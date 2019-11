Resultado Peru x Argentina pelas Eliminatórias 2018 (2-2)

Obrigada a todos que acompanharam o live aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

A Argentina termina a rodada em quinto lugar com 16 pontos, empatado em Equador e Colômbia. Já o Peru sobe uma colocação e fica em oitavo, com oito pontos

Na próxima rodada, a primeira do returno, o Peru enfrenta o Chile fora de casa. Já a Argentina volta para casa e encara o Paraguai.

45+3' FIM DE JOGO!

A Agentina saiu na frente duas vezes, mas o Peru buscou o empate e conseguiu levar um ponto

45+1' Equipes seguem buscando o gol nesse fim de jogo, mas as defesas trabalham bem. Já estamos nos acréscimos

40' Torcida peruana se anima no Estádio Nacional e acredita na virada. Peru vai para cima da Argentina!

39' SUBSTITUIÇÃO NO PERU: entra Lobatón e saiu Cueva

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! CUEVA DE PÊNALTI EMPATA TUDO EM LIMA!

37' PÊNALTI PARA O PERU! Guerrero recebeu ótimo passe na área e foi derrubado por Funes Mori, que levou cartão amarelo

Peru vivia ótimo momento na partida, mas Bauza acertou na substituição e conseguiu deixar Higuaín livre para marcar

32' Zabaleta infiltrou deu ótimo passe para o atacante, que aproveitou a saída do goleiro e mandou para o fundo da rede

32' GOOOOOL DA ARGENTINA! HIGUAÍN DESEMPATA PARA OS HERMANOS!

28' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA: Saiu Agüero e entrou Banega

27' UUUUH! Da Silva bate muito forte na entrada da área e Romero espalma para longe

26' CARTÃO AMARELO PARA A ARGENTINA: Higuaín chega forte na dividida e levou cartão

24' CARTÃO AMARELO PARA A ARGENTINA: Zabaleta faz falta drura na entrada da área e ele levou cartão. Tem falta boa para o Peru!

23' QUASE RUIDÍAZ! Em mais um vacilo grande da Argentina, o atacante recebeu e bateu cruzado, mas foi para fora

20' Peru consegue ser mais perigoso neste segundo tempo e aposta principalmente em Guerrero, que está dando trabalho para a defesa argentina

18' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA: Saiu Dybala e entrou Ángel Correa

14' SUBSTITUIÇÃO NO PERU: entrou Ruidíaz e saiu Flores

12' Lançamento espetacular para Guerrero, que dominou no peito, tirou o zagueiro e mandou direto para o fundo da rede. 1-1

12' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! PAOLO GUERRERO EMPATA A PARTIDA EM LIMA!

Jogo com muitas faltas até aqui. Peru segue correndo atrás do resultado, mas sem acertar as finalizações

11' QUASE! O Peru conseguiu boa troca de passes e Flores apareceu sozinho na lateral, mas a defesa argentina cortou o cruzamento no momento certo

5' ASSIM NÃO, FLORES! Peru fez jogada pela lateral e a bola sobrou sozinha na área para Flores, mas ele demorou e a defesa argentina tirou

3' UUUH! Peru conseguiu roubar a bola no campo de ataque e tentou finalização de fora da área, mas o chute foi para fora

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

Substituição no Peru: saiu Benavente e entrou Da Silva

Equipes voltaram para o gramado

FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

Peru 0-1 Argentina

46' Falta boa na área para o Peru, a cobrança foi desviada e o Peru tentou jogar na área, mas Romero tirou

44' Peru segue sem conseguir bons lances no ataque. Primeiro tempo vai chegando ao fim

40' Em mais uma falta perto da área peruana, Di Maria cobra na área e Ramos desvia para escanteio

38' QUASE GUERRERO! Cruzamento na área, desvio de cabeça e por pouco Guerrero não chega na bola. Rojo tirou e mandou pela linha de fundo

37' Argentina teve bom contra-ataque pela lateral, mas a jogada demorou demais e a defesa peruana mandou para escanteio. Na cobrança, o desvio de cabeça foi na mão do goleiro

Peru tenta bastante encontrar espaços, mas é a Argentina que manda nas ações do jogo até aqui.

33' QUASE O SEGUNDO! Di Maria teve chance de falta e, tirando totalmente a barreira, exigiu boa defesa do goleiro peruano

31' UUUUH! Boa batida de Cueva, passando muito perto do gol de Romero

30' QUE ISSO, OTAMENDI? Zagueirão chegou forte na perna de Benavente e fez falta na entrada da área. Cartão amarelo para ele e lance perigoso para o Peru

27' Peru vai tocando a bola no campo de ataque e tenta chegar próximo ao gol, mas não consegue

26' PAROU! Flores recebeu na esquerda em bom passe de Guerrero, mas estava impedido

23' UUUH! Cueva recebeu e deu ótimo passe, Guerrero fez o corta-luz e deixou para Benavente, que chutou para fora

22' Chega perto o Peru! Equipe investe nas jogadas pelas laterais, porém, falta melhorar a conclusão

20' IMPEDIDO! Argentina trabalhou a bola e Higuaín recebeu passe sozinho, mas estava impedido.

18' Peru tenta se recuperar do gol logo. Na primeira chance, Guerrero recebeu boa bola e chutou forte, mas Romero defendeu

Antes do gol, cartão amarelo para Yotún por reclamação

15' GOOOOOOL DA ARGENTINA! Após cobrança de escanteio na área, Agüero tentou, a defesa tirou e sobrou para Funes Mori, que não desperdiçou e abriu o placar

12' Di Maria recebeu pela direita, mas não concluiu bem

10' QUASE AGÜERO! Cobrança de falta perto da área e o atacante mandou no cantinho, obrigando desvio do goleiro peruano. Na cobrança, a finalização foi para fora.

9' UUUUUH! Em cobrança de escanteio, Tapia recebeu e quase marcou na falha de Rojo

7' Argentina tenta subir pelas laterais, mas os peruanos fazem a proteção e a bola saiu pela linha de fundo

4' Peru começa tentando encontrar espaços e Argentina marca bem

1' Trauco arriscou logo no início de fora da área, mas a bola passou longe do gol de Romero

Bola rolando no Peru!

Escalação oficial da Argentina (Foto: @Argentina)





Escalação oficial do Peru (Foto: @SeleccionPeru?)





Graças a vitória parcial do Brasil por 4 a 0, a Argentina precisaria vencer por 8 a 0 para conquistar a primeira colocação das Eliminatórias

ESCALAÇÃO DO PERU: Gallese; Corzo, Ramos, Rodriguez, Trauco; Tapia, Yotún; Benavente, Flores, Cueva; Guerrero

ESCALAÇÃO DA ARGENTINA: Romero; Otamendi, Funes Mori, Rojo, Kranevitter, Mascherano, Dybala, Aguero, Di Maria, Higuain

No último confronto entre as equipes, nas Eliminatórias para a Copa de 2014, a Argentina venceu por 3 a 1 no Monumental de Nuñez. Lavezzi marcou duas vezes e Palacios fez o terceiro. Pizarro marcou para o Peru.

Boa noite, torcedor! Acompanhe o jogo entre Peru x Argentina agora em tempo real

Provável escalação do Peru: Gallese, Ramos, Rodríguez, Corzo e Yotún; Trauco, Flores e Tapia; Cueva, Benavente e Guerrero.

Provável escalação da Argentina: Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Rojo; Kranevitter, Mascherano e Di María; Dybala, Agüero e Higuaín.

Ricardo Gareca comentou sobre o duelo: "Vamos jogar no limite. Estamos disputando uma final em casa. Será um duelo intenso. Vislumbro uma partida equilibrada, dentro do panorama emotivo, apesar de não saber se bem jogada".

Bauza pediu cuidado com Paolo Guerrero: "O jogador que mais desequilibra é Guerrero, pelo histórico dele e por tudo que representa. Paolo é um líder e essa liderança se manifesta em campo a cada partida. É um jogador que resolve muito bem dentro da área, é um perigo constante para a defesa".

O jogo é válido pela nona rodada das Eliminatórias. Não se esqueça, a partida começa às 23h15 e fecha esta rodada.

O Peru tem Guerrero em momento de recuperação, já que o peruano tenta retomar a boa fase

Os hermanos não contam com Messi, que estava com dores no púbis e não foi convocado. Bauza utilizará Higuaín como referência

Já a Argentina está na terceira colocação, com 15 pontos, e pode chegar a liderança se Brasil e Uruguai tropeçarem

O Peru está na penúltima colocação da tabela, na frente apenas da Venezuela, e soma sete pontos.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre a partida entre Peru e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018! Bola rola às 23h15 no Estádio Nacional, em Lima