Resultado Chile 2x1 Peru nas Eliminatórias Sul-Americanas Copa do Mundo 2018

Com o resultado, o Chile segue em 7º, com 15 pontos, mas fica somente a 2 pontos do 5º colocado. Já o Peru permanecerá em 8º, com 8 pontos, e se vê em situação delicada.

FIM DE PAPO EM SANTIAGO! Chile 2 x 1 Peru!

46' Última mudança no Chile: Sai: Vargas/ Entra: Gutiérrez

43' Alteração no Chile: Sai: Arturo Vidal / Entra: Pulgar

39' Arturo Vidal recebeu na meia-lua e bateu no canto esquerdo de Gallese para marcar seu segundo gol no jogo. Chile 2 a 1.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! NOVAMENTE VIDAL!

32' Alteração no Peru: Sai: Renato Tapia / Entra: Luiz da Silva

30' Flores recebeu no meio de três jogadores, cortou para o meio e bateu de bico para empatar a partida em Santiago. 1 a 1.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! É DE EDISON FLORES!

26' Peru diminuiu o ritmo e a seleção chilena busca retomar o controle da partida.

23' Mudança no Chile: Sai: Nicolás Castillo / Entra: Edson Puch

20' INACREDITÁVEL!!!! Guerrero se livrou da marcação e deu um passe açucarado para Cueva, mas o meia perdeu de frente para Bravo.

15' UHHHHHHHHH! Cueva cobrou falta na cabeça de Corzo que cabeceou com muito perigo. A bola tirou tinta da trave de Bravo.

13' Peru tenta atacar, mas para em suas próprias deficiências técnicas.

6' Guerrero acertou uma cotovelada em Aránguiz na disputa de bola pelo alto. O meia ficou caído no gramado.

6' Chile recomeça em cima e busca ampliar o placar.

3' Em andamento: Venezuela 0 x 1 (Gabriel Jesus) Brasil

0' Alteração no Peru: Sai: Irven Ávila / Entra: Raul Ruidiaz

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes retornaram ao gramado.

Foto: Vidal foi o autor do único gol da partida. (Foto: Reprodução/ CONMEBOL)

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! CHILE 1 x 0 PERU

45' UHHHHHH! Aránguiz cobrou falta na área, Vidal e Sanchez se esticaram mas a bola cruzou toda a área sem tocar em ninguém e saiu perto do gol.

39' GALLESE! Castillo cruzou na cabeça de Sanchez que cabeceou com estilo, mas Gallese fez grande defesa.

36' UHHHHH! Após cobrança de escanteio, Renato Tapia cabeceou por cima do gol.

32' Cartão amarelo para Carlos Lobatón, do Peru.

30' Cartão amarelo para Nicolás Castillo, do Chile.

29' INACREDITÁVEL!!! Beausejour foi até a linha de fundo e cruzou para Vidal que, livre e quase na linha do gol, chutou em cima de Gallese.

25' NA BRONCA! Guerrero leva segunda pancada seguida na partida e reclama demais com a arbitragem.

19' ISOLOU! Alexis cruzou, Vidal desviou e Vargas, livre, pegou mal na bola e mandou longe do gol.

16' Em andamento: Argentina 0 x 1 (Derlis González) Paraguai

12' Com o resultado, o Chile vai ficando a apenas dois pontos do 5º colocado.

9' Maurício Isla cortou o zagueiro e cruzou na cabeça de Vidal que cabeceou no ângulo para abrir o placar. Chile 1 a 0.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! É DE ARTURO VIDAL!

6' UHHHHHHHHHH! Cruzamento de Alexis na esquerda, Vargas subiu bonito e tocou para linda defesa de Gallese.

5' Chile ainda não finalizou e o Peru ainda não passou da metade do campo. Jogo morno nesse início.

1' Como esperado, Chile começa com a bola no ataque e tenta furar o, já armado, bloqueio peruano.

BOLA ROLANDO EM SANTIAGO! COMEÇA CHILE x PERU!

Hino Nacional do Chile sendo executado.

Hino Nacional do Peru sendo executado.

Equipes em campo.

Foto: Guerrero e Lobatón aquecem no gramado do Estádio Nacional (Reprodução/ Seleção Peruana)

CHILE ESCALADO!

PERU ESCALADO!

Dois jogos já acabaram: Colômbia 2 x 2 Uruguai / Bolívia 2 x 2 Equador

Provável Peru x Chile: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Carlos Lobatón, Renato Tapia; Edison Flores, Beto Da Silva, Christian Cueva; Paolo Guerrero.

Provável Chile x Peru: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Enzo Roco, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo.

Na força do 9! Maior artilheiro da história da seleção, Paolo Guerrero é a grande estrela da companhia e segundo o jornal inglês "The Guardian", o atacante "se não fosse peruano, poderia estar no Barcelona"

Preocupação! Ontem, Arturo Vidal sentiu febre e virou dúvida. Com urgência, Pizzi chamou Lorenzo Reyes, da Universidad de Chile, para caso o craque não possa jogar.

Sobrevida! Já o Peru, após o empate com a Argentina em Lima, busca a vitória para renascer nas Eliminatórias. Com 8 pontos, os peruanos tem apenas 3% de chances de ir à Copa de 18, mas não desistiram, e contam com Cueva e Guerrero para vencer logo mais.

Olha o drama! Atual bicampeão da América, a seleção chilena está correndo risco de ficar fora da Copa de 2018. Mesmo se vencer hoje, 'Los Rojos' não entrarão nem na vaga que leva à repescagem. Segundo o matemático Tristão Garcia, as chances chilenas de ir à Copa são de 25%.

O Chile, 7º colocado com 11 pontos, enfrenta o Peru, 8º colocado com 8 pontos, no Estádio Nacional em Santiago no Chile.

