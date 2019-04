Presidente do Bayern revela como desviou Renato Sanches do Manchester United

O meio-campista Renato Sanches, eleito pela Uefa o atleta revelação da Eurocopa, foi um dos principais jogadores da Seleção Portuguesa na campanha vitoriosa da competição continental. Contratado pelo Bayern de Munique junto ao Benfica por € 35 milhões, cerca de R$128 milhões, o atleta de 19 anos protagonizou uma das transferências mais discutidas no fim da temporada passada, já que o negócio oficializou-se em maio, algumas semanas após os bávaros eliminarem o benfiquistas na Uefa Champions League.

Atualmente considerado uma das maiores promessas do futebol europeu, Renato Sanches havia despertado interesse de outros grandes clubes. Sendo assim, a diretoria do Bayern de Munique teve que agir com antecedência, a fim de consolidar a contratação do atleta. Em entrevista concedida à revista alemã Sport Bild, Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube, revelou como antecipou-se aos red devils para garantir a compra do meio campista.

“O Renato tinha uma proposta do Manchester United e nós não tínhamos conhecimento disso. Mas ouvi na véspera da semifinal diante do Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, que a transferência não estava fechada, porque o United ainda não tinha um novo treinador”, disse.

“Reagimos imediatamente. Convidamos o presidente do Benfica e o empresário do jogador para irem à Madrid. O ambiente depois do jogo não estava bom, pois tínhamos perdido, mas entramos em um acordo sobre a transferência na mesma noite e fechamos o negócio com um aperto de mão”, acrescentou Rummenigge.

Rummenigge agiu rapidamente para fechar o negócio (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Desta forma, o Bayern de Munique assegurou a contratação do jogador português que posteriormente destacou-se na Euro 2016. Analisando o retrospecto, o presidente do clube bávaro reconheceu que se não tivesse agido naquele momento, não teria conseguido levar Renato Sanches para a Alemanha. “O empresário enviou-me uma mensagem depois que ele marcou um gol nas quartas de final diante da Polônia dizendo: sinta-se feliz por ter feito o negócio tão cedo, mais tarde não haveria hipóteses”, comentou.

Após atuar apenas uma temporada pelo Benfica, Renato Sanches deixou o futebol português por um valor respeitável, que pode alcançar os € 80 milhões cerca de R$ 295 milhões, mediante o cumprimento de objetivos pelo clube. Montante que, tanto para Rummenigge quanto para o empresário Luís Felipe Vieira, não é considerado um exagero.

“Eu estou contente, já que tivemos a coragem de fazer isso com 35 milhões de euros”, disse o presidente do Bayern. “Pela idade que tem ele é um jogador de muita personalidade, qualidade e poder ofensivo. Esperamos muito dele”, concluiu Rummenigge.

Mourinho lamenta perda de Renato Sanches: "Eu cheguei atrasado"

Atual treinador do Manchester United, José Mourinho concedeu entrevista à emissora portuguesa Sport TV. O comandante demonstrou entusiasmo em relação ao atleta e falou sobre a oportunidade perdida. "Eu cheguei atrasado, vim muito tarde para Manchester. Quando eu assinei em maio, as negociações já haviam começado, cerca de uma semana antes. Se eu tivesse chegado mais cedo, eu teria lutado por ele", declarou Mourinho.