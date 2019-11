Celta de Vigo vence o Barcelona em Balaídos pelo Campeonato Espanhol 2016/17 (4-3)

Um grande abraço!!!

O último dos sete gols desta tarde em Balaídos. Anotado por Piqué.

Confira o gol de Pablo Hernández que praticamento decidiu o rumo da partida na segunda etapa.

Obtendo sua segunda derrota neste início de Liga, o Barcelona ocupa atualmente a modesta quarta colocação com 13 pontos ganhos, e perde uma oportunidade de ouro de assumir a liderança. No dia 16 o Barça busca recuperação diante do Deportivo La Coruña no Camp Nou.

Após a terceira vitória consecutiva na competição, o Celta de Vigo se recupera na Liga e assume a décima colocação com 10 pontos ganhos. Visando manter o bom crescimento na competição, o Celta de Vigo volta a campo daqui duas semanas apenas, quando visita o Villarreal no El Madrigal.

Dono de um primeiro tempo impecável que poderia ter terminado com uma vantagem ainda maior, o Celta vence o Barcelona por 4 a 3 em uma etapa complementar eletrizante, Se recupera na La Liga e impede que os catalães assumam a liderança. (Foto: Miguel Riopa/ Getty Images)

95' FIM DE JOGO NO BALAÍDOS

92' QUASE O HAT-TRICK, Por um capricho Piqué não marca o terceiro dele e iguala o marcador. Um pecado.

90' POR POUCO, Neymar de cabeça mesmo desequilibrado toca rente a trave de Sergio. Por pouco não surge a virada.

89' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA DE VIGO, Após uma primeira etapa brilhante, Iago Aspas sai para a entrada de Guidetti.

88' CARTÃO AMARELO PARA O BARCELONA, Suárez se desentende com o assistente após o mesmo assinalar uma cobrança de lateral para o Celta, e o uruguaio recebe o cartão.

87' Novamente pelo alto, Piqué põe mais uma vez o Barcelona no jogo.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA

83' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA DE VIGO, Johny entra no lugar de Wass.

82' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA, Paco Alcácer entra na vaga de Jordi Alba para deixar o Barcelona extremamente ofensivo.

76' Bola recuada para Ter Stegen, aparentemente tranquilo, o alemão tenta uma cavadinha e entrega a bola para Hernández que desvia para o fundo do gol. Quarto gol do Celta após uma boa recuperação do Barça na segunda etapa.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA DE VIGO

74' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA, Entra Denis Suárez na vaga de Busquets

73' CARTÃO AMARELO PARA O BARCELONA, Entrada dura de Piqué em Aspas que recebe o segundo cartão catalão.

Antes apagado, Neymar fez o segundo do Barça.

O gol de Piqué que devolveu o Barcelona para o confronto em Vigo.

67' Neymar cai na área e pede mais um pênalti para o Barça. Novamente Mallo estava no lance.

66' Sisto faz boa jogada mas bate fraco para a defesa de Ter Stegen.

64' Neymar bate firme no canto esquerdo de Sergio para colocar fogo no jogo.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA

63' CARTÃO AMARELO PARA O CELTA DE VIGO, Hugo Mallo recebe o primeiro cartão para o clube Celeste no jogo.

63' Em um lance extremamente duvidoso André Gomes cai na área e Vicandi Garrido assinala a penalidade.

63' PÊNALTI PARA O BARCELONA

62' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA DE VIGO, Sai Bondonga e entra o chileno Marcelo Díaz. Donos da casa devem se fechar neste instante.

60' Pressão do Barça. Arda Turan levanta, Neymar não consegue cabecear. Suárez não alcança e Jordi Alba bate prenssado.

58' Temos um jogo amigos. Neymar cobra curto o escanteio, Iniesta levanta na área e Piqué desvia para o fundo do gol. Partida deve pegar fogo em Vigo.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA

57' Ganhando uma grande oportunidade como titular, André Gomes segue apagado no duelo em Balaídos.

55' Um verdadeiro ataque contra defesa nesta segunda etapa. Barcelona em busca do primeiro gol.

54' Mesmo estando no início do segundo tempo a torcida do Celta grita "olé" quando a bola está nos pés de seus jogadores.

50' Arda Turan se choca com a defesa do Celta e pede pênalti. O árbitro manda o jogo seguir.

48' Falta perigosa no ataque catalão. Desta vez Luis Suárez vai para a bola.

45' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA, Sai Rafinha para a entrada de Iniesta.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Terceiro e último gol da etapa inicial, anotado por Mathieu, contra.

Segundo tento da tarde anotado por Iago Aspas, principal destaque desses 45 minutos iniciais.

Confira o primeiro gol da partida, marcado por Sisto no Balaídos.

Poderia ter sido maior a goleada nesta etapa inicial. Após um bom início do Barça, o Celta tomou conta do jogo e não deixou o adversário respirar, marcando 3 tentos em Vigo. Algo aparentemente impensável nas prévias da partida, a possibilidade do 4 a 1 da temporada passada ser superado é grande.

44' CARTÃO AMARELO PARA O BARCELONA, Fazendo uma partida péssima em Balaídos, Sergio Busquets recebe o primeiro cartão do jogo.

39' TÁ COMPLICADO, André Gomes dá belo passe para Luis Suárez, que tira Sergio da jogada mas bate mal de perna esquerda.

35' Aspas arrisca de fora da área mas desta vez Ter Stegen faz a defesa.

33' Virou passeio em Vigo. Após cruzamento Mathieu manda pra dentro de sua própria meta, antes que a bola chegasse em Aspas. É o terceiro gol do Celta em pouco mais de 30 minutos.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA DE VIGO DE NOVO!

30' Uma aula de contra-ataque no Balaídos. Melhor jogador da partida, Iago Aspas, avança e bate firme de perna esquerda para ampliar.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA

26' Arda Turan sofre falta na ponta esquerda. Boa oportunidade para o Barcelona alçar a bola na área.

23' QUE PRESSÃO É ESSA? No embalo da torcida o Celta segue pressionando, Aspas avança e bate firme de perna esquerda para uma boa defesa de Ter Stegen.

21' UMA PINTURA DO CELTA. Busquets falha, Radoja na pressão rouba a bola e toca em Iago Aspas, que dá um passe fantástico para Sisto só tocar na saída de Ter Stegen. Resultado merecido até o momento.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CELTA DE VIGO

18' Após troca de passes Aspas invade a área, mas Mathieu afasta o perigo.

16' Como aconteceu desde os primeiros segundos de jogo, Mallo interrompe avanço de Neymar com falta. Luis Enrique pede cartão para o capitão adversário.

15' Suárez cruza na área e Sergio dá um soco na bola, na sobra Sergio Roberto enche o pé, mas longe da meta celeste.

14' Avançando sua linha de marcação no campo ofensivo, o Celta segue forçando o erro na troca de passes do Barça.

13' Após cobrança de escanteio Hernández tenta o toque de cabeça, mas sem direção.

11' FALTOU FORÇA, Arda Turan e Suárez fazem linda tabela pela esquerda, a bola sobra para Luisito que livre de marcação bate fraco na bola para a defesa de Sergio.

10' Suárez faz boa jogada pela direita, encontra Neymar que tenta devolver para o uruguaio, mas a zaga afasta na boa chegada catalã.

9' Hugo Mallo avança bem pela direita mas cruza mal. Primeira chegada dos donos da casa ao ataque.

6' Falta dura de Cabral em cima de Suárez.

5' Mathieu busca a finalização de longe mas isola.

4' Barcelona vai dominando as ações do jogo neste início.

1' Neymar bate mal na bola e carimba a barreira adversária.

0' LANCE POLÊMICO, com menos de 10 segundos de partida Neymar avança em direção á área do Celta. Disputado espaço com Mallo, o árbitro assinala falta perigosa na entrada da área. Ambos reclamaram de terem sido puxados.

0' COMEÇA O JOGO NO BALAÍDOS

Vai começar o jogo em Vigo. Jogadores das equipes já estão em campo ao som do hino do Celta.

Após um melancólico empate em casa diante do Eibar, o Real Madrid pode perder a liderança da Liga. Basta o Barcelona derrotar o Celta em Vigo, tarefa nada fácil, ainda mais se levarmos em conta o último embate entre as equipes.

Equipes já realizam o aquecimento no gramado do Balaídos.

No banco de reservas catalão estarão a disposição: Cillessen, Rakitic, Denis Suárez, Iniesta, Mascherano, Paco Alcácer, Digne.

Com algumas mudanças em relação a equipe que treinou nos últimos dias na Catalunha, Luis Enrique levará a campo: Ter Stegen; Sergio Roberto, Piqué, Mathieu, Alba; Busquets, André Gomes, Rafinha; Arda Turan, Suárez, Neymar.

Celta escalado para o confronto de logo mais em Balaídos (Foto: Twitter/ Celta de Vigo)

Acompanhe agora a transmissão de Celta de Vigo e Barcelona, pela sétima rodada da La Liga

Celta de Vigo x Barcelona,

"Eles tiveram baixas em relação ao último encontro, como Nolito e Orellana, que está machucado. Mas se reforçaram bem no mercado e mantiveram a base. A gestão do clube é incrível. É sempre bom ver o Celta jogar. Seus atletas sabem lidar com a posse de bola e se livram rápido dela, ao mesmo tempo, sem a bola, eles pressionam também com suas linhas de marcação. Será um grande atrativo enfrentar essas virtudes do adversário", declarou Luis Enrique.

Dificultades del Celta. "El jugador ya está predispuesto a que no tendrá mucho tiempo para pensar qué hacer con el balón, que tendrá que presionar rápido tras pérdida y perfilarse bien. Es un reto atractivo superar estas vicisitudes".

"Nós vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo, isto é um desafio tão grande que não se mede. O ideal seria nossos jogadores entrarem motivados e no ritmo da partida logo no início. Eles juntamente com todo o estádio devem acreditar até o final, para que possamos sair com a vitória", declarou Eduardo Berizzo, comandante do Celta.

Demonstrando um certo equilíbrio nos confrontos recentes, nas últimas cinco partidas entre Celta e Barcelona os catalães venceram três, e os celestes duas. O último duelo em Balaídos não trás boas lembranças aos visitantes. Com atuação de gala de Nolito (atualmente no Manchester City), o Celta despachou seu adversário com uma goleada de 4 a 1.

Contrastando as expectativas de praticamente todos os espanhóis e fãs do futebol catalão em todo o Mundo, o Barcelona não demorou a tropeçar nesta temporada, algo que costuma ser decisivo para decidir quem levantará a taça ao fim da temporada. Mesmo estando com quatro vitórias no torneio, os comandados de Luis Enrique perderam em casa para o modesto Alavés, em uma partida histórica, e apenas empataram, também no Camp Nou, frente ao Atlético de Madrid em um duelo direto pelas primeiras posições. Atualmente, os catalães ocupam a terceira colocação. Na segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, o Barça manteve os 100% de aproveitamento ao derrotar na quarta-feira (28) o Borussia Mönchengladbach, na Alemanha.

Após um início desastroso de três derrotas e um empate, os Celestes do Celta parecem ter esboçado uma reação nas últimas rodadas. Foram duas vitórias consecutivas diante de Sporting Gijón e Espanyol, colocando a equipe na 14ª colocação com 7 pontos ganhos apenas. Pela Uefa Europa League, venceu sua primeira partida na competição. Atuando em casa, os Celestes derrotaram os gregos do Panathinaikos por 2 a 0 na última quinta-feira (29).

Podendo assumir pela primeira vez a liderança nesta temporada da Liga, o Barcelona busca encontrar o substituto perfeito de Lionel Messi, que segue em recuperação após sofrer uma lesão que o afastará dos gramados por três semanas. Desta vez, o brasileiro Rafinha será o dono da ponta direita do ataque de Luis Enrique.

Dono de uma grande campanha no início da última temporada, assumindo as primeiras colocações da competição, o Celta de Vigo vive um momento completamente oposto à sua campanha anterior. A dois pontos da zona de rebaixamento, o clube busca aproveitar o bom retrospecto atuando em Balaídos, visando sua recuperação na Liga.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Celta de Vigo e Barcelona pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!