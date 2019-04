Em jogo paralisado por conta de temporal, Fiorentina não passa do empate com lanterna Crotone

A empolgação da torcida viola após uma grande vitória por 5 a 3 na rodada passada, sofreu um golpe nesta quarta-feira (26). Diante do lanterna Crotone, que só havia um ponto conquistado em nove jogos na Serie A, a Fiorentina não passou de um empate por 1 a 1, conquistado já nos minutos finais. Em partida que ficou paralisada por mais de 40 minutos por conta de fortes chuvas, Falcinelli abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo e Astori empatou já aos 85.

Ainda com um jogo a menos, a Fiorentina ocupa a 11ª posição do Italiano, com 13 pontos em nove jogos. O Crotone permanece em último, agora com dois pontos, cinco atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No próximo sábado (29), a Fiorentina faz o derby dell'Apenino contra o Bologna, fora de casa, às 14h. Já o Crotone volta ao Enzo Scida para enfrentar o Chievo, no domingo (30), às 12h. Jogos no horário de Brasília.

Chuva interrompe partida e Crotone leva a melhor no retorno

O começo da Fiorentina foi dominante no Artemio Franchi. Apesar das fortes chuvas que encharcaram o gramado, que tinha algumas poças, a Viola teve o domínio inicial do jogo. A primeira chance veio aos 10. Após jogada de Tello, Ilicic ajeitou e Vecino bateu de fora da área, mas Cordaz fez a defesa com a mão esquerdo. Dois minutos depois, o próprio Tello arriscou de pé esquerdo, mas o goleiro do Crotone pegou em dois tempos.

A medida que a chuva forte foi permanecendo, o gramado passou a ficar com poucas condições de jogo e o árbitro Claudio Gavilucci decidiu interromper a partida. Após 46 minutos paralisado, o jogo voltou por conta da diminuição da chuva e pelo trabalho feito pela equipe de manutenção do gramado.

Com o relvado em boas condições, a Fiorentina continuou mantendo a posse de bola, mas o Crotone conseguiu articular duas jogadas em sequência. Na primeira, aos 22, Stoian avançou pela esquerda, invadiu a área e ajeitou para trás. Trotta chegou batendo, mas Tatarusanu segurou firme.

Já na segunda, aos 24, após cruzamento de Rosi, Tatarusanu parecia ter feito uma defesa segura, mas a bola escapou do controle do romeno e Falcinelli foi esperto para antecipar Gonzalo, e tocar de bico para o fundo das redes. A partir daí, a Viola aumentou ainda mais sua posse de bola - terminou com 75% -, mas com muita dificuldade para passar do bloqueio defensivo rossoblù e sem criar grandes oportunidades, apesar de suas 11 finalizações, contra duas dos visitantes.

Tatarusanu larga a 'carne' e Falcinelli choca Florença: Crotone saiu na frente (Foto: Getty Images)

Aos 43, Ilicic bateu escanteio aberto e Astori cabeceou livre, mas a zaga afastou a bola da direção do gol. Já nos acréscimos, Ilicic, na quina da área, deixou Barberis para trás, ajeitou para o pé esquerdo e bateu colocado, mas Cordaz segurou firme. No fim, a Viola foi para o intervalo em uma situação preocupante, perdendo em casa para o lanterna da Serie A.

Fiorentina exerce pressão, mas só consegue empate

Para a volta do intervalo, Paulo Sousa trocou o ala Olivera pelo artilheiro Kalinic buscando maior ofensividade para os mandantes. No geral, o domínio do jogo foi total da Fiorentina: 76% de posse de bola, 26 a 4 em finalizações e 14 a 1 em escanteios, mas, apesar desses números, a Viola teve dificuldade para vencer a defesa rival e abusou dos cruzamentos para a área buscando os dois centro-avantes, que tiveram pouquíssimas chances no jogo.

A primeira chance do segundo tempo veio aos 16. Ilicic bateu falta no meio do gol, Cordaz largou para o meio da pequena área, mas Ferrari afastou. Três minutos depois, Vecino recebeu de Ilicic com espaço na entrada da área e arriscou, mandando à direita do gol.

Se a Fiorentina tinha pouco poder de criação para criar jogadas pelo meio, tentava no abafa e em chutes de fora da área buscar o resultado. Aos 27, Vecino cruzou fechado, Ferrari afastou mal e mandou contra o próprio gol, mas Cordaz salvou.

A próxima alteração de Sousa foi a entrada de Chiesa na vaga de Bernardeschi aos 33, em um momento em que a Viola teve várias chances. Enquanto do outro lado, Nicola trocou o autor do gol, Falcinelli, pelo zagueiro brasileiro Claiton aos 36. Aos 34, Ilicic cruzou da esquerda, Astori cabeceou com muito perigo, à esquerda do gol. Dois minutos depois, Tello recebeu grande passe de Ilicic dentro da área e bateu cruzado, mas Cordaz salvou outra vez.

De tanto pressionar, a Viola finalmente marcou. Aos 40, Tello cobrou escanteio para a área, Rohdén cortou mal e Astori apareceu embaixo da trave para mandar para as redes e empatar em Florença. Quatro minutos depois, quase a virada. Zárate, que acabara de entrar, ficou com rebote de uma bola dividida na entrada da área e emendou de pé esquerdo, mas novamente Cordaz salvou.

A pressão viola durou até os instantes finais. Aos 46, Ilicic cruzou da direita, Claiton cortou para a entrada da área e Badelj bateu firme, mas Cordaz segurou. Apesar de tentar até o último minuto, a Fiorentina não conseguiu a aguardada vitória e continua com campanha mediana na Serie A, frustrando os torcedores que apoiaram até o final embaixo de muita chuva na Toscana.