Resultado Barcelona x Celtic pela Liga dos Campeões 2016/2017 (7-0)

Celtic, coitado... Poderia ter marcado o seu de pênalti, mas perdeu e sofre uma goleada daquelas na Espanha.

Show do Barça com goleada histórica na estreia da Champions. Três de Messi, dois de Suarez, um de Iniesta e Neymar. Goleada!

90' Acabou!

89' Juizão podia acabar agora.

88' ETERNO 7! Escanteio curto, Iniesta recebe e dá um passe DAQUELES pra Messi, que recebe na linha de fundo, cruza rasteiro e Suarez marca de carrinho. SHOW!

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

86' DE VRIIIIIIES! Messi recebe de Suarez, arranca, bate de canhota e o goleirão dá um tapa, pega na trave e sai!

85' Reta final de jogo.

84' Tentativa de ataque do Celtic, mas Piqué foi bem na marcação.

83' Messi aperta a marcação e quase recupera a bola no ataque.

82' Barça trata apenas de trocar passes.

81' Lindo lance individual do Neymar, fintando, driblando três!

80' Messi tenta enfiada para Sergi Roberto, mas o lateral não seguiu na jogada.

79' Celtic tenta respirar e ter um pouco a bola.

78' Barça começa a tirar o pé e diminuir a intensidade.

77' E o pior para o Celtic é que pode pintar mais gols.

76' MUDA O CELTIC: McGregor entra e sai Bitton.

75' FESTA COMPLETA! Bola lançada por Neymar, Suarez recebe na pequena área, mata no peito, gira e manda um foguete na rede. Golaço!

74' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, SUAREZ, DO BARÇA!

73' Iniesta ia deixando Suarez livre, mas a cobertura do Toure foi boa.

72' Todos os jogadores do Celtic estão na sua meia-lua. Impressionante.

71' MUDA O BARÇA: Rafinha entra e sai Busques.

70' Celtic tenta com Tierney, mas mandou totalmente em linha de fundo.

69' Bola enfiada para Messi, mas em impedimento.

68' MUDA O CELTIC: Armstrong entra na vaga de Roberts.

67' MUDA O CELTIC: O'Connel entra e sai Sviatchenko.

66' Messi inverte pra Neymar, mas em impedimento.

65' Suarez tenta no mano-a-mano, mas é desarmado. Escanteio, Barça.

64' Pressão total do Barcelona mesmo goleando o rival.

63' Celtic só chutou uma bola no gol e foi a penalidade.

62' Do trio, apenas Suarez ainda não marcou.

61' O Celtic nem sabe mais o que está fazendo no Camp Nou.

60' E pode caber ainda mais!

59' HAT-TRICK! Messi enfia pra Suarez, que recebe na direita, domina, olha e cruza por baixo. Neymar chegava de letra, mas Messi foi de carrinho e anotou!

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MEEEESSI, DO BARÇA!

57' Muita festa para o reencontro de Iniesta com as redes.

56' JESUS, INIESTA! Neymar cruza da esquerda e a bola encontra um voleio espetacular de Iniesta, que pega na veia, de primeira, um torpedo!

55' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, ANDRÉS INIESTA, DO BARÇA!

54' AMARELO, BROWN. Empurrou Neymar fora da bola.

53' Neymar puxa ataque pela esquerda, tenta passe para Suarez, mas não consegue jogada.

52' Dembelé tenta levar o Celtic ao ataque, mas muito isolado, perde a bola.

51' Messi recebe na direita, mas em impedimento.

50' Celtic totalmente perdido no jogo.

49' E se forçar, vem goleada!

48' SHOOOOW! Colocado, por cima da barreira, na gaveta! De Vries ainda foi, mas não deu. Golaço!

48' GOLAAAAAAAÇO, NEYMAR, DO BARCELONA!!!!

47' Frontal, poucos passos da área. Messi e Neymar na bola.

46' Primeiro ataque catalão e pancada em Messi. Que chance!

45' Recomeça o jogo.

45' MUDA O BARÇA: Iniesta entra e sai Rakitic.

Segundo tempo promete mais show do trio MSN e mais gols na partida.

Celtic não sabe o que fazer e ainda assim teve um pênalti perdido por Dembelé e um gol anulado por impedimento. Jogo é bem movimentado.

O Barça massacra, tem atuação genial de Messi e vence sem problemas a partida de estreia.

45' Sem acréscimos, fim de primeiro tempo.

44' Minuto final.

43' Messi e Neymar tabelam, o brasileiro cai na área, mas o jogo segue.

42' QUAAASE! Alba cruza pra Messi, mas o argentino passou da bola e tentou de puxeta por cima.

41' IMPEDIDO! Dembelé completa chute de canela de Brown, manda no gol, mas totalmente avançado.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Iniesta começa o processo de aquecimento.

38' AMARELO, RAKITIC. Falta por trás matando contra-ataque.

37' Messi sendo um verdadeiro camisa 10 armando o jogo.

36' Celtic toma sufoco, mesmo com todos na frente de sua área.

35' DE VRIIIIES! Messi deixa Neymar livre e o brasileiro corta pra direita, poderia rolar pra Suarez e Messi, mas bateu e o goleiro salvou com os pés!

34' DEBAIXO DO GOL! Escanteio da direita, Rakitic dá de direita e Lustig salva no pé da trave!

33' Só da Barcelona!

32' SALVOU! Neymar enfia pra Alab, na linha de fundo. Cruzamento fechado, goleiro espalma, Gomez bate contra a marcação!

31' Suarez tentou de cobertura, mas pegou mal na bola.

30' Partida muito boa de André Gomez, fazendo um trabalho mais sujo no meio.

29' Barça não para um minuto! Segue no ataque.

28' LIONEL NEYMAR MESSI! Messi arranca pelo meio, dá pra Neymar, que devolve, que devolve novamente e o brasileiro finta na área, fica de mano, rola pra trás e Messi só domina, ajeita o corpo e tira do zagueiro de cima da linha pra ampliar!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEL MESSI, DO BARÇA!

26' Barça respira aliviado.

25' Celtic desperdiça grande chance de empate.

24' TER STEEEEEEEEEGEN! Dembelé fez a paradinha, bateu à meia altura no canto direito e Stegen espalmou!

23' Autorizado....

22' Dembelé contra Ter Stegen!

21' PÊNALTI! Dembelé recebe em velocidade, finta ter Stegen e sofre o penal. AMARELO PRA TER STEGEN.

20' Mais uma bola enfiada pra Suarez, mas saiu bem De Vries.

19' Só da Barcelona!

18' Celtic ss segura como pode em seu campo.

17' Mais um lance de Messi pela direita, cruzamento de direita, mas mandou forte pra Rakitic.

16' Dembelé tenta arrancada, mas recebe em impedimento.

15' Torcida cresce o volume!

14' QUE PECADO! Messi recebe na direita e inverte na boca do gol pra Suarez e o uruguaio foi atrasado no toque!

13' Messi afim de jogo. Aí já sabe....

12' Barça é todo pressão!

11' Mais uma arrancada de Messi pelo meio, passe pra Suarez, mas travado pela zaga. Escanteio.

10' FOOOOOOOOOOORA! Lance de gênio de Messi, que mete uma caneta no rival e bate colocado. A bola raspou a trave!

9' Lustig cria primeiro ataque escocês, mas manda na mão de ter Stegen.

8' Celtic ainda mal tocou na bola.

7' Messi tenta passe pra Suarez, mas a bola sai forte demais em linha de fundo.

6' Barça chegava novamente com Neymar, mas o brasileiro escorregou.

5' IMPEDIDO! Enfiada de André Gomez pra Alba, o lateral recebe de frente, rola pra Suarez, mas o jogo estava parada por impedimento do lateral.

4' E o jogo deve ser totalmente outro à partir de agora.

3' MAS JÁ??? Escanteio curto, Alba recua pra Neymar, que acha Messi livre, quieto entre a defesa pela meia-esquerda e recebe, traz na diagonal e fuzila de canhota cruzado, na gaveta, sem chances! Golaço!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MEEEESSI, DO BARCELONA!

1' Barça já tenta o primeiro ataque da partida.

0' Começa a Champions League!

Celtic com camisa alviverde, calção branco e meias alviverdes.

Barça com seu uniforme tradicional. Camisas listradas em azul e grená, calção e meias azuis.

Os times se acertam, se ajeitam no gramado para o início da partida.

O juizão será Ovidiu Hategan, da Romênia.

Hino da Champions e vaias.

Times sobem para receber a saudação da torcida. É a estreia da Champions League.

O hino do Barça sobe, a torcida já começa a soltar e em instantes, time no gramado.

As equipes já começam a se posicionar na boca do túnel de acesso. Já já a bola rola.

O outro jogo desse grupo, entre Manchester City x Borrusia Monchengladbach, foi suspensa devida a água que cai na cidade inglesa. Gramado sem condições.

Isso porque o Barcelona tem sido alertado pela Uefa contra manifestações políticas e uso de bandeiras da Catalunha pró-independência.

A torcida ainda segue chegando. Expecativa e casa cheia e vaias ao hino da Champions.

São equipes que chegam em momentos diferentes. O Barça perdeu em casa para o fraco Alavés, enquanto o Celtic goleou o maior rival Rangers.

Celtic com De Vries; Lustig, Touré, Sviatchenko, Tierney; Bitton, Gamboa, Brown; Roberts, Sinclair, Dembelé. Técnico: Brendan Rodgers.

O Barça terá Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomez; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Escalações definidas!

A torcida ainda chega, restando pouco mais de meia hora para o início.

Os times trabalham no gramado. Momento de aquecimento no Camp Nou.

O Camp Nou será o palco da partida. Certamente teremos casa cheia em Barcelona.

O Camp Nou será o palco da partida. Certamente teremos casa cheia em Barcelona.

Fique de olho: Lionel Messi, atacante: Simplesmente o melhor do mundo. Só isso.

Fique de olho: Kolo Touré, zagueiro: Experiente, passou por Arsenal e Liverpool antes de parar no time escocês. Empresta sua experiência para comandar a defesa alviverde.

Brendan Rodgers, treinador do Celtic, deve escalar a mesma equipe que venceu o rival Rangers no clássico Old Firm, sábado. Time corajoso.

Para essa partida de logo mais, o time catalão deverá ter sua equipe completa. Piqué deve retornar a equipe na zaga, com Sergi Roberto atuando na lateral direita.

Relembre a partida ocorrida em 2012 e que o Celtic se deu melhor.

Os dois times tem um duelo histórico pela fase de grupos de Champions League. Em 2012, no Celtic Park, o Barcelona martelou, martelou, bateu, insistiu, deu mais de 20 chutes, parou em Forster, mas viu o time da casa dar dois chutes certos e vencer o jogo.

Os dois times se reencontram após duelo em torneio de pré-temporada. Vitória catalã por 3 a 1 com show de Lionel Messi, mesmo ainda em rotação baixa.

Já o Barça está mordido. Derrota em casa para o recém-promovido Alavés. Em pleno Camp Nou, com o trio MSN juntos pela primeira vez na temporada apenas na segunda etapa, derrota por 2 a 1.

A equipe escocesa chega com moral no alto após goleada histórica no clássico contra o rival Rangers. 5 a 1 e atuação gigante pra levantar o time para essa estreia.

O Celtic sabe que o grupo é complicado e precisa garantir o mando de campo, além de tentar não perder para os gigantes Barcelona e Manchester City fora.

Para essa edição, nomes em todas as posições chegaram, como Umtite (zaga), Denis Suarez (meio) e Alcácer (ataque). Equipe se reforça após uma entresafra na sua base.

O time catalão chega reforçado. Após ser eliminado para o rival Atlético de Madrid, novamente nas quartas-de-finais, mas o time aparentava cansaço e sucumbiu.

Campeão em 2014/2015, o Barça tem um grupo complicado, com o Celtic, além do Manchester City, do ídolo Pep Guardiola, e o alemão Borússia Monchengladbach.

É o maior torneio interclubes do mundo e as estrelas do Barcelona recebem o Celtic, da Escócia, pra abrir a sua participação nessa edição.

É o maior torneio interclubes do mundo e as estrelas do Barcelona recebem o Celtic, da Escócia, pra abrir a sua participação nessa edição.