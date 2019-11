Resultado Manchester City x Barcelona pela Uefa Champions League 2016/17 (3-1)

Agradecemos sua presença. Desejamos uma ótima noite e um ótimo feriado. Até a próxima!

O City vira pra cima do Barça, se aproveita dos erros defensivos e se mantém na segunda posição no grupo.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' City se mantendo em segundo no grupo.

90' Mais três minutos.

89' CABALLERO! Messi cabeceia, mas o goleiro argentino sai firme pra defender.

88' Neymar escapa de três e sofre falta.

87' MUDA O CITY: De Bruyne sai e entra Nolito.

86' Suarez bate cruzado, a bola passa por toda a área e ninguém finaliza.

85' Reta final de jogo.

84' Barça tenta com Neymar e Messi, mas Caballero sai firme do gol.

83' A torcida cresce e canta alto em Manchester.

82' Messi tenta batida por fora, mas a barreira salva o City.

81' Dividida feia entre Otamendi e Suarez. Jogo parado.

80' Dividida entre Mascherano e Aguero, mas o juiz mandou seguir o jogo.

79' David Silva tentou chute cruzado, mas a bola na rede do lado de fora.

78' Time espanhol tenta por pressão, mas sente dificuldades.

77' A posse é maior do Barça, mas o placar é do City.

76' MUDA O BARÇA: Rafinha entra e sai André Gomes.

75' AMARELO, BUSQUETS. Por reclamação.

74' ACABOU! Contra-ataque do City. De Bruyne enfia pra Navas, que cruza na pequena área e Aguero tentou. A bola pega na mão e Gundogan pega a sobra pra matar o jogo.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUNDOGAN, DO CITY!

72' Bola passada para Neymar, mas Gundogan afastou de carrinho.

71' É um jogaço em Manchester. Nada definido.

70' City chegava pela direita, mas a defesa do Barça afastou bem de cabeça.

69' MUDA O CITY: Navas entra na vaga de Sterling.

68' André Gomes parece em outro mundo no meio do Barça.

67' O jogo não para, mas City perde muitos gols.

66' Barça errando muito, principalmente no meio defensivo.

65' PRA FOOOOOOOOOOORA! Contra-ataque do City com tapa colocado de De Bruyne. Ter Stegen apenas olhou....

64' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Uma jogada de cinema de Suarez, que deixou André Gomes livre pra marcar, mas o chute foi no travessão!

63' O jogo que faz Sergi Roberto...

62' QUAAASE! Outro lance bizarro de Sergi Roberto, que iniciou o contra-ataque do City, mas Aguero foi travado no carrinho no segundo pau. Escanteio.

61' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e entra Turan.

60' Bate-rebate na entrada da área do City, Suarez levou um monte de zagueiros, mas não conseguiu finalizar.

59' MUDA O CITY: Fernandinho por Fernando.

58' AMARELO, KOLAROV. Mão no rosto do Rakitic.

57' A partida que faz o trio de meio catalão é péssima.

56' O Barça não consegue jogar. Pressão ofensiva alta do City.

55' FOOORA! Falta cobrada da direita, Aguero sobe e manda de cabeça próximo do gol!

54' Messi faz fila pela direita, cruza, mas Digne chegou atrasado na bola.

53' City virou e segue pressionando. Barça mal na saída de jogo.

52' E segue a pressão do City!

51' VIROU! Pancada de direita no canto do goleiro, que deu um passo pro lado da barreira e viu a bola morrer no seu canto.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DE BRUYNE, DO CITY!

49' Mais um erro de Busquets e agora a falta é frontal ao gol catalão.

48' A atenção do Barça na saída de jogo é péssima.

47' FOOORA! Aguero manda de fora e assusta Ter Stegen.

46' IMPRESSIONANTE! Erro de Busquets, Aguero recebe e serve Sterling. ERA SÓ CHUTAR E ELE TROPEÇOU NA BOLA!

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam para a segunda etapa em Manchester.

A segunda etapa promete e muito! Alta qualidade de futebol.

Primeiro Messi terminou um contra-ataque que ele mesmo começou. Depois de muitos gols perdidos, o empate veio após saída errada de Sergi Roberto.

Jogaço! Estilos parecidos, mas com gols em momentos que o rival dominava.

45' Acabou!

44' O couro come em falta em David Silva. City parte pra cima.

43' É a vez do City crescer!

42' Reta final de primeiro tempo.

41' A torcida faz muito barulho!

40' PRA FOOOOORA! Falha novamente de Sergi Roberto, Fernandinho passou pra David Silva, que rolou pra Fernandinho bater e Aguero furou debaixo da meta!

39' Barça renasce o City!

38' QUE FAAAALHA... Sergi Roberto tocou um tijolo pro meio da área. No pé de Aguero, que abriu pra Sterling, que ajeitou pra Gundogan dar sem goleiro!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUNDOGAN, DO CITY!

36' Neymar pra André Gomes, que tenta cruar e explode na zaga. Escanteio.

35' É domínio total do Barça, mas não consegue ampliar o placar.

34' SAAALVA! Suarez recebe na direita, chuta cruzado e Stones salva o gol!

33' PRA FOOOORA! Primeiro Messi lançou, a zaga cortou e André Gomes sentou o pé. Otamendi salvou. Na volta, Messi deu de cabeça, Suarez escorou, mas sem direção!

32' PERDEU! Lindo lance de André Gomes. Ele cruzou, a zaga cortou mal e sobrou pra Neymar. O brasileiro deixou um no chão, mas a zaga travou na finalização.

31' City teve falta da direita, mas a bola saiu forte demais em linha de fundo.

30' Equipe inglesa forçando muitas jogadas longas pra Aguero.

29' City sentiu o gol. Não tem o mesmo ritmo do começo.

28' Não é bom jogo da dupla Rakitic e André Gomes.

27' AMARELO, NEYMAR. Matou contra-ataque.

26' CABALLERO!!! MEssi pra André Gomes que liga Neymar. O brasileiro poderia repetir o lance do primeiro gol, mas cortou pra canhota e chutou. Caballero deu um tapa e mandou em escanteio.

25' São quatro gols em pouco mais de 115 minutos de futebol. Messi é um ET.

24' Messi tentou enfiada para Suarez, mas Caballero estava esperto.

23' Barça marcando de contra-ataque. Quem diria...

22' O JOGO PROMETE E MUITO!

21' QUE CONTRA-ATAQUE! A falta era do City. A zaga catalã cortou e sobrou no pé de Messi. Ele ligou Neymar de primeira na canhota. O brasileiro avançou, trouxe na diagonal, rolou pra quem chega e era Messi. Domínio, cara-a-cara, um tapa nojento no canto direito, sem chances de defesa!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEL MESSI, DO BARCELONA!

19' AMARELO, RAKITIC. Perdeu a bola e entrou de carrinho em Gundogan.

18' Muita marcação-pressão. Os dois times pressionam.

17' Otamendi foi sair jogando e quase se complica inteiro. Juiz deu falta.

16' Sterling cruza e Ter Stegen segura firme.

15' Mascherano tenta inverter para Sergi Roberto, mas a bola sai forte demais.

14' Torcida cantando alto no Etihad.

13' City tenta se impor. Barça não consegue trocar passes ofensivos.

12' Juizão precisando apitar firme. jogo começa quente.

11' Jogo muito tático. Times parecidos.

10' AMARELO, STERLING. Contra-ataque, Aguero rolou pra entrada da área. Sterling recebeu, fintou Umtiti e caiu. Juizão encima deu simulação.

9' Entrada forte também de Fernandinho. Juiz ignorou cartão.

8' Os dois times com dificuldades em sair jogando.

7' Neymar faz fila em todo lado direito do City, mas passa errado pra Suarez.

6' Digne comete falta clássica pra amarela e o juiz ficou na conversa apenas.

5' Messi lança Neymar, que escora pra Digne, mas a bola sai em tiro de meta.

4' Batalha de posse de bola, pressão, qualidade. O detalhe fará diferença.

3' City adianta muito a marcação. Duelo de estilos iguais.

2' QUASE! Messi pra Suarez, que tentou cruzamento pra trás, mas foi forte demais.

1' E Neymar já tentou a primeira enfiada para Suarez, mas a zaga inglesa cortou.

0' Está valendo!

Barça com camisa roxa com detalhes rosas, calção roxo e meias rosas.

City com camisa azul-claro, calção azul e meias brancas.

Preparativos finais. A bola já vai rolar em Manchester.

O juizão será Viktor Kassai, da Hungria.

Cumprimento de Pep Guardiola e Luis Enrique registrado por muitas lentes na beiraa do gramado.

Hino da Champions. E vaias...

Times sobem ao gramado. Muita festa da torcida inglessa.

Telão do lotado Etihad Stadium faz a contagem regressiva para o começo da partida.

Os times se preparam no túnel de acesso. Um jogaço vai começar já já!

City com Caballero; Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Gundogan, David Silva; Aguero. Técnico: Pep Guardiola.

O Barça terá Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez, Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Os times estão presentes no Etihad Stadium e as escalações saíram.

O Etihad Stadium, casa do City, certamente será um caldeirão, com sua torcida fazendo enorme festa para o time de Manchester voltar ao caminho das vitórias.

Fique de olho: Kevin de Bruyne, atacante: Mais lateral, o habilidoso jogador tenta voltar a boa fase e comandar o time inglês.

Fique de olho: Luis Suarez, atacante: O que dizer de um cara que desbanca Messi e Cristiano Ronaldo como grande artilheiro da temporada? Simplesmente o melhor 9 do mundo.

O trio MSN está confirmado para o duelo. Luis Enrique terá o melhor ataque do mundo à sua disposição.

Já o Barça tenta manter os 100% de aproveitamento. Uma vitória na na Inglaterra praticamente classifica o time com duas rodadas de anttecedência.

O City é o segundo, mas é muito inconstante. Uma vitória, um empate e uma derrota. Mas sofre muitos gols, como os três contra o Celtic.

Para esse jogo, o City não terá o goleiro Bravo, suspenso por vermelho. Pep Guardiola está pressionado por não fazer boa campanha no seu grupo.

Relembre a partida que o Barça goleou o time do City.

Mas quem vê o resultado não imagina a dificuldade da partida. Equilíbrio era grande até a expulsão do goleiro Bravo, ex-Barcelona. Depois disso, o melhor do mundo passou o caminhão contra o rival.

Na rodada passada, no Camp Nou, o Barça atropelou o rival no reencontro do time culé com Pep Guardiola. 4 a 0 com três de Lionel Messi.

É o começo do returno. Quarta rodada e a volta será na Inglaterra, casa do City, na busca da retomada rumo à classificação.

Grande clássico de dois gigantes do futebol mundial, que se reencontram na fase de grupos da Uefa Champions League.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo em mais um tarde de muito futebol europeu.