Autor do gol da vitória do Schalke, Baba Rahman afirma: "Queremos chegar o mais longe possível"

O Schalke 04 visitou o Nice, no Allianz Riviera nesta quinta-feira (16), e venceu por 1 a 0 em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. Antes da bola rolar, todas as atenções estavam voltadas para o Nice, devido ao bom início de campanha na Ligue 1 e por contar com a presença do atacante Mario Balotelli, principal contratação do clube francês na temporada. Embora o Schalke venha de resultados negativos na Bundesliga, o time de Gelsenkirchen surpreendeu os adversários e venceu pelo placar mínimo, fora de casa.

Com gol solitário do ganês Baba Rahman aos 30 minutos da etapa complementar, o Schalke 04 estreou com o pé direito na competição, conquistou os três pontos e agora divide a liderança do Grupo I com o Krasnodar, da Rússia. O próximo compromisso dos azuis reais será no domingo (18) diante do Herta Berlin, na Veltins-Arena, às 12h30 (de Brasília).

Após a partida, Baba Rahman conversou com jornalistas na zona mista do estádio. Emprestado pelo Chelsea, o defensor que estava há mais de dois anos sem balançar as redes, marcou seu primeiro gol com a camisa do Schalke. Para o atleta de 22 anos, mais importante que um forte desempenho individual é o sucesso da equipe.

“Foi um jogo muito difícil, porque o adversário esteve o tempo todo em busca do resultado, mas trabalhamos algumas boas oportunidades”, disse Baba à emissora alemã Sport1. “Acho que jogamos muito bem hoje, queremos chegar o mais longe possível”, acrescentou o ganês.

Em entrevista coletiva, o treinador do Schalke falou sobre o resultado e demonstrou preocupação com o meio campista Leon Goretzka que teve que sair pouco antes do fim com uma lesão: "esperamos que não seja nada grave e que ele esteja disponível para o jogo em Berlim", afirmou Markus Weinzierl. "Estou muito feliz, jogamos bem e merecemos a vitória. Nós fomos dominantes na primeira etapa e defendemos corajosamente. Nós construímos oportunidades e o jogo correu como planejado, exceto pelo o objetivo que talvez tenha vindo pouco mais tarde do que esperávamos”, finalizou o treinador.