Para se classificar antecipadamente na UCL, Dortmund recebe Sporting

No Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund enfrenta o Sporting em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, pelo Grupo F, nesta quarta-feira (2). Os aurinegros deixam de lado a Bundesliga para focar na UCL, onde podem conquistar a vaga à próxima fase de forma antecipada. Já os portugueses jogam suas últimas fichas para sonhar com a classificação.

O árbitro da partida será o holandês Danny Makkelie e o confronto começa às 17h45 (de Brasília). No último encontro entre as duas equipes, no José Alvalade, na rodada passada, vitória dos aurinegros pelo placar de 2 a 1, com gols de Aubameyang e Weigl. Para os leões, marcou o brasileiro Bruno César.

Aurinegros querem a vaga antecipada para próxima fase

Em momento irregular na Bundesliga, o Borussia Dortmund volta suas atenções para o duelo da fase de grupos da UCL e vai à busca da classificação de forma antecipada para fase seguinte. A equipe lidera seu grupo, com sete pontos, a mesma pontuação do Real Madrid, mas leva vantagem no saldo de gols, e ambos ainda vão se enfrentar na última rodada.

Para o duelo contra os portugueses, o técnico Thomas Tuchel contará com o retorno do lateral Raphaël Guerreiro, que está recuperado de lesão. As baixas são os laterais Schmelzer e Durm, o volante Sven Bender e o meia-atacante Reus, todos entregues ao departamento médico.

O treinador aurinegro espera que a equipe consiga repetir o bom futebol do começo da temporada. “Estamos passando por um momento instável na temporada, também por conta das baixas que tivemos nos últimos jogos e por conta do time está em fase de transição. Aos poucos o time vai se encorpando e vamos enfrentar uma equipe muito forte no qual deu muito trabalho em Portugal. Foi uma partida difícil contra o Sporting que virá para enfrentar nosso time em busca de surpreender e queremos dar uma boa resposta à torcida apresentando um bom futebol”, disse, em entrevista coletiva.

O volante Gonzalo Castro afirmou que o time precisa ser mais cauteloso e tomar cuidado com as descidas do time português. “No duelo anterior foi bem complicado para nós por conta do time deles ter dado sufoco na segunda etapa e por pouco não conseguiram empatar a partida, precisamos ter muita cautela na partida dentro de casa, para não sermos pego de surpresa, o Sporting é um bom time e vai querer incomodar. Estamos cientes do grau de dificuldade e se conseguirmos a vitória estaremos tranquilo para restante do torneio e queremos terminar na liderança da chave”.

Ainda sonhando com a vaga, Sporting espera fazer um grande jogo na Alemanha

Com a apenas uma vitória no grupo, o Sporting joga suas ultimas esperanças no duelo contra os aurinegros. O time treinado por Jorge Jesus fez até uma boa segunda etapa contra o Borussia Dortmund, na última rodada, e por pouco não empatou o jogo. A equipe criou chances de marcar seu gol, mas falhou na pontaria.

Para o duelo decisivo, o desfalque é o lateral brasileiro Jefferson, machucado. De resto, todos os atletas estarão à disposição, inclusive o ex-corintianos Elias e Bruno César.

O comandante português se mostrou confiante e acredita que sua equipe possa sair com um bom resultado: “Estamos confiantes por conta do bom segundo tempo que fizemos em Portugal, criamos chances de até empatar o jogo. Só que não fomos felizes nas conclusões. A partida virou uma decisão e será a ultima chance de sonharmos ainda com uma vaga a próxima fase. E o jogo não vai ser fácil e jogar contra o Dortmund em seu estádio é bem complicado”.

Uma das opções no banco de reservas, o atacante holandês Luc Castaignos falou um pouco do seu conhecimento de ter enfrentando o Dortmund. Castaignos teve uma breve passagem vestindo a camisa do Eintracht Frankfurt na temporada passada.

“Tive a oportunidade de jogar com eles na temporada passada quando jogava pelo Eintracht Frankfurt e foi um jogo duríssimo. Eu e o Dost que passamos recentemente pela Alemanha conhecemos a força do Dortmund dentro de seu estádio e a torcida joga junta e apoia o tempo todo. Mas faremos de tudo para que o Sporting saia com os três pontos e ainda sonhar com a vaga na próxima fase”, afirmou.