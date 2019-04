Com gol solitário de Ibra, Manchester United bate Zorya pela Europa League

PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA EUROPA LEAGUE, REALIZADA NO OLD TRAFFORD, INGLATERRA.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA EUROPA LEAGUE, REALIZADA NO OLD TRAFFORD, INGLATERRA.

Enfim o Manchester United conseguiu sua primeira vitória na Europa League. Nessa quinta-feira (29), o clube inglês jogando em casa para um público de mais de 55 mil pagantes, venceu o Zorya Luhansk, da Ucrânia, por 1 a 0, com gol do atacante Ibrahimovic, e somou os três primeiros pontos na competição, já que na primeira rodada havia sido derrotado pelo Feyenoord. Nessa rodada, os holandeses perderam para o Fenerbahçe por 1 a 0.

Com a vitória, os Red Devils ficaram na terceira colocação do grupo A, empatados em pontos, vitórias e saldo com o Feyenoord, mas perdendo no confronto direto. O líder é o Fenerbahçe, da Turquia, com quatro pontos ganhos. Já o Zorya é o 4º, com um ponto conquistado.

Agora na próxima rodada, o Manchester United receberá em casa o líder Fenerbahçe, dia 10 de Outubro, enquanto que no mesmo horário, o Zorya Luhansk enfrentará o Feyenoord, na Holanda.

Primeiro tempo morno no Teatro Dos Sonhos

Com quatro mudanças em relação ao time que enfrentou o Leicester no final de semana, o United entrou em campo pressionado para buscar a vitória. Com a equipe ucraniana bem postada na defesa, o United teve que propor o jogo, e chegou a ter 80% de posse de bola nos quinze minutos iniciais.

O primeiro lance de perigo da partida ocorreu com Ibrahimovic. Aos 20 minutos, quando o sueco arriscou da entrada da área e viu a bola desviar e assustar o goleiro Shevchenko. Na sequência, escanteio cobrado na área do Zorya, e a bola sobrou para Rashford que soltou a bomba no travessão.

O time ucraniano adiantou a marcação e dificultou a vida dos comandados de José Mourinho, que pouco conseguiam produzir em campo. O United seguia com a posse de bola mas não conseguia se infiltrar na defesa adversária, assim pouco ameaçando a meta de Shevchenko na primeira etapa do jogo.

Zlatan decide o jogo

No segundo tempo, o Zorya Luhansk se soltou na partida e se arriscou mais no ataque. Mandando algumas bolas para a área inglesa, a equipe ucraniana chegou a assustar. Já os Red Devils seguiam pouco inspirados e sem nenhum conseguir levar perigo a meta adversária.

Aos 20 minutos, o brasileiro Paulinho arriscou de pé direito de fora da área, mas o argentino Romero atento fez a defesa. Logo depois a estrela de Ibrahimovic brilhou. Aos 24 minutos, Fosu-Mensah cruzou na área, Wayne Rooney que havia entrado dois minutos atrás na partida, acabou desviando a bola que encontra o sueco, que não perdoou e de cabeça coloca para dentro inaugurando o placar no Teatro dos Sonhos.

Com a vantagem no placar, a equipe inglesa encotrou facilidade para cadenciar a partida mantendo a posse de bola sem ser ameaçada pelo adversário. O jogador mais perigoso da equipe ucraniana foi o brasileiro Paulinho, que mais tentava mudar a situação da partida. Aos 44 do segundo, Ibrahimovic cobrando falta com categoria quase aumentou o placar, mas Shevchenko fez boa defesa.