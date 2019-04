Lyon sai atrás, mas goleia Montpellier com grandes atuações de Fekir e Tolisso

Nesta quarta-feira (21), Lyon e Montpellier se enfrentaram pela sexta rodada da Ligue 1 2016/17, no Stade des Lumières. Em duelo cheio de gols, os mandantes venceram de virada pelo placar de 5 a 1. Os gols foram de Fekir e Tolisso, ambos anotaram duas vezes, e Cornet. Para os visitantes o gol foi marcado por Sanson.

Com o resultado, O Lyon subiu para a sétima colocação com dez pontos. Já o Montpellier está em 13º com seis pontos.

A próxima partida do Lyon será contra o Lorient, fora de casa, no Stade Yves Allainmat. Enquanto que o Montpellier recebe o Metz no Stade de la Mosson. Os jogos ocorrerão no próximo sábado (24).

Os visitantes abriram o marcador logo aos quatro minutos. Boudebouz dividiu com N’Koulou, o zagueiro foi tentar cortar e deu nos pés de Sanson, o camisa 8 saiu de frente com Anthony Lopes e colocou sua equipe em vantagem.

O empate chegou apenas aos 36 minutos. Skhiri derrubou Fekir dentro da área. Na cobrança, o jogador bateu e converteu, deixando tudo igual. Aos 42 minutos conseguiram a virada em cobrança de escanteio batido por Rybus: a bola chegou à cabeça de Tolisso que, sem marcação, mandou no cantinho.

Na etapa final, os Gones fizeram o terceiro gol aos 12 minutos com participação do brasileiro Rafael. O lateral tabelou com Fekir e devolveu ao jogador que só empurrou para as redes. Aos 26 minutos, Tolisso recebeu de Cornet e mandou uma bomba de fora da área e fez um lindo gol.

Para fechar, aos 30 minutos Valbuena pegou a bola do campo de defesa e serviu para Cornet, o atacante ganhou a disputa do zagueiro brasileiro Hilton e arriscou, a bola desviou jogador e entrou ao gol, decretando a vitória do Lyon.

Outros resultados desta quarta-feira na Ligue 1

Nice 4 x 0 Monaco

Angers 2 x 1 Caen

Bastia 0 x 0 Nancy

Metz 0 x 3 Bordeaux

Nantes 0 x 0 Saint-Étienne

Guingamp 1 x 0 Saint-Étienne

Rennes 3 x 2 Olympique de Marseille