Wenger blinda elenco do Arsenal de críticas após estreia na Champions

Nesta terça-feira (13), o Arsenal visitou o Paris Saint-German e apesar de sair atrás no placar com menos de um minuto de jogo, Alexis Sánchez aproveitou um dos poucos chutes à gol do time e empatou a partida, em que David Ospina roubou a cena. O colombiano evitou chances claras de gol de Cavani, Aurier e Dí Maria.

O goleiro evitou o que poderia ter sido uma goleada para os parisienses e o técnico Arsène Wenger reafirmou a qualidade do número 13.

"Certamente, essa foi a performance mais influente dele para nós. Tenho dois dos melhores goleiros do mundo, repito isso.", disse o treinador dos Gunners. "Eu sei que tenho jogos suficientes para escalar os dois. Mas se você não pode colocá-los pra jogar... você não consegue manter dois goleiros de elite que não jogam."

Questionado se Ospina jogaria todos os jogos da Champions League daqui pra frente, Wenger foi evasivo.

"Não gostaria de responder essa pergunta, porque sempre podemos mudar de ideia. Ele tem o direito de treinar e de estar nos jogos da Champions League.", disse Arsène.

No fim da partida, Olivier Giroud foi expulso, assim como o meio-campista do PSG, Marco Veratti. Wenger, conhecido como uma figura de pai para seus jogadores, disse que acredita no seu atacante, que diz não ter feito nada para merecer sair do campo antes do término.

"O lance foi do outro lado do campo, eu não vi o que aconteceu. Eu acho que o primeiro cartão ao Olivier foi bem exagerado, não foi uma falta. No segundo, ele me disse que não fez nada, e Giroud é honesto, então acredito nele. Veratti também me disse que não fez nada, aí eu disse 'vão juntos falar com o juíz e digam que não fizeram nada."

O próximo confronto do Arsenal pela UCL será contra o Basel, no Emirates Stadium, enquanto o PSG visita o Ludogorets, no dia próximo dia 28, quarta-feira.