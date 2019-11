Resultado Fiorentina x Milan pela Serie A (0-0)

A segunda etapa foi marcada por muito equilíbrio e que ficou marcada por essa polêmica no final da partida, onde o Milan reclamou muito de um suposto pênalti.

50'' FIM DE JOGO: Fiorentina e Milan fazem um bom jogo e empatam por 0 a 0.

49'' POLÊMICA! Luiz Adriano ganha disputa e sairia na cara do gol, mas foi derrubado e a arbitragem manda seguir.

46'' Falta feia de Milic em Suso, amarelo pra ele.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos.

41'' Última mudança do Milan: sai Bacca e entra Luiz Adriano.

37'' UUUUUUUUHH! Vacilo de Sanchez dentro da área e a bola sobra pra Bacca, o colombiano domina a bola e manda um voleio, a bola passa raspando o gol. Que chance do Milan.

36'' Última alteração na Viola: sai Ilicic e entra Babacar.

34'' Kalinic chuta e Donnarumma agarra sem dificuldades. Locatelli recebeu cartão amarelo depois de fazer falta alguns segundos antes.

32'' Mudança no Milan: sai Bonaventura e entra Antonelli.

29'' Bernardeschi tenta lançamento na área para Kalinic, mas muito forte.

28'' Outra mudança na Fiorentina: sai Badelj e entra Tello. Sousa vai mostrando que quer ganhar o jogo com duas alterações que em teoria, deixa o time bem mais ofensivo.

27'' Na cobrança, a bola sobra pra Paletta que chuta por cima.

26'' Bonaventura cruza com perigo e a defesa da Fiorentina afasta.

24'' Kucka chuta de longe e manda a bola completamente pra fora.

21'' Mudança no Milan: sai Niang e entra Locatelli. Com isso, Bonaventura jogará no ataque.

20'' UUHH! Borja Valero ganha disputa na área e chuta pro gol, mas Donnarumma faz grande defesa.

17'' GRANDE CHANCE DO MILAN! Suso rouba bola no meio de campo e puxa contra-ataque, toca para Bonaventura que devolve para o espanhol que chuta, mas Badelj evita o gol rossonero.

16'' Niang foi atendido, voltou a campo e a partida se reiniciou.

15'' Lance no mínimo curioso agora, a defesa do Milan afastou o perigo e Bacca, sem o menor pudor, agarrou a bola, mas foi por causa que seu companheiro de time está caído em campo (Niang).

13'' Primeira mudança na partida e é da Fiorentina: sai Gonzalo Rodríguez e entra Vecino, Com isso, Sousa abdica do esquema com três zagueiros.

12'' De Sciglio arrisca chute de longe e Tatarusanu tem alguma dificuldade para fazer a defesa. Milan voltou ligeiramente melhor nesse segundo tempo.

11'' Bom passe de Bonaventura para Bacca que tenta o arremate para o gol, mas a bola rebate na defesa e fica nas mãos de Tatarusanu.

9'' Boa trama ofensiva do Milan com Calabria que cruza rasteiro e por pouco, Niang não empurra para o gol. Na sequencia, contra-ataque da Fiorentina que termina com finalização de Kalinic, mas Donnarumma espalma.

8'' Após cobrança de escanteio, Borja Valero recebe a bola na entrada da área e arrisca o arremate, mas manda ao lado do gol, sem muito perigo.

5'' Contra-ataque do Milan puxado por Bonaventura que toca para Niang, o atacante francês rola pro meio da área, mas para Bacca e nem Bonaventura conseguem desviar a bola para o fundo do gol.

1'' Borja Valero invade a área e manda pro gol, mas Donnarumma defende com segurança.

0'' A bola já está rolando para a segunda etapa. As duas equipes voltaram sem alterações.

Já o Milan tenta manter a sua identidade de jogo que é sair tocando desde a defesa, mas erra muitos passes, cria muito pouco no ataque e Bacca por muitas vezes, ficou sozinho no meio de três zagueiros.

A Fiorentina jogou melhor nessa primeira etapa, com maior vantagem territorial, marcando a saída de bola do Milan e criando algumas chances de gol, inclusive um pênalti desperdiçado pelo Ilicic.

46' Fim do primeiro: Fiorentina 0x0 Milan. Ilicic perdeu um pênalti aos 22 minutos, chutando a bola na trave.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Falta de Montolivo em Ilicic e cartão amarelo para o capitão do Milan.

41' Cruzamento muito bom de Bernardeschi que ninguém aproveita, mas a bola passa muito perto do gol de Donnarumma.

36' Ilicic bate a falta na barreira.

35' Falta de Paletta em Kalinic na entrada da área. Boa chance pra Viola.

32' Boa chegada do Milan! Primeiro, Calabria cruzou rasteiro na área e Bacca quase marcou de letra, na sequencia da jogada, Bonaventura arriscou chute de fora da área, mas mandou a bola por cima.

30' Boa falta para o Milan pelo lado do campo, mas Montolivo cobra nas mãos do goleiro.

27' Fiorentina melhor em campo com maior volume ofensivo. O Milan tenta manter a posse de bola, mas erra muito na transação entre a defesa e o meio de campo.

22' NA TRAAAAVE! Ilicic bate no canto, mas a bola bate na trave e sai. Segue zero a zero.

21' PÊNALTI PARA A FIORENTINA! Bela jogada da Fiorentina e Calabria agarra Borja Valero na área. Ilicic na bola.

18' Outra jogada pela esquerda do ataque rossonero com Niang que finaliza muito mal. Bom jogo até o momento.

17' UUHH! Niang faz jogada individual, finaliza na defesa, a bola sobra e ele chuta de canhota pra fora. Era uma boa chance de gol.

15' Cobrança de escanteio da Fiorentina e a bola sobra na entrada da área, mas Badelj chuta muito alto.

10' Jogada de Milic pela esquerda e Paletta afasta para escanteio.

9' Kucka comete falta em Borja Valero e o árbitro chama a atenção do volante do Milan.

7' Niang faz boa jogada pela esquerda do ataque, mas cruza rasteiro nas mãos de Tatarusanu.

5' UUUUHHH! Jogada trabalhada da Viola que termina nos pés de Ilicic que arrisca chute e a bola passa perto do gol de Donnarumma.

4' Na cobrança do escanteio, Paletta comete falta de ataque.

3' Bonaventura cobra a falta e a bola bate na barreira, Escanteio.

2' CARTÃO AMARELO! Bacca dribla Gonzalo Rodríguez que não exita em dar um carrinho por trás e recebe o primeiro cartão do duelo.

1' Primeira chegada da partida é da Fiorentina com Bernardeschi que recebe na entrada da área e arrisca o chute, mas a bola vai por cima.

0' Bola rolando no estádio Artemio Franchi.

As duas equipes entram em campo nesse momento.

Público comparece em peso para a partida de daqui a pouco.

Um triunfo para o Milan significaria chegar aos 12 pontos e assumir a terceira posição na tabela.

Com uma vitória, a Fiorentina chegaria aos 10 pontos e daria um belo salto na tabela de classificação, lembrando que a equipe tem uma partida a menos.

Fiorentina e Milan se enfrentam em novo reencontro de Montella com Florença. Leia mais aqui.

Milan também já está confirmado: Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli e De Sciglio; Kucka, Montolivo e Bonaventura; Suso, Bacca e Niang. Treinador: Vincenzo Montella

Fiorentina escalada oficialmente: Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez e Salcedo; Bernardeschi, Sanchez, Badelj e Milic; Ilicic e Borja Valero; Kalinic. Treinador: Paulo Sousa

O meio-campista Borja Valero, elogiou bastante o treinador Vincenzo Montella, com quem trabalhou na Fiorentina e disse que com ele, o Milan tem outra energia: “Vincenzo ama um futebol feito de qualidade e vontade de atacar, são ideais que te conquistam. Com ele, o Milan tem outro espírito em campo, porque se for ver bem, são os mesmos jogadores da temporada passada.”, analisou o espanhol de 31 anos.

Serie A 2016/17: Fiorentina x Milan em tempo real

O jogo será disputado no Artemio Franchi, estádio com capacidade para 47.290 pessoas e muito provavelmente, deverá receber bom público.

O grande reforço é a volta de Luca Antonelli que teve lesão na cabeça, mas se recuperou e deve ficar no banco de reservas. Disputa vaga na lateral esquerda com De Sciglio.

No Milan, os desfalques são somente os jogadores que estão fora de combate há bastante tempo: Cristian Zapata, Andrea Bertolacci e Mati Fernandez.

Em compensação, Vecino que era dúvida para o confronto, ficará no banco de reservas como opção para o treinador Paulo Sousa.

A Fiorentina não vai poder contar com apenas um desfalque: o zagueiro Davide Astori que se recupera de lesão e deve voltar apenas na próxima rodada.

FIQUE DE OLHO: Carlos Bacca, atacante do Milan: Artilheiro da equipe no campeonato com cinco gols em cinco jogos, o colombiano de 30 anos conta com toda a confiança do elenco para liderar o time em busca de mais um triunfo na Serie A.

FIQUE DE OLHO: Nikola Kalinic, atacante da Fiorentina: O centroavante croata é a grande aposta para fazer gols e um pequeno jejum incomoda o jogador, já que não marca desde a primeira rodada. Por isso, o atleta deverá entrar muito motivado para quebrar esse jejum e ajudar o seu time.

Do outro lado, Montella afirma que sua equipe já esqueceu as duas vitórias seguidas no campeonato, está totalmente focada para a partida diante da Fiorentina e revela estar muito otimista com seu trabalho frente ao Milan: “Já esquecemos as duas vitórias que tivemos na semana e estamos bem concentrados na partida de amanhã. Será um jogo muito difícil e nos dirá muito sobre o nosso estado. A aspiração de um treinador é sempre deixar o time melhor e eu estou bem otimista quanto ao meu trabalho. “, disse o treinador italiano de 42 anos.

Fiorentina x Milan

Na entrevista coletiva, Paulo Sousa, elogiou o Milan, reforçando que a equipe rossonera não brigará pelo título, mas que é um concorrente direito para a Fiorentina para os primeiros lugares da competição e também evitou comparar o seu trabalho com o de Montella na equipe Viola: “O Milan não poderá certamente brigar pelo Scudetto, mas com certeza, é lutará conosco pelas primeiras colocações na tabela. Eles têm uma sociedade forte e um treinador que gosta de fazer seu time ter controle da partida. Comparação comigo? Já falei bastante disso e é preciso levar muita coisa em consideração. Antes da chegada dele já havia uma ideia de jogo com o Prandelli e a sociedade pensa que sou o homem certo para continuar esse trabalho.”, salientou o português.

No último confronto entre Milan e Fiorentina, o Diavolo conseguiu sair melhor com uma vitória por 2 a 0, em janeiro de 2016. Os gols foram marcados por Carlos Bacca e Kevin Prince-Boateng.

Essas duas equipes já se enfrentaram por 82 vezes durante a história com uma boa vantagem do Milan que venceu 35 duelos, contra 19 da Viola. Ainda houveram 28 empates.

Em seu último compromisso, o Diavolo venceu em casa a Lazio por 2 a 0, com gols de Carlos Bacca e M’Baye Niang.

Já o Milan, está na sexta colocação na tabela de classificação com nove pontos. Conquistados através de três vitórias e duas derrotas.

Na última partida, a Fiorentina empatou fora de casa com a Udinese por 2 a 2.

A Viola ocupa atualmente a décima posição com sete pontos ganhos, frutos de duas vitórias, um empate e uma derrota. Tem um jogo a menos devido a um adiamento do confronto diante do Genoa, há três rodadas atrás.

Boa tarde leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fiorentina x Milan pela 6ª rodada da Serie A 2016/17, partida a ser disputada às 15h45 (de Brasília), no estádio Artemio Franchi.

Minuto a minuto de Fiorentina x Milan, pela Serie A 2016/17