos gramados, Real Madrid goleia Osasuna e segue invicto

partida válida pela terceira rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri

Mais um show no retorno do craque. Neste sábado (10), o Real Madrid não deu chances ao Osasuna e venceu o recém-promovido à primeira divisão por 5 a 2 no Santiago Bernabéu pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Os gols merengues foram marcados por Cristiano Ronaldo, Danilo, Sergio Ramos, Pepe e Modric. Oriol Riera e David García marcaram para os visitantes.

Com este resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento e na liderança do campeonato. O Osasuna continua com apenas um ponto em três jogos. Na próxima rodada, os merengues terão um duelo mais complicado, quando irá até o Cornella-El Prat visitar o Espanyol no domingo (18), às 15h45. No mesmo dia, só que às 13h30, o Osasune recebe o lanterna Celta de Vigo.

Real Madrid joga para o gasto e abre três de vantagem

O Osasuna foi à campo com uma formação com cinco defensores, se protegendo contra o fortíssimo ataque merengue, que, por outro lado, vinha ainda mais forte com Cristiano Ronaldo de volta e pressionando desde início, querendo marcar logo cedo para não ser surpreendido por uma equipe que acabou de retornar à primeira divisão.

E a pressão inicial merengue deu certo. Aos 6', Gareth Bale recebeu ótimo lançamento na esquerda, por trás da defesa do Osasuna, invadiu a área totalmente livre e apenas cruzou para ele, Cristiano Ronaldo, que empurrou para o gol e abriu o placar no Santiago Bernabéu: 1 a 0 Real Madrid. Português voltando e já marcando com seis minutos de jogo.

Após um tempo onde a partida ficou morna, os merengues quase marcaram duas vezes em sequência. Aos 21', Kroos passou para Bale no meio. O galês puxou para a esquerda e soltou a bomba de fora da área, mas Nauzet defendeu. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Sergio Ramos subiu livre na primeira trave, cabeçou e a bola passou raspando a trave do Osasuna.

Depois disso, o Osasuna melhorou no jogo e começou a dominar as ações da partida. Aos 40', após cruzamento de Oier, o zagueiro Unai García, que estava no ataque, cabeçou bem, com força, e a bola foi no travessão de Casilla. Porém, no lance seguinte, os merengues ampliaram, quando Ronaldo recebeu na esquerda, cruzou de chaleira e Morata cabeceou em cima de Nauzet, mas a bola sobrou para Danilo, que dominou, ajeitou o corpo e finalizou com força, rasteiro e a bola morreu no fundo do gol: 2 a 0.

Mas a primeira etapa não acabou aí. No último lance da primeira etapa, após cruzamento de Bale que a zaga mandou para a linha de fundo, Toni Kroos cobrou escanteio com perfeição na primeira trave e Sergio Ramos, sempre ele, subiu muito bem, cabeceando com força e fechando a primeira etapa no Santiago Bernabéu: 3 a 0 Real Madrid.

Merengues tomam sustos, mas garantem vitória

Assim como a primeira etapa, os merengues começaram bem melhor e quase marcaram logo aos 5', quando Bale lançou Danilo pela direita, o brasileiro cruzou para trás e Kovacic tentou de primeira, mas Nauzet fez boa defesa. Na sobra, Morata tentou, mas a bola foi em cima da defesa. Seis minutos depois, saiu o quarto gol merengue, quando Kroos cobrou escanteio na cabeça de Pepe e o goleiro Nauzet aceitou: 4 a 0 Real Madrid.

O show merengue continou mesmo após o quarto. Aos 14', após ótima troca de passes, Kovacic cruzou e Bale finalizou com força, mas Nauzet defendeu. Porém, três minutos depois, saiu o quinto, quando Morata recebeu na área, de costas para o gol, e rolou para Luka Modric, que finalizou com força da entrada da área, sem chances para Nauzet: 5 a 1 Real Madrid.

Mas o Osasuna queria algo e conseguiu dois minutos após ter sofrido o quinto gol, quando De Las Cuevas cruzou, Pepe falhou na marcação e Oriol Riera, que entrou na segunda etapa, cabeceou no contra-pé de Kiko Casilla: 5 a 1. O Real Madrid seguiu pressionando e criando chances. Aos 19', Danilo cruzou muito bem e Morata cabeceou para fora. Depois, Asensio recebeu na área, bateu cruzado e Nauzet defendeu com os pernas. Jogo totalmente aberto no Bernabéu.

O Osasuna teve a chance de diminuir ainda mais aos 27', quando Sergio Ramos fez pênalti em Jaime Romero. Roberto Torres cobrou rasteiro, mas Kiko Casilla defendeu, mantendo o 5 a 1 no placar. Porém, alguns minutos depois, os visitantes conseguiram marcar, quando Jaime Romero cruzou da direita, o zagueiro David García cabeceou e a bola encobriu Kiko Casilla: 5 a 2. Depois disso, nada mais aconteceu e o jogo ficou neste resultado.