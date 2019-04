Com retorno de Gündogan, Joachim Löw convoca Alemanha para as Eliminatórias

O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, convocou 22 jogadores para os jogos das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2018, diante da República Tcheca, em Hamburgo, no dia 8 e Irlanda do Norte, em Hannover, no dia 11.

As novidades ficaram por conta do retorno do volante do Manchester City, Ilkay Gündogan que ficou de fora da Eurocopa por conta de uma lesão que o tirou do final da temporada, além do atacante Mario Gomez, do Wolfsburg, que também voltou de lesão e está à disposição do treinador da Mannschaft. O zagueiro do Bayern de Munique, Jerome Boateng, assim como os outros dois, está de volta.

As baixas ficam por conta dos meias Karim Bellarabi, do Bayer Leverkuse,n que retornará apenas no mês de janeiro, e André Schürrle, do Borussia Dortmund ,que também está lesionado. Outros que ficaram de fora foram o zagueiro Jonanthan Tah também do Bayer Leverkusen e Leroy Sané do Manchester City, ambos estão convocados para seleção sub-21 que está em disputa nas eliminatórias europeias da categoria.

Os alemães começaram bem em seu grupo e venceram no primeiro duelo a seleção norueguesa por 3 a 0. No mesmo grupo ainda tem República e Irlanda do Norte os próximos adversários, Azerbaijão e San Marino que serão os próximos adversários no grupo C.

Confiram os convocados para as duas partidas

Goleiros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André ter Stegen (Barcelona-ESP).

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Jonas Hector (Colônia), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Shkodran Mustafi (Arsenal-ING).

Meio-campistas: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Wolfsburg), Mario Götze (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Juventus-ITA), Toni Kroos (Real Madrid-ESP), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern de Munique), Mesut Özil (Arsenal-ING), Julian Weigl (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City-ING)

Atacante: Kevin Volland (Bayer Leverkusen), Mario Gomez (Wolfsburg).