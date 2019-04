Inter joga mal, mas vence Southampton e embola Grupo K da Europa League

Foi sofrido, mas finalmente a Internazionale pontuou na Uefa Europa League. Em um jogo simplesmente dominado pelo Southampton, os italianos conseguiram marcar com Antonio Candreva e venceram os Saints por 1 a 0 pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Com este resultado, tudo fica embolado no Grupo K. A Inter chega a três pontos, mas segue na lanterna do grupo. O Southampton mantém seus quatro pontos e está na vice-liderança. Com a vitória do Sparta Praga sobre o Hapoel Beer Sheva fora de casa, os tchecos assumem a liderança do grupo com seis pontos, enquanto os israelenses estão na terceira colocação com quatro pontos.

As duas equipes voltam a se enfrentar pela quarta rodada do torneio no dia 3 de novembro, desta vez no St. Mary's, na Inglaterra. Pelo Campeonato Italiano, a Inter encara no domingo (23), às 11h (horário de Brasília), a Atalanta, fora de casa. Também no domingo, às 10h30 (horário de Brasília), o Southampton tem um jogo para lá de difícil, quando vai até o Etihad encarar o Manchester City.

Southampton domina do início ao fim, mas não marca

O começo de jogo foi bastante morno e de muito estudo no San Siro, com os donos da casa tendo muita dificuldade de furar o ótimo bloqueio formado pelos comandados de Claude Puel. Por outro lado, o Southampton era inteligente e fazia um bom jogo, se defendendo bem e chegando até com perigo, principalmente pelas laterais.

Mas na medida que a partida ia se desenvolvendo, os lances de perigo iam aparecendo e principalmente do lado dos visitantes. A primeira boa chance da partida saiu aos 22', quando Martina ficou com a bola na direita, passou para a entrada da área, Ward-Prowse chegou emendando de primeira e a bola passou muito perto do travessão de Handanovic.

Os Saints seguiam bem melhor na partida, chegando várias vezes pela direita e em contra-ataques rápidos, tanto que quase marcou mais uma vez, quando Martina, mais uma vez, cruzou da direita, a defesa da Inter desviou para trás e Jay Rodriguez quase completou na segunda trave, mas chegou tarde e não conseguiu marcar.

A Internazionale, que fazia um jogo muito fraco, sem conseguir se impor na partida, já que era os donos da casa, chegarem à frente apenas no final do primeiro tempo, quando o italo-brasileiro Eder recebeu a bola no meio, avançou, soltou a bomba e a bola passou raspando a trave de Fraser Forster, no último lance de perigo da primeira etapa: 0 a 0.

Candreva marca, Handanovic salva e Inter vence

O segundo tempo começou de maneira diferente no San Siro, com a Inter conseguindo equilibrar mais a ações, defendendo de maneira mais compacta e até trocando melhor os passes, enquanto o Southampton seguia fazendo um bom jogo, bem sólido na defesa e ataque, além de seguir chegando bem à frente, principalmente, mais uma vez, pelas laterais.

Porém, na primeira ótima chance da segunda etapa, saiu o gol, quando Santon recebeu na esquerda, foi para cima de Martina, cruzou rasteiro, a bola passou por Icardi, mas não por Candreva, que soube sair bem da marcação de Van Dijk, pegou de primeira e a bola foi no ângulo de Fraser Forster, que nada pôde fazer: 1 a 0 Internazionale.

Após a expulsão de Brozovic, que tomou dois amarelos, o Southampton dominou o jogo, indo para o tudo ou nada no final da partida, mas existia um senhore chamado Samir Handanovic. Na primeira ótima chance, Ward-Prowse cobrou muito bem falta da direita e Van Dijk concluiu totalmente livre, de primeira, mas o arqueiro esloveno fez grande defesa.

Depois foi a vez da Inter se safar em dois lances seguidos. Após cobrança de escanteio de Ward-Prowse, Van Dijk, mais uma vez, subiu muito bem e Nagatomo salvou em cima da linha. No lance seguinte, em mais um escanteio, a bola sobrou para Charlie Austin, que chutou quase que na área e Handanovic fez uma defesa espetacular, garantindo os primeiros pontos da Inter na Europa League.