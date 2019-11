Com direito a pintura de Nacho, Real Madrid atropela Cultural Leonesa na Copa do Rei

Foi sem dó e piedade. Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid visitou e amassou o modesto Cultura Leonesa pelo jogo de ida da fase de 16 avos da Copa do Rei 2016/17. Com um show da dupla Morata e Asensio, que marcaram duas vezes cada, além de um contra do zagueiro Zuiverloon, um golaço de Nacho e outro do jovem Mariano, os merengues não tomaram conhecimento da equipe de Leon e venceram por 6 a 1. Benja marcou o de honra dos donos da casa.

O jogo de volta entre as duas equipes acontecerá no dia 30 de novembro, no Santiago Bernabéu, com o clube merengue praticamente já classificado após este massacre. O Real Madrid retorna à campo no próximo sábado (29), às 12h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, quando visita o atual campeão da La Liga 1|2|3, o Deportivo Alavés.

Sem problemas, Real Madrid abre dois de vantagem

Muito melhor tecnicamente e com jogadores que queriam mostrar trabalho, o Real Madrid foi com tudo para cima do Cultural Leonesa desde o início, imprimindo muita velocidade. Tanto que na primeira boa chance, os merengues marcaram, quando Toni Kroos cobrou falta da direita e o zagueiro Gianni Zuiverloon cabeceou contra o próprio patrimônio: 1 a 0 Real Madrid.

Com uma formação bastante ofensiva, o Real Madrid dava espaço para o modesto time de Castilla, que ia se soltando na medida que o jogo se desenvolvia, tanto que quase marcou, quando, após bela troca de passes, Julen Colinas passou de calcanhar para Àlex Gallar, que finalizou na saída de Kiko Casilla, mas o arqueiro merengue interviu bem e evitou o empate.

Após tomar o gol, os donos da casa conseguiram equilibrar as ações e até conseguiam pressionar mais que os visitantes. Porém, na primeira chance de perigo que teve após o primeiro gol, os merengues marcaram mais uma vez, quando Lucas Vázquez desceu pela direita, levantou a cabeça e passou para Asensio, que dominou dentro da área e finalizou rasteiro, por debaixo das pernas do defensor: 2 a 0 Real Madrid.

O jogo seguia do mesmo jeito, com o Cultural tentando não tomar mais gols e o Real Madrid cadenciando um pouco mais a bola, já que o resultado já estava controlável. Quase que Morata deixou o dele, quando tabelou muito bem com Lucas Vázquez, saiu cara a cara com Palatsí, tentou por debaixo das pernas, mas o goleiro do Cultural foi bem, em lance que fechou a primeira etapa.

Show merengue com direito a golaço de Nacho

Lembram quando Morata havia perdido um gol cara a cara com Palatsí? Pois é, na segunda chance que teve, o centroavante merengue não perdoou. Com apenas um minuto de jogo na segunda etapa, Isco roubou bola no meio, passou para James Rodríguez, que mandou para o camisa 21 blanco. Dessa vez Morata foi eficiente e finalizou de canhota, por debaixo das pernas de Palatsí: 3 a 0 Real Madrid.

Só que o show ainda iria render bastante em Leon. Aos 8', Isco fez ótima jogada no meio, sofreu falta, mas a bola ficou com Asensio, que finalizou de canhota, com força, sem chances para Palatsí: 4 a 0 Real Madrid. Apenas dois minutos após o quarto, saiu o quinto, quando o Real Madrid pressionou a saída de bola do Leonesa, James roubou e cruzou de trivela para Morata, que pegou de primeira e guardou seu segundo no jogo: 5 a 0 Real Madrid.

Mas o grande lance da partida ainda estava por vir e de uma maneira simplesmente fantástica. Aos 23', Toni Kroos bateu escanteio rápido para James Rodriguez, que dominou, levantou a cabeça, viu a passagem de Nacho e cruzou. O zagueiro merengue emendou um voleio espetacular da entrada da área e fez um golaço, marcando o sexto gol merengue: 6 a 0 Real Madrid. Confira abaixo a pintura de Nacho Fernandez.

Porém, após tanto persistir em busca do seu golzinho, o Cultural Leonesa chegou lá. Aos 39', Ángel Bastos recebeu na direita, passou por Coentrão, cruzou, a bola passou por toda a área e chegou até Garrido. O defensor passou de primeira para Benja, que finalizou com força, marcando o gol de honra dos donos da casa: 6 a 1 Real Madrid.

Mas ainda dava tempo para mais e o Real Madrid sabia. Tanto que, literalmente, no último lance do jogo saiu o sétimo, quando Lucas Vázquez apareceu na direita e cruzou com perfeição na cabeça do jovem Mariano, que deixou o dele e finalizou o massacre merengue em Leon: 7 a 1 Real Madrid.