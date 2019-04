Raúl García marca um golaço, Bilbao segura pressão e vence Deportivo no Riazor

No estádio Riazor, em La Coruña, se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017 o time da casa, o Deportivo, e o Athletic Bilbao. Numa partida equilibrada ao longo dos 90 minutos, acabou prevalecencedo a maior eficiência dos visitantes que acabaram capitalizando melhor as oportunidades que tiveram e venceram por 1 a 0 com gol de Raúl García.

Desta feita o time do País Basco alcançou a primeira vitória na competição, conseguindo seus três primeiros pontos no torneio e agora ocupando a 14ª colocação do campeonato. Estacionando nos quatro pontos o time da Galícia agora está exatamente no meio da tabela em 10º lugar.

Na próxima rodada o Deportivo visita o Alavés no estádio Mendiorroza no domingo (18) às 7h da manhã. Enquanto o Atlhetic recebe em San Mamés, o Valencia no mesmo dia só que às 11h15 da manhã.

A primeira chance foi do time da casa aos 11 minutos que assustou duas vezes, primeiro em cabeçada de Andone que fez com que Arrizabalaga trabalhar e mandar pra escanteio, na sequência Albentosa cabeceou livre e bem mandando por cima do gol. O time basco respondeu aos 16 com Beñat que conseguiu cortar a marcação e bater cruzado rente a trave mas ninguém conseguiu completar por gol.

O jogo seguiu movimentado na segunda metade da primeira etapa e aos 34 minutos, o time da Galícia chegou com Andone que teve boa oportunidade mas demorou a finalizar e foi travado por De Marcos, com isso a bola saiu sem direção por cima do gol, o Athletic abriu o placar aos 42 minutos com Raúl García que dominou bem, ajeitou a pelota e finalizou de longe para marcar um golaço e colocar os visitantes em vantagem no intervalo.

Na volta dos vestiários, o Depor voltou a carga e aos cinco minutos Andone finalizou bem para ótima defesa de Arrizabalaga que evitou o empate, com sete minutos foi a vez do Athletic chegar com Muniain que perdeu ótima chance cara a cara com o goleiro, deixando a marcação chegar e desperdiçando boa chance.

Com 12 minutos Raúl García tentou repetir a dose do primeiro tempo mas batendo de maneira rasteira entretanto a bola passou ao lado do gol, depois disso o que se viu foi uma chuva de bolas alçadas na área por parte do La Coruña que parecia sem criatividade para conseguir lograr o empate.

Nos minutos finais o Athletic seguiu com sua tática de apenas tentar administrar o jogo e o La Coruña atacando muito e de maneira desordenada para tentar chegar ao gol, a melhor chance do empate foi aos 45 minutos com Marlos Moreno que recebeu dentro da área e de frente pro gol mas acabou finalizando muito mal mandando pra fora e o placar final se manteve em 1 a 0 para os bascos.