Enner Valencia escapa da polícia e sai do jogo do Equador de ambulância

Após quase ser preso no treino do Equador de quarta-feira, o jogador Enner Valencia saiu de ambulância do Estádio Olímpico Atahualpa e escapou da polícia, que foi até o local. Aparentemente, Valencia não havia sofrido lesões na vitória sobre o Chile por 3 a 0 nesta quinta (6), mas foi levado mesmo assim.

Um dos destaques da vitória do Equador diante do Chile por 3 a 0 acabou saindo de maca do campo, deixando o estádio de ambulância pouco depois. Trata-se de Enner Valencia, que mesmo sem lesões foi atendido pelos médicos, ao que tudo indica, por cansaço. Ele foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo quando caiu no gramado, dando lugar a Walter Ayoví.

Entretanto, o jogador vive um problema com a justiça e acabou escapando de mais um encontro com a polícia. Segundo o jornal "El Universo", do Equador, as autoridades equatorianas tentaram, novamente, prender Enner Valencia após o confronto e o procuraram no Estádio Olímpico Atahualpa, mas a delegação da seleção levou todos os atletas para os vertiários e impediu que o atacante fosse preso.

Foi visto, inclusive, que policiais foram atrás do jogador quando ele era encaminhado para a ambulância, como mostra um vídeo gravado por um torcedor:

Nesta quarta-feira, em treinamento no estádio do jogo, Enner Valencia foi abordado pelo advogado Paúl Marín e por policiais, que estavam lá para levá-lo para passar a noite na prisão, mas o jogador não saiu do ônibus e deixou Gonzalo Vargas, seu representante, resolver. Ele é indiciado por não pagar quatro meses de pensão alimentícia para uma de suas filhas, devendo US$ 17.134,15 (cerca de R$ 54 mil). A ordem da vara de família local é que Valencia fique detido por um mês.

Na próxima rodada, que já será a primeira do segundo turno, o Equador viaja até La Paz e vai encarar a Bolívia, na terça-feira (11), às 17h. Com 16 pontos, a seleção equatoriana está entre os quatro primeiros colocados e se garante na zona que dá vaga direta para a Copa de 2018.