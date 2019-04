Suárez é convidado para disputar partida feminina após dizer que 'futebol é para homens'

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, realizado na última quarta-feira (21), no Camp Nou, ainda está dando o que falar na Espanha. A partida, que terminou empatada em 1 a 1, pegou fogo dentro de campo, sobretudo pelo combate individual travado por Luís Suárez, atacante do Barça, e Filipe Luís, lateral-esquerdo do Atlético.

Após o término do jogo, Filipe Luís postou uma foto em sua conta oficial no Instagram mostrando seu pé direito sangrado depois de dividida com o uruguaio. “Menos mal que não acertou”, ironizou o brasileiro. Suárez respondeu: “O futebol é para homens, tudo fica dentro do campo. Se você tirar uma foto cada vez que alguém o pegar em campo, isso vai virar um circo”.

A resposta do camisa 9 blaugrana, no entanto, não agradou às atletas e fãs do futebol feminino. Nessa quinta-feira (22), a jogadora do Espanyol, Brenda Peréz, usou a mesma rede social que Suárez e Filipe Luís trocaram farpas para criticar a declaração do atacante do Barcelona.

“Existimos. Acredito que você deveria medir um pouco suas palavras antes de dizê-las. Ele não disse com intenção machista, mas ele perfeitamente sabe que é uma pessoa midiática e que como e onde diz as coisas. O que nos machuca é o que foi dito, não quem o disse. Estamos no século XXI, senhores”, disparou Brenda.

Já a conta oficial do Santa Teresa Club Desportivo – equipe da primeira divisão do Campeonato Espanhol – no Twitter fez um convite a Suárez. “Convidamos o Luis para a partida deste sábado contra o Bétis, no El Vivero”, publicou.

Suárez, no entanto, não deve aceitar o convite, uma vez que terá compromisso com o Barcelona. Neste sábado (24), a equipe blaugrana enfrentará o Sporting Gijón, fora de casa, às 11h15, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.