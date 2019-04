Após longa novela, Neymar renova com o Barcelona até 2021

Neymar não trocou de cidade, nem de telefone, e escolheu ser feliz no Barcelona. O atacante brasileiro acertou, nesta segunda-feira (17), a sua renovação de contrato com o clube catalão. Agora o vínculo do jogador irá até 2021, com vencimentos e multa ainda não revelados.

Curiosamente a renovação saiu no mesmo dia que seu companheiro de clube, Ivan Rakitic, deu entrevista ao jornal The Times, rasgando elogios ao brasileiro e pedindo a extensão de seu contrato com o clube espanhol.

''Se falarmos hoje em dia do melhor, é Messi. Mas Neymar está no caminho de ser o melhor também. Deveriam renovar com ele e colocar a cláusula de rescisão mais alta possível, já que será o novo Messi e é realmente especial'', contou o croata.

Neymar, que chegou ao clube catalão em 2013, já acumula 149 partidas com a camisa do clube, marcando 90 gols e dando 46 assistências. Na atual temporada são oito jogos e cinco gols marcados.

Com a camisa do Barcelona, o brasileiro já acumula oito títulos, sendo um deles a Champions League 2014/2015, onde ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, foi peça fundamental na conquista, marcando um gol na final contra a Juventus.

O brasileiro de 24 anos junto com o Barcelona voltaram esse mês a ser alvos da Promotoria Espanhola. Tudo gira por suposta fraude no preço do atleta, onde o grupo DIS, gerente de 40% dos direitos do atleta, reclama de ser lesado. O clube catalão anunciou que a transferência do atacante brasileiro, realizada em maio de 2013, custou 57,1 milhões de euros, mas, depois de uma investigação da justiça espanhola, ficou esclarecido que a operação custou, pelo menos, 83,3 milhõs de euros.

Além de Neymar, o DIS acusou mais nove pessoas de estarem envolvidas no processo, entre as quais o pai e a mãe do atleta, o atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o seu antecessor, Sandro Rosell.