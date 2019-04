Invicto na temporada, Nice encara Schalke 04 na abertura do Grupo I da Europa League

A segunda competição mais importante do velho continente está prestes a começar e um grande duelo, nessa quinta-feira (15), marcará o início do torneio, quando Nice e Schalke vão se enfrentar em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, em jogo a ser disputado as 16h05 no estádio Allianz Riviera.

Schalke e Nice estão no Grupo I, que é bem equilibrado, pois também conta os austríacos do Red Bull Salzburg e o Krasnodar, da Rússia. Por esse motivo, existe uma grande responsabilidade de vencer para ambas as equipes, devido a complexidade dos adversários.

Os azuis reais, apesar de inúmeros reforços contratados, não iniciaram bem a temporada, acumulando duas derrotas em dois jogos na Bundesliga, sendo a última para o Bayern de Munique, mesmo atuando na Veltins-Arena. Dessa forma, o Schalke visa a recuperação em um duelo complicado, diante do Nice, fora de seus domínios.

Lucien Favre joga o favoritismo para o adversário

O OGC Nice, ao contrário do Schalke, começou bem a temporada e ocupa, no momento, a 2ª colocação da Ligue 1, com os mesmos dez pontos do líder Monaco. E esses resultados são frutos do trabalho do novo treinador da equipe, o suíço Lucien Favre, contratado na atual temporada e que está bem familiarizado com o adversário, uma vez que os enfrentou em diversas oportunidades, quando comandava o Borussia M’Gladbach.

Favre destacou a importância de jogar uma competição desse nível: “Para um jogador, atuar em uma competição europeia, é fantástico”. Além disso, ele comentou sobre o momento especial do Nice, que retorna ao futebol de nível internacional após 19 anos: “Especial e complicado. O nível da Europa League é formidável, o Schalke é favorito”, completou o novo comandante da equipe francesa.

"Há alguns jogadores com experiência na Eurocopa, não muitos. É aqui que podemos mostrar o progresso, especialmente quando se enfrenta equipes deste calibre. A Liga Europa tem um nível formidável, o que não era o caso há alguns anos atrás. Não há equipas fracas, o que é muito interessante", disse o técnico do Nice.

O confronto também será especial para Younès Belhanda, que enfrentará o clube que defendeu nos últimos seis meses, enquanto esteve por empréstimo na equipe alemã. O marroquino falou sobre esse momento: “Será especial para mim porque eu joguei seis meses pelo Schalke”, disse o meia-atacante ao site oficial do Nice, antes da partida.

Sentimento semelhante ao de Champions League para o Schalke

O início ruim de temporada não foi sequer abordado pelos jogadores nas entrevistas antes da viagem para à França. Fährmann, goleiro dos azuis reais, destacou seu sentimento em relação a estreia na Europa League: “Estamos ansiosos para esse jogo diante do Nice. O sentimento é quase igual ao da Champions”, completou o arqueiro, que é titular do clube alemão.

O zagueiro brasileiro Naldo também comentou sobre alguns assuntos importantes, como Mario Balotelli e a dificuldade do grupo: “Temos um grupo muito difícil. Estaremos jogando contra três grandes equipes e na terça queremos tomar o controle. Mario Balotelli é um jogador brilhante, sem dúvidas. Temos que ficar atentos a ele, mas o Nice tem outros bons jogadores também”, completou o defensor, que é um dos reforços da equipe para a temporada.

O Schalke viajou para à França com 23 jogadores na delegação, incluído Klaas-Jan Huntelaar, que voltou aos treinos após uma pequena concussão na última partida pela Bundesliga, diante do Bayern de Munique. Yevhen Konoplyanka, novo reforço da equipe, também está na lista, assim como Stambouli.